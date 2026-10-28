'భారతీయ వ్యాపార సంస్థలు మోదీ, షా ఆటవస్తువులు కావు'- టాటా వివాదంపై రాహుల్ గాంధీ
కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. భారతీయ వ్యాపార రంగాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తమ ఆటవస్తువులా చూస్తున్నారని ఆరోపించారు.
Published : October 28, 2026 at 10:23 AM IST
Rahul Gandhi on Tata Sons Row : టాటా సన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్గా ఎన్. చంద్రశేఖరన్ పునర్నియామకం నేపథ్యంలో చెలరేగిన వివాదంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. భారతీయ వ్యాపార రంగాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తమ ఆటవస్తువులా చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. దేశంలోని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు ఈ విషయాలపై మాట్లాడటానికి భయపడుతున్నారని 'ఎక్స్' వేదికగా తెలిపారు.
"టాటా సంస్థను నేరపూరితంగా నాశనం చేస్తున్నారు. అయినా ఒక్క వ్యాపారవేత్త కూడా దీనిపై మాట్లాడడానికి సాహసించడం లేదు. మీరు ఇంకెంత కాలం మౌనంగా ఉంటారు? వాళ్లు మిమ్మల్ని పూర్తిగా లొంగదీసుకునేంత వరకా? భారతీయ వ్యాపార రంగం మోదీ, షాల ఆటవస్తువు కాదు. మీకు ధైర్యం లేదు, కానీ మాకు ఉంది. ఈ అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా మేము కచ్చితంగా న్యాయం జరిగేలా చూస్తాం." అని రాహుల్ గాంధీ పోస్ట్ చేశారు.
టాటా సన్స్ బోర్డు సమావేశంలో చంద్రశేఖరన్ పునర్నియామకాన్ని ఆమోదించిన విధానంలో నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగిందని టాటా ట్రస్ట్స్ ఛైర్మన్ నోయల్ టాటా తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో ఈ వివాదం చెలరేగింది. అజెండాలో స్పష్టంగా పేర్కొనకుండానే సెప్టెంబర్ 17న జరిగిన బోర్డు సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని విమర్శించారు. అనేక సార్లు కోరినా సమావేశానికి సంబంధించిన ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్లను కూడా తనకు అందించడం లేదని నోయల్ టాటా ఆరోపించారు. టాటా సన్స్ కంపెనీ సెక్రటరీ, గ్రూప్ కార్పొరేట్ సెక్రటరీ అయిన సుప్రకాష్ ముఖోపాధ్యాయకు అక్టోబర్ 26న రాసిన లేఖలో నోయెల్ టాటా ఈ మేరకు పేర్కొన్నారు. ఈ నియామక తీర్మానం చట్టబద్ధం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ పునర్నియామకం టాటా సన్స్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లోని సంబంధిత నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేదని ఆయన వాదించారు.
నోయెల్ ప్రకారం టాటా విషయంలో ఆర్టికల్ 118 కింద ఎటువంటి ఎంపిక కమిటీని ఏర్పాటు చేయలేదు, అలాంటి కమిటీ నుంచి వచ్చిన సిఫార్సును కూడా బోర్డు ముందు ఉంచలేదు. ఆర్టికల్ 118, 121 ప్రకారం అవసరమైన విధంగా ఆర్టికల్ 104బి కింద నియమించిన డైరెక్టర్ల అనుకూల ఓటును పొందలేదని అన్నారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లేఖ, సంబంధిత కేవియట్ దరఖాస్తులపై చర్చలను చేర్చడానికి అజెండాను తదనంతరం సవరించినప్పటికీ, అది చంద్రశేఖరన్ పునర్ నియామకాన్ని స్పష్టంగా ప్రస్తావించలేదన్నారు. బోర్డు సమావేశపు రికార్డులు వివాదాస్పదంగా ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ తీర్మానాన్ని అంతిమంగా పరిగణించడాన్ని కూడా ఆయన అభ్యంతరం తెలిపారు.
మరోవైపు సర్ దొరాబ్జీ టాటా ట్రస్ట్ (SDTT)లోని ట్రస్టీలపై నోయెల్ టాటా, ఆయన కుమారుడు నెవిల్లె టాటా కేవియట్ పిటిషన్ వేశారు. ముంబయి సిటీ సివిల్ కోర్టులో దానిని దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్లో పేర్కొన్న ట్రస్టీల్లో వేణు శ్రీనివాసన్, విజయ్ సింగ్, డారియస్ ఖంబటా, భాస్కర్ భట్ పేర్లు ఉన్నాయని జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అంతకుముందు టాటా ట్రస్ట్ ఛైర్మన్గా నోయెల్ నియామకం, ఆయన శాశ్వత ట్రస్టీగా కొనసాగుతోన్న తీరుపై ట్రస్టీల్లో ఒకరైన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త వేణు శ్రీనివాసన్ ఇటీవల మహారాష్ట్ర ఛారిటీ కమిషనర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన కెవియట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
టాటా ట్రస్ట్స్కు నోయెల్ టాటా ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. టాటా గ్రూప్ హోల్డింగ్ కంపెనీ అయిన టాటా సన్స్లో ఈ ట్రస్ట్స్కు 66 శాతం వాటా ఉంది. టాటా ట్రస్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో 15 దాతృత్వ సంస్థలు ఉండగా, అందులో సర్ దొరాబ్జీ టాటా ట్రస్ట్, సర్ రతన్ టాటా ట్రస్ట్ కీలకమైనవి. టాటా సన్స్లో ఆ రెండింటి వాటానే 51.54 శాతంగా ఉంది. అందుకే ఈ ట్రస్ట్ల ట్రస్టీల అభిప్రాయాలు టాటా సన్స్ పాలనా విధానాలపై ప్రభావం చూపుతుంటాయి.
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