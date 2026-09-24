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మోదీ, అమిత్ షా, సీఈసీ దేశ ద్రోహులు- జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాల్సిందే: రాహుల్ గాంధీ

సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ అంశంపై ప్రెస్‌మీట్‌ నిర్వహించిన రాహుల్‌గాంధీ- సీఈసీ చేసిన పని భారత దేశానికి వ్యతిరేకమైన చర్యగా అభివర్ణించిన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

Rahul Gandhi Press Conference Today
రాహుల్ గాంధీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 5:39 PM IST

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Rahul Gandhi On CEC : దేశంలో ఓటు హక్కును, ఎన్నికల ప్రక్రియను నాశనం చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ 'దేశద్రోహులు' అని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. దేశానికి వారు చేసిన ద్రోహానికి మోదీ, అమిత్ షాపై విచారణ జరిగి తీరుతుందని స్పష్టం చేశారు. సీఈసీ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. దేశంలో 2024 తర్వాత జరిగిన సార్వత్రిక, అసెంబ్లీ ఎన్నికలన్నీ రిగ్గింగ్‌ అయ్యాయని రాహుల్‌ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌పై ఇతర కమిషనర్లు చేసిన ఆరోపణలపై రాజకీయంగా పెను దుమారం రేగుతున్న వేళ.... కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ దిల్లీలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ దేశానికి వ్యతిరేకంగా పని చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ను ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా ఎంపిక చేశారన్న రాహుల్‌ రాజ్యాంగంపై దాడులు చేస్తున్నప్పటికీ ఆయన్ను వారు కాపాడుతున్నారని ఆరోపించారు. 2024 ఎన్నికలకు ముందు సీఈసీపై చట్టప్రకారం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా ఓ చట్టం తెచ్చారని రాహుల్‌ వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికలన్నీ రిగ్గింగ్ అయ్యాయని రాహుల్‌ ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో ఓటు చోరీ.. చివరకు చట్టం చోరీగా మారుతోందని పేర్కొన్నారు. బీజేపీ 30 నుంచి 50 ఏళ్లపాటు అధికారంలో ఉంటుందని మోదీ, అమిత్ షా చెబుతున్నారని రాజకీయాల్లో ఏ నాయకుడు కూడా ఇలా చెప్పరని వివరించారు.

"నేను ఓ రాజకీయ కుటుంబంలో 50ఏళ్లకుపైగా ఉన్నాను. ఏ ప్రజాస్వామ్య వాతావరణంలోనైనా పనిచేసే రాజకీయ నేత ఇలాంటి ప్రకటన చేయలేరు. ఎందుకంటే దేశంలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అనే కీలక శక్తి ఉంది. ఏ ప్రభుత్వంపైనైనా వ్యతిరేకత మొదలవుతుంది. అది ఎవరినీ విడిచిపెట్టదు. ఇందిరాగాంధీ బంగ్లాదేశ్ యుద్ధంలో గెలిచి ప్రజాదరణలో శిఖరాగ్రంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒకటి రెండేళ్లలోనే తీవ్రమైన వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నారు. అలాంటి పరిస్థితే ఎందరో నేతలు ఎదుర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలతోపాటు ప్రాంతీయ పార్టీలకు కూడా అది జరిగింది. కానీ, ఏవో కారణాల వల్ల నరేంద్రమోదీకి గానీ, అమిత్ షాకు గానీ, బీజేపీకి గానీ అలాంటి పరిస్థితి ఎదురుకావటం లేదు. నేను గాలిలో మాటలు చెప్పటం లేదు. ఆధారాలతోనే చెబుతున్నాను. ఇది 100శాతం నిజం అని నిరూపించటానికి ఇప్పటికే తగినంత సమాచారం ఉంది. దేశ ఎన్నికలు, లోక్‌సభ ఎన్నికలు, 2024 ఎన్నికలు, శాసనసభ ఎన్నికలు.. అన్నీ కూడా రిగ్గింగ్ అయ్యాయి. ఈ కుట్రలో.. ఆ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న వ్యక్తులనే మనం కుట్రదారులుగా పరిగణించాలి"

- రాహుల్‌గాంధీ, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత

ప్రజాస్వామ్యం ధ్వంసం అవుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోబోం

ఓటు చోరీ ద్వారా ఎన్నికైన ఎంపీలు చేసే చట్టాలు అక్రమమని రాహుల్‌ పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియనే దొంగిలిస్తున్న మోదీ, అమిత్‌షాపై విచారణ జరగాలన్న ఆయన, ప్రజాస్వామ్యం ధ్వంసం అవుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోబోమని తేల్చిచెప్పారు. కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ ఎంపిక ప్రక్రియ ప్రభుత్వ నియంత్రణకు అతీతంగా ఉండాలని తాను చేసిన సూచనను మోదీ సర్కార్‌ బుట్టదాఖలు చేసిందని రాహుల్‌గాంధీ ఆరోపించారు. మోదీ సర్కార్‌ చేస్తున్న నేరంపై పోరాటం చేస్తామని ప్రకటించారు. దేశంలో అధికార వ్యతిరేకత అనే ఒక ప్రాథమిక శక్తి ఉంటుందని, అది తిరగబడటం మొదలుపెడితే ఎవరినీ వదిలిపెట్టదని స్పష్టం చేశారు.

"జ్ఞానేష్ కుమార్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలి. మీరు చేసిన ఈ పని దేశానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన ద్రోహం. ఇది కేవలం ఏదో చిన్న ఎన్నికల రిగ్గింగ్ కాదు. ఇది దేశ రాజ్యాంగంపై జరిగిన దాడి. మనదేశ న్యాయ వ్యవస్థపై జరిగిన దాడి. పైగా ఓటు హక్కును రక్షించాల్సిన బాధ్యత గల వ్యక్తి మీరే. దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం నాశనమవుతుంటే మేం మౌనంగా కూర్చోం. అందుకు బాధ్యులైన వారికి కచ్చితంగా శిక్ష పడుతుంది. ఈరోజు కాకపోతే రేపు, రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి అయినా సరే వారు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు"

- రాహుల్‌గాంధీ, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత

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RAHUL GANDHI ON CEC

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