'దిల్లీ మార్చ్'కు రాహుల్ పిలుపు- అనుమతి లేదన్న పోలీసులు- దేశ రాజధానిలో రాజకీయ వేడి!
Rahul Gandhi On Delhi March : దిల్లీలోని కన్నాట్ ప్లేస్- మింటో రోడ్ జంక్షన్ నుంచి రామ్లీలా మైదానం వరకు ఇండి కూటమి తలపెట్టనున్న మార్చ్కు అనుమతి లేదని పోలీసులు చెప్పారు.
Published : October 31, 2026 at 3:56 PM IST
నవంబర్ 1న దిల్లీలోని రామ్లీలా మైదానంలో ఇండి కూటమి తలపెట్టనున్న భారీ ర్యాలీలో ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. రాజకీయ పార్టీలు, పౌరులు, యువకులు అధిక సంఖ్యలో తరలిరావాలని అన్నారు. శనివారం తన 'ఎక్స్' ఖాతాలో ర్యాలీకి సంబంధించిన వివరాలను ప్రకటించారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12గంటలకు మింటో రోడ్- కన్నాట్ ప్లేస్ జంక్షన్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే మార్చ్, రామ్లీలా మైదానం వరకు సాగుతుందని చెప్పారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఎన్నికల కమిషన్ కలిసి భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్న తీరుపైనే ఈ నిరసన చేపడుతున్నట్లు రాహుల్ పేర్కొన్నారు. ర్యాలీలో పాల్గొనేందుకు ప్రజలు దిల్లీకి రాకుండా అడ్డుకునేందుకు అమిత్ షా ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
మరోవైపు, రాహుల్గాంధీ పోస్టుపై స్పందించిన దిల్లీ పోలీసులు, కన్నాట్ ప్లేస్ నుంచి మార్చ్ ప్రారంభించడానికి ఎటువంటి దరఖాస్తు అందలేదని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో ఎంపీలు, రాజకీయ నాయకులు తమ ప్రైవేట్ వాహనాల్లో కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్కు, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసానికి వెళ్లడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని చెప్పారు. అలాగే, గతంలో నిరసనలకు వేదికైన జంతర్ మంతర్ ఎలాంటి కార్యక్రమాలు తలపెట్టరాదని ఇదివరకే ప్రకటించారు.
कल मिलते हैं, साथ चलते हैं! कनॉट प्लेस मिंटो रोड जंक्शन ➡️ अजमेरी गेट ⤵️ रामलीला मैदान 🗓️ 1 नवंबर | 🕛 दोपहर 12 बजे #ChaloDilli https://t.co/Rp1Ed6sHQU— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026
ఇండి కూటమి ర్యాలీ నేపథ్యంలో దిల్లీ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యగా రాంలీలా మైదానంలో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్ సహా పలు దిల్లీ పోలీస్ విభాగాలకు చెందిన సిబ్బంది, అదనంగా పారామిలిటరీ బలగాలను రంగంలోకి దించుతున్నారు. అలాగే దిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఉదయం 10గంటల నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు సెంట్రల్ దిల్లీలోని కీలకమార్గాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయని వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ అభిశంసన కార్యక్రమాన్ని, శనివారం మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో నిర్వహించేందుకు ఇండియా కూటమి నాయకులు సన్నద్ధమయ్యారు. వాస్తవానికి శుక్రవారమే నిర్వహించాల్సిన ఈ కార్యక్రమం వర్షం కారణంగా వాయిదా పడింది. సీనియర్ నాయకులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.