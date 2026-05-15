'ఎన్నికలు ముగిశాయ్- మోదీ వసూలు మొదలు'- ఇంధన ధరల పెంపుపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
చమురు ధరల పెంపు అంశంలో బీజేపీపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు- చమురు ధరలు పెంచి ప్రజలపై మోదీ మళ్లీ భారం మోపారన్న కాంగ్రెస్- మోదీని ఖరీదైన మనిషి అంటూ వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించిన కాంగ్రెస్
Published : May 15, 2026 at 9:38 AM IST
Congress on Petrol Price Hike : పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచడంపై ప్రతిపక్షాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరును తప్పుపడుతూ విమర్శలు చేస్తున్నాయి. ఈ పెంపు మరింత ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుందని కాంగ్రెస్ పేర్కొంది. ఎన్నికలు ముగియగానే మోదీ వసూలు మొదలైందని ఆరోపించింది. చమురు ధరలు పెంచి ప్రజలపై మోదీ మళ్లీ భారం మోపారన్న కాంగ్రెస్, ఆయనను ఖరీదైన మనిషి అంటూ వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రజలపై 'కొరడా ఝుళిపించారని' కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా విమర్శించింది.
'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया.— Congress (@INCIndia) May 15, 2026
• पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया
• वहीं, CNG के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए
चुनाव खत्म - मोदी की वसूली शुरू
"సంవత్సరాలుగా అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా తగ్గుతున్నప్పుడు ఆ ప్రయోజనాలను భారతీయ వినియోగదారులకు అందించాలని కాంగ్రెస్ కోరుతూనే ఉంది. అలాగే దేశీయంగా గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేసింది. అయితే, అది జరగలేదు. ఇంకా వినియోగదారులు దోపిడీకి గురయ్యారు. ఇప్పుడు, ప్రధానమంత్రికి మంచి మిత్రులైన అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు పశ్చిమ ఆసియాలో ప్రారంభించిన యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. పైగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా ముగిశాయి. ఈ నేపథ్యంలో మోదీ ప్రభుత్వం ఇంతకుముందు వాణిజ్య ఎల్పీజీ ధరలను పెంచినట్లుగానే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను కూడా పెంచింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి దాదాపు 6శాతంగా అంచనా వేసిన ద్రవ్యోల్బణానికి ఇది తప్పనిసరిగా దాటుతుంది. వృద్ధి అంచనాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి."
--జైరామ్ రమేశ్, కాంగ్రెస్ నేత
Congress General Secretary in-charge Communications Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) posts: " for years when international oil prices were soft or declining, the indian national congress had been urging that those benefits should be passed on to indian consumers and that domestic… pic.twitter.com/1kyoNLr4mN— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2026
ఇంధన ధరల పెంపుపై సమాజ్ వాదీ పార్టీ ఫైర్
మరోవైపు ఇంధన ధరల పెంపుపై సమాజ్వాదీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అఖిలేశ్ యాదవ్ స్పందించారు. శుక్రవారం సోషల్ మీడియాలో ఒక రాజకీయ కార్టూన్ను పంచుకుంటూ కేంద్రం తీరుపై వ్యంగంగా స్పందించారు. ఈ కార్టూన్లో సమాజ్వాదీ పార్టీ నేత అఖిలేష్ యాదవ్, తమ పార్టీ చిహ్నమైన సైకిల్పై ప్రయాణిస్తున్నట్లు చిత్రీకరించారు. "పెట్రోల్పై తక్కువ ఖర్చు చేయండి: ప్రధాని" అనే ప్రధానమంత్రి సందేశాన్ని తెలియజేస్తున్న ఒక పెద్ద బిల్బోర్డ్ను ఈ కార్టూన్లో కనిపిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని ఎక్స్ వేదికగా పంచుకుంటూ "ముందుకు సాగాలంటే సైకిలే మార్గం!" అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.
VIDEO | On fuel price hike, Samajwadi Party national spokesperson Dr Ashutosh Verma says, " it was already clear that the bjp government is ready to put the country at risk for elections. during the covid-19 pandemic too, elections continued and many people lost their lives, but… pic.twitter.com/nMM7IrJmxx— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2026
"ఎన్నికల కోసం దేశాన్ని ప్రమాదంలోకి నెట్టడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ముందే స్పష్టమైంది. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో కూడా ఎన్నికలు కొనసాగాయి. ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు, అయినా పోలింగ్ జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతోంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు అంతా సవ్యంగానే ఉన్నట్లు అనిపించింది. అవి ముగిసి, ప్రభుత్వాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఇంధన ధరలు పెరిగాయి. ఈ సంక్షోభ సమయంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, అదానీ గ్రూప్, నయారా ఎనర్జీ వంటి ప్రధాన కంపెనీలు రాయితీపై ఇంధనాన్ని అందించాలని నేను ప్రధాని మోదీకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. వారు సహాయం చేయలేకపోతే, ఆ భారాన్ని దేశం మొత్తం ఎందుకు మోయాలి? ఈ ప్రభుత్వం పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తల కోసం పనిచేస్తుండగా, సామాన్య ప్రజలు బాధపడుతూనే ఉన్నారు." అని ఎస్పీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ అశుతోశ్ వర్మ అన్నారు.
బంగాల్ ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్పై వ్యాట్ను తగ్గిస్తుందా?
ఇంధన ధరల పెంపుపై టీఎంసీ రాజ్యసభ ఎంపీ డెరెక్ ఒబ్రెయిన్ స్పందించారు. "మొదట మీ ఓటును దోచుకుంటారు. ఆపై మీకు బాగా నొప్పి కలిగించే చోట కొడతారు. ఇది ఊహించినదే. డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలు పెంచారు. మరి బంగాల్ ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్పై వ్యాట్ను తగ్గిస్తుందా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు కేంద్రం నిధులను నిలిపివేస్తుందనే ఆందోళన అవసరం లేని దిల్లీ నియంత్రణలోనే ఉండే ప్రభుత్వం వచ్చింది కదా?" అని అన్నారు.
TMC Rajya Sabha Leader Derek O'Brien (@derekobrienmp) posts: " first they loot your vote, then they kick you where it hurts. pathetically predictable. diesel and petrol prices hiked. will bengal govt reduce vat on petrol & diesel now that there’s a delhi-controlled government… pic.twitter.com/fAw5x7sN6k— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2026
