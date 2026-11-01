జ్ఞానేశ్ కచ్చితంగా జైలుకే- ఆయన లేకుంటే మోదీ, షాకు పదవులే లేవు!: రాహుల్
INDIA Bloc Rally Rahul : రైతులు, యువత, కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై రాహుల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వారి హక్కులను నిరాకరిస్తున్నారని, దేశ సంపద కొద్దిమంది చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతమై ఉందని ఆయన ఆరోపించారు.
Published : November 1, 2026 at 5:10 PM IST
దేశంలో ఓట్ల దొంగతనానికి పాల్పడుతున్నారని ఆరోపిస్తూ, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను పదవి నుంచి తొలగించి జైలుకు పంపుతామని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. దిల్లీలోని రామ్లీలా మైదాన్లో జరిగిన ఇండీ కూటమి భారీ ర్యాలీలో ప్రసంగిస్తూ, సీఈసీపై చర్య తీసుకుంటామని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు. ఆయన లేకుండా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తమ తమ పదవులకు చేరుకునేవారు కాదని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈవీఎంలు ద్వారా, ఓటర్ల జాబితాలో మార్పుల ద్వారా ఓట్లను తారుమారు చేశారని రాహుల్ పేర్కొంటూ, అనేక అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, 2024 లోక్సభ ఎన్నికలలో ఓట్ల దొంగతనం జరిగిందని ఆరోపించారు. అదే సమయంలో పన్నెండేళ్లుగా దేశంలో ఏ వర్గానికైనా మేలు జరిగిందా అని ప్రశ్నించారు. "యువతకు ఉద్యోగాలు లేవు, రైతులకు ఆదాయం లేదు. మోదీ పాలన అదానీకి ఆమ్దానీ వస్తే చాలన్నట్లుగా ఉంది. టెలికాం, పోర్టులు, బ్యాంకులు అన్నింటినీ అదానీ చేతిలో పెట్టారు. మోదీ, అమిత్ షా కలిసి దేశాన్ని అదానీకి అమ్ముతున్నారు" అంటూ ఆరోపించారు.