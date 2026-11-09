'దేశద్రోహి' ఆరోపణలపై రాహుల్ ఫైర్!- తనతో బహిరంగ చర్చకు రావాలని ప్రధాని మోదీకి సవాల్
Rahul Gandhi Challange PM Modi: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ మరోసారి బహిరంగ చర్చకు సవాల్ విసిరారు.
Published : November 9, 2026 at 5:33 PM IST
భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దీపావళి వేడుకల్లో తనపై, ప్రతిపక్షాలపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా స్పందించారు. తమపై చేసిన ఆరోపణలపై బహిరంగ చర్చకు రావాలిని మోదీకి సోమవారం మరోసారి సవాల్ విసిరారు. ప్రధానికి గతంలో తాను విసిరిన సవాల్కు ఇంకా అలానే ఉందన్నారు. దీపావళి వేడుకల సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలను భద్రతా సిబ్బంది నమ్మడం లేదని వారి ముఖ కవళికలు స్పష్టం చేశాయని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ మేరకు రాహుల్ గాంధీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ పెట్టారు. కాగా, ఆదివారం ప్రధాని మోదీ బస్తర్లో భద్రతా సిబ్బందితో కలిసి దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. రాహుల్ గాంధీ, ప్రతిపక్షాలు దేశద్రోహులు, విదేశీ శక్తుల చేతుల్లో కీలుబొమ్మలుగా మారాయంటూ ఆరోపించారు. మోదీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై రాహుల్ సోమవారం ఫైర్ అయ్యారు.
Dear @crpfindia, Your faces said it all: you didn't buy the PM's lies. He called us Naxals. My challenge stands. Let him debate me on who is anti-national and who is controlled by foreign forces. Any time, any place. My guarantee: after the debate, the PM won't have the guts to stand in front of a single jawan again. प्रिय @crpfindia के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं। उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती क़ायम है। वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताक़तों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह। मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 9, 2026