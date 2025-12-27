బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్పై దిగ్విజయ్ ప్రశంసలు- కాంగ్రెస్లో ప్రకంపనలు
కాంగ్రెస్కు మరో తలనొప్పి వచ్చి పడింది. మొన్నటివరకు శశిథరూర్ కేంద్రం, మోదీపై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ కాంగ్రెస్ను ఇరుకున పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మరోనేత సీనియర్ నేత దిగ్విజయ్ బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ను మెచ్చుకోవడం గమనార్హం.
Digvijay Singh On Photo With Modi: కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, రాజ్యసభ ఎంపీ దిగ్విజయ్ సింగ్ చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ హస్తం పార్టీకి కొత్త తలనొప్పి తెచ్చి పెట్టింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాత ఫొటోను షేర్ చేస్తూ, బీజేపీ, ఆరెస్సెస్ సంస్థాగత బలాన్ని ఆయన ప్రశంసించడం రాజకీయ వర్గాల్లో పెను దుమారం రేపుతోంది. కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ (CWC) సమావేశం జరుగుతున్న సమయంలోనే దిగ్విజయ్ సింగ్ ఈ పోస్ట్ చేయడం మరింత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకొన్నది.
అసలేం జరిగింది?
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అయిన దిగ్విజయ్ సింగ్ 1990ల నాటి ఓ అరుదైన ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. అందులో బీజేపీ దిగ్గజం ఎల్కే అడ్వాణి కుర్చీలో కూర్చొని ఉండగా, ఆయన పాదాల చెంతలో నేలపై ఒక సామాన్య కార్యకర్తలా (నేటి ప్రధాని) నరేంద్ర మోదీ కూర్చొన్నారు. ఆ చిత్రం కింద దిగ్విజయ్ సింగ్ ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్పారు. "ఒక సమాన్య ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయంసేవక్, జన్సంఘ్/బీజేపీ కార్యకర్త- నేల మీద కూర్చునే స్థాయి నుంచి దేశ ప్రధాని స్థాయికి ఎదిగారంటే, అది ఆ సంస్థ క్రమశిక్షణకు, బలానికి నిదర్శనం" అని అన్నారు.
అధిష్టానమే టార్గెట్?
'దిగ్విజయ్ పెట్టిన ఈ పోస్టును కేవలం ఒక ప్రశంసగా మాత్రమే చూడలేం. ఎందుకంటే ఆయన ఈ ట్వీట్ను నేరుగా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ, ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీలకు ట్యాగ్ చేశారు. అంటే ఆయన నేరుగా అధిష్టానాన్నే టార్గెట్ చేశారు. బీజేపీలా కాంగ్రెస్ సంస్థాగతంగా బలంగా లేదని సూటిగానే చెప్పారు. కాంగ్రెస్లో కింది స్థాయి కార్యకర్తలకు గుర్తింపు లేదని, పార్టీలో సంస్థాగత లోపాలు ఉన్నాయని ఆయన పరోక్షంగా చురకలు అంటించారు' అని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
రాహుల్ గాంధీని ఒప్పించడం కష్టం!
తాను పెట్టిన ఈ పోస్టు గురించి తీవ్రస్థాయిలో దుమారం చెలరేగిన నేపథ్యంలో దిగ్విజయ్ సింగ్ తాజాగా దీనిపై స్పందించారు. "నేను కేవలం ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీల సంస్థాగత నిర్మాణం గురించి మాత్రమే చెప్పాను. బీజేపీ భావజాలాన్ని ఎప్పటికీ వ్యతిరేకిస్తూనే ఉంటాను" అని స్పష్టం చేశారు.
కానీ ఇక్కడే ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. ఆయన రాహుల్ను పరోక్షంగా హెచ్చరించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఓ వారం క్రితం ఆయన రాహుల్ గాంధీని ఉద్దేశిస్తూ, "మిమ్మల్ని ఒప్పించడం అంత సులభం కాదు. కానీ మన కాంగ్రెస్ పార్టీలో కచ్చితంగా అధికార వికేంద్రీకరణ జరగాలి" అని అన్నారు. ఇది కూడా పార్టీలో తీవ్ర చర్చనీయాంశం అయ్యింది.
రాహుల్ దీనిపై స్పందించగలరా?
దిగ్విజయ్ సింగ్ పోస్టును ఆసరాగా చేసుకుని బీజేపీ రాహుల్ గాంధీపై, కాంగ్రెస్ పార్టీపై సెటైర్లు వేసింది. "కాంగ్రెస్లో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం లేదని, ఒకే కుటుంబం చేతిలో ఆ పార్టీ బందీ అయ్యిందని దిగ్విజయ్ సింగ్ మాటలే నిరూపిస్తున్నాయి. మరి ఆయన వేసిన ట్రూత్ బాంబుపై రాహుల్ గాంధీ స్పందించగలరా?" అని బీజేపీ ప్రతినిధి సీఆర్ కేశవన్ ఎద్దేవా చేశారు.
మొత్తంగా చూసుకుంటే, ఓ వైపు కేరళకు చెందిన పార్టీ సీనియర్ నేత శశిథరూర్ పలు సందర్భాల్లో ప్రధాని మోదీని ప్రశంసించడం కాంగ్రెస్కు పెద్దతలనొప్పిగా మారింది. కాగా ఇప్పుడు దిగ్విజయ్ సింగ్ లాంటి సీనియర్లు బాహాటంగా పార్టీ అధిష్టానంపై అసంతృప్తి వెళ్లగక్కడం, ఆ పార్టీని తీవ్ర ఇరకాటంలోకి నెట్టేసింది. మరి దీనిపై రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీలు ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి. అయితే పార్టీలో సంస్కరణలు కావాలంటూ ఆయన రాసిన లేఖను పాజిటివ్గా తీసుకుంటే, అది ఆ పార్టీకే లాభం చేకూరుస్తుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.