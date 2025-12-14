మోదీ, అమిత్ షా ఓట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారు: రాహుల్
రామ్లీలా మైదానంలో కాంగ్రెస్ మహాధర్నా
Published : December 14, 2025 at 4:14 PM IST
Congress Maha Dharna Rahul : సత్యానికి, అసత్యానికి మధ్య పోరాటం జరుగుతోందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నికల సంఘం బీజేపీ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తోందని ఆరోపించారు. నరేంద్రమోదీ, అమిత్షా ఓట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారని, అది అందరికీ తెలుసన్నారు. ఈ మేరకు ఓట్ చోర్-గద్దీ ఛోడ్ పేరు దిల్లీలోని రామ్లీలా మైదానంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన మహా ధర్నాలో పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"మోదీ, అమిత్షా ఓట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారని దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుసు.హరియాణా ఎన్నికల్లో ఓట్ చోరీ జరిగింది. యూపీకి చెందిన బీజేపీ నేతకు హరియాణాలోనూ ఓటు ఉంది. ఓటరు జాబితాలోని అక్రమాలపై ఈసీని ప్రశ్నిస్తే జవాబు లేదు, ఓటు చోరీ కేవలం ఓటు చోరీనే కాదు రాజ్యాంగం ఆక్రమణ. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల డీఎన్ఏలో సత్యం ఉంది. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు" అని రాహుల్ గాందీ తెలిపారు.