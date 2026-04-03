అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ- రాజకీయ లబ్ది కోసమే ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలు: BJPపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
కేంద్రంపై విమర్శలు గుప్పించిన కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్- తమిళనాడు, బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్ది పొందేందుకు ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలని ఆరోపణ
Published : April 3, 2026 at 4:49 PM IST
Congress On Women Reservation Bill : మోదీ సర్కార్ పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలను నిర్వహించడంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. బంగాల్, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్ధి పొందడం కోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహిస్తోందని విమర్శించింది. మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్ట సవరణ, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లులను ఆమోదించేందుకు ఇలా చేస్తోందని వ్యాఖ్యానించింది. ఇది ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఘోరంగా ఉల్లంఘించడమేనని మండిపడింది. తొందరపాటుతో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కోసం ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నం ప్రమాదకరమైన పరిణామాలకు దారితీస్తుందని విమర్శించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జ్) జైరాం రమేశ్ మీడియా సమావేశంలో వ్యాఖ్యానించారు.
"నారీ శక్తి వందన అధినియమ్- 2023 బిల్లు ఆమోదం పొంది 30 నెలల అయ్యింది. ఇంతకాలం ప్రభుత్వం నిద్రపోయిందా? ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ లబ్ది కోసం ప్రభుత్వం ఇలా చేస్తోంది. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం గానీ, ప్రతిపాదన గానీ రాలేదు. అయితే అనధికారికంగా లోక్సభ సీట్లలో దామాషా ప్రకారం పెరుగుదల ఉంటుందని మాకు తెలిసింది. దామాషా ప్రకారం లోక్సభ సీట్లలో పెరుగుదల ఉంటుందని చెబుతున్నప్పటికీ, వాస్తవానికి చిన్న రాష్ట్రాలు, అలాగే దక్షిణ, ఈశాన్య, పశ్చిమ రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా నష్టపోతాయి. ప్రతిపాదిత బిల్లుతో ఉత్తర్ప్రదేశ్లో లోక్సభ సీట్లు 120కి పెరుగుతాయి. దక్షిణాది రాష్ట్రమైన కేరళలో లోక్సభలో సీట్ల సంఖ్య గరిష్ఠంగా 40కి మాత్రమే చేరుకుంటుంది. అనధికారికంగా మాకు అందిన సమాచారం ప్రకారం దామాషా ప్రకారం లోక్సభ సీట్ల పెంపు చాలా రాష్ట్రాలకు ప్రమాదకరం" అని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు.
'15రోజుల తర్వాత ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించొచ్చు కదా'
ఈ ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలను 15రోజుల తర్వాత (ఏప్రిల్ 29 తర్వాత) ఏర్పాటు చేయలేకపోయారా? అని జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు. తమిళనాడు, బంగాల్ ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడం, రాజకీయ లబ్ధి పొందడమే లక్ష్యంగా ఈ స్పెషల్ సెషన్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ ప్రభుత్వం కథన నిర్వహణ సూత్రంపై పనిచేస్తుందని ఆరోపించారు.
"ఏప్రిల్ 16, 17, 18 తేదీల్లో ఉభయ సభలు సమావేశమవుతాయని, అందుకోసం పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలను నిర్వహిస్తున్నామని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. నారీ శక్తి వందన అధినియమ్లో సవరణలు చేసేందుకు కాంగ్రెస్తో చర్చలు జరపాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోందని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు మార్చి 16న కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గేకు లేఖ రాశారు. దానిపై ఖర్గే స్పందిస్తూ ప్రభుత్వం విభజించి పాలించు విధానాన్ని పాటిస్తుందని అన్నారు. అందుకే అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరారు. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమల్లో ఉండడం, రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల్లో బిజీగా ఉన్నందున ఏప్రిల్ 29 తర్వాతే ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని విపక్ష పార్టీలు మార్చి 24న రిజిజుకు లేఖలు రాశాయి. రెండు రోజుల తర్వాత అంటే మార్చి 26న రాజ్యాంగ సవరణపై చర్చలు జరిపేందుకు కాంగ్రెస్ తమను కలవాలని రిజిజు ఖర్గేకి లెటర్ రాశారు. ఏప్రిల్ 29 తర్వాత అఖిలపక్ష సమావేశం జరపాలని ఖర్గే పునరుద్ఘాటించారు."
-- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి
మోదీ సర్కార్ ఏకపక్ష నిర్ణయం తీసుకుంది : జైరాం రమేశ్
కేరళ, అసోం ఎన్నికలకు ముందు ఏప్రిల్ ఆరంభంలోనే పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుందని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. అయితే కొంతకాలం పాటు లేఖల మార్పిడి కొనసాగడంతో వారి ప్రయత్నం విఫలమైందన్నారు. ఇప్పుడు బంగాల్, తమిళనాడులో ఎన్నికల ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి కూడా అమల్లో ఉన్న సమయంలో పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలను నిర్వహించాలని మోదీ ప్రభుత్వం ఏకపక్ష నిర్ణయం తీసుకుందని విమర్శించారు.
"ఈ లేఖలన్నింటిలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు సవరణ గురించి మాత్రమే ప్రస్తావన ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రత్యేక సమావేశం నియోజకవర్గాల పునర్విభజన గురించి కూడా అని స్పష్టమైంది. డీలిమిటేషన్ కూడా అజెండాలో ఉందని కిరణ్ రిజిజు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. 2023 సెప్టెంబర్లో మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు ఆమోదం పొందినప్పుడు జనాభా లెక్కలు, డీలిమిటేషన్ తర్వాత దానిని అమలు చేస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పింది. జనాభా లెక్కలు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వరకు అవసరం లేదు, వెంటనే మహిళలకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని ఖర్గే అప్పట్లో డిమాండ్ చేశారు" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.
