'జీవితం సూటిగా సాగదు- ఫ్లెక్సిబుల్‌గా ఉండి పట్టుదలతో ముందుకు వెళ్లండి'- జెన్‌జీకి రాహుల్ గాంధీ సందేశం

యూఏఈ ఎన్ఆర్ఐ జెన్‌జీ విద్యార్థులతో రాహుల్ గాంధీ ముఖాముఖి- కెరీర్‌, ప్యాషన్‌, ఆందోళనలపై ఓపెన్ డిస్కషన్- ఫ్లెక్సిబిలిటీ, పట్టుదలే విజయానికి మార్గమని సూచన

Rahul (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 8, 2026 at 8:25 PM IST

Rahul With NRI GenZ Students : నేటి యువత జీవితంపై అతిగా ఒత్తిడి పడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ. జీవితం ఎప్పుడూ ఒకే దారిలో సూటిగా సాగదని అభిప్రాయపడ్డారు. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆలోచనలు మార్చుకుంటూ, పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే ఏ లక్ష్యాన్నైనా చేరుకోవచ్చని జెన్‌జీకి సందేశం ఇచ్చారు. ఆదివారం దిల్లీలో యూఏఈకి చెందిన ఎన్ఆర్ఐ జెన్‌జీ విద్యార్థులతో రాహుల్‌ గాంధీ ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. యువత అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన నేరుగా, ఎలాంటి ఫిల్టర్లూ లేకుండా సమాధానాలు ఇచ్చారు.

ఆ సంభాషణకు సంబంధించిన వీడియోను తన యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లో పంచుకున్నారు. విద్యార్థులతో చర్చలో నేటి యువత ఎదుర్కొంటున్న ఒత్తిడులు, భవిష్యత్‌పై అనిశ్చితి, కెరీర్‌ ఎంపికలపై సందేహాలు ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చాయి. కెరీర్‌తో పాటు ప్యాషన్‌ను ఎలా కొనసాగించాలి? స్వేచ్ఛగా ఆలోచించడానికి, మాట్లాడడానికి ధైర్యం ఎలా పెంపొందించుకోవాలి? ఇతరుల విమర్శలు, జడ్జ్‌మెంట్‌ను ఎలా ఎదుర్కోవాలి? వంటి ప్రశ్నలను విద్యార్థులు ముందుంచారు.

నిజాయితీగా ఉండటం ముఖ్యం
వారిలో చాలామంది తమకు ఆత్మవిశ్వాసం తక్కువగా ఉందని, ఇతరులు ఎలా చూస్తారోనన్న భయం వెంటాడుతోందని తెలిపారు. దీనిపై స్పందించిన రాహుల్‌ గాంధీ, సమాజం మనపై లేబుల్స్‌ వేయడానికి ప్రయత్నిస్తుందని, కానీ మన అసలైన వ్యక్తిత్వాన్ని మనమే నిర్ణయించుకోవాలని సూచించారు. "ప్రపంచం మీకు మీరు ఎవరో చెబుతుంటుంది. కానీ మీకు మీరు నిజాయితీగా ఉండటం ముఖ్యమైంది" అన్నారు.

అందరికీ ఆలోచించే స్వేచ్ఛ ఉండాలన్న రాహుల్
కెరీర్‌ ఎంపికలపై మాట్లాడుతూ, "మీకు నచ్చిన పని చేయండి. మీ ఉద్దేశం మంచిదైతే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇతరులు ఏమనుకుంటారన్నది పక్కన పెట్టండి" అని యువతకు ధైర్యం చెప్పారు. తన భారత్‌ జోడో యాత్ర అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంటూ, "మన పరిమితి మనం అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ. దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో వర్గాల ప్రజలను కలిసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికీ తమ సొంత ప్రయాణం ఉందని తెలుసుకున్నాను. ఆ ప్రయాణాన్ని వారు స్వేచ్ఛగా అనుభవించాలి" అన్నారు. మతం, కులం పేరుతో విభజించకుండా అందరికీ ఆలోచించే స్వేచ్ఛ ఉండాలని చెప్పారు.

ప్లాన్‌ వేసుకున్నట్టు అన్నీ జరగవు
జీవిత దృక్పథంపై మాట్లాడుతూ, "ఒక ప్లాన్‌ వేసుకున్నట్టు అన్నీ జరగవు. పరిస్థితులు మారుతుంటాయి. వాటిని అంగీకరించే మనస్తత్వం ఉండాలి. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, పట్టుదల ఉంటే విజయం మీవైపు వస్తుంది" అని సూచించారు. విజయాన్ని ఎలా నిర్వచించాలన్న ప్రశ్నకు, "పదవి, డబ్బు మాత్రమే విజయం కాదు. ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉండటం, ఇతరుల పట్ల ప్రేమ, గౌరవం కలిగి ఉండటమే అసలైన విజయం" అన్నారు. "విఫలాలు లేకుండా విజయాలు రావు" అని యువతకు గుర్తుచేశారు.

ఏదో ఒక రోజు మీరు విజయం సాధిస్తారన్న రాహుల్
ప్యాషన్‌ విషయంలో ఉదాహరణ ఇస్తూ, "మీకు డ్యాన్స్‌ అంటే ఇష్టం అయితే, ఎవరో మీరు చేయలేరని చెప్పినా వదిలేయకండి. మళ్లీ మళ్లీ ప్రయత్నించండి. ఒక రోజు మీరు విజయం సాధిస్తారు" అని ప్రోత్సహించారు. మొత్తంగా జెన్‌జీ యువత ఆత్మవిశ్వాసంతో, నిజాయితీతో, స్వతంత్ర ఆలోచనతో ముందుకు సాగాలని రాహుల్‌ గాంధీ పిలుపునిచ్చారు. మార్పులకు అనుగుణంగా మారుతూ, పట్టుదలతో కృషి చేస్తే జీవితంలో ఎలాంటి సవాళ్లనైనా అధిగమించవచ్చని స్పష్టం చేశారు.

