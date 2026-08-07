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'ఆ తేదీల్లో పార్లమెంటు సమావేశాలకు తప్పక హాజరుకావాలి'- ఎంపీలకు విప్‌ జారీ చేసిన కాంగ్రెస్‌

ఈనెల 10, 11, 12 తేదీల్లో పార్లమెంటు సమావేశాలకు తప్పక హాజరుకావాలని విప్‌ జారీ- లోక్‌సభ, రాజ్యసభలోని కాంగ్రెస్‌ సభ్యులకు విప్‌ జారీ

Congress Whip in Parliament
Congress Whip in Parliament ((ANI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 4:17 PM IST

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Congress Whip in Parliament : వచ్చే వారం పార్లమెంట్‌లో కీలకమైన అంశాలు చర్చకు రానున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ ఎంపీలకు విప్ జారీ చేసింది. ఈ నెల 10, 11, 12న సభ్యులందరూ తప్పనిసరిగా సభకు హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు రాజ్యసభ కాంగ్రెస్ చీఫ్ విప్ జైరామ్ రమేష్ తమ సభ్యులకు మూడు లైన్ల విప్ జారీ చేశారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి సభ ముగిసే వరకు ఉండి పార్టీ వైఖరికి మద్దతు ఇవ్వాలని అందులో పేర్కొన్నారు. లోక్‌సభలో కాంగ్రెస్ సభ్యులకు కూడా ఇదే విధమైన విప్‌ను జారీ చేశారు. వచ్చే వారం పార్లమెంట్‌లో విదేశీ విరాళాల చట్ట సవరణ బిల్లు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో కాంగ్రెస్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకి సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును కూడా ప్రభుత్వం సభ ముందుకు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిసింది. అయితే, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి వెల్లడించిన తాత్కాలిక ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల జాబితాలో FCRA సవరణ బిల్లు, డీలిమిటేషన్‌కు సంబంధించిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ప్రస్తావన లేదు.

పార్లమెంటులో అతిపెద్ద హాస్యాస్పదం కిరణ్ రిజిజు ప్రకటన : వేణుగోపాల్
మరోవైపు పార్లమెంటుకు హోం మంత్రి అమిత్ షా నిరంతరం గైర్హాజరవుతున్నారని కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్ శుక్రవారం ఆరోపించారు. పార్లమెంటులో కార్యకలాపాలు సరిగ్గా జరగకపోవడానికి ప్రతిపక్షాలే కారణమన్న పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజును ఆయన ప్రశ్నించారు. "ఈ పార్లమెంటులో అతిపెద్ద హాస్యాస్పదం కిరణ్ రిజిజు ప్రకటన. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాను పార్లమెంటుకు రాకుండా ఎవరు ఆపారు? " అని వేణుగోపాల్ అన్నారు. ఏ మంత్రి ఎప్పుడు సభకు రావాలో ప్రతిపక్షం నిర్ణయించలేదని కిరణ్ రిజిజు చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో వేణుగోపాల్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రతిపక్షాల ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ పార్లమెంటు సజావుగా సాగుతోందని, బిల్లులు ఆమోదం పొందుతున్నాయని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు స్పష్టం చేశారు. అలాగే ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదన ఏదీ లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. కాంగ్రెస్, ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీల ఆటంకాలు, నినాదాల కారణంగా సభలో చర్చలు తగ్గాయని రిజిజు తెలిపారు. "లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు సభను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు. సభాపతి నుంచి ఎలాంటి ఆదేశం రాలేదు. నేను ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా చెబుతున్నాను: ఉదయం పార్లమెంట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి రాత్రి ముగిసే వరకు హోం మంత్రి పార్లమెంట్‌లోనే ఉంటారు. సభ కార్యకలాపాలకు బాధ్యత వహించే మంత్రి సమాధానం ఇస్తారు. ఏ మంత్రి ఎప్పుడు రావాలో ప్రతిపక్షం నిర్ణయించదు." అని అన్నారు.

పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో వాయిదాలపర్వం
అంతకుముందు నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌, అయోధ్య కానుకల చోరీ అంశాలపై ఆందోళనలతో పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో వాయిదాలపర్వం కొనసాగింది. ఎలాంటి కార్యకలాపాలు జరపకుండానే సోమవారానికి వాయిదాపడ్డాయి. ఉదయం 11గంటలకు లోక్‌సభ ప్రారంభం కాగానే స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా 1942 ఆగస్టు 9న జరిగిన క్విట్‌ ఉద్యమం వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సేవలను కొనియాడారు. క్విట్‌ ఇండియా ఉద్యమం సత్యం, అహింసకు ప్రతీక అని పేర్కొన్నారు. యావత్‌ ప్రపంచం మాదిరిగానే గాంధీ బోధనలను విపక్ష ఎంపీలు కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని సూచించారు. ఆందోళన చేస్తున్న ఎంపీ ప్రవర్తన పార్లమెంటు నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేదని స్పీకర్‌ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. విపక్ష ఎంపీల ఆందోళనల మధ్యే MSME చట్టసవరణ బిల్లును మూజువాణి ఓటుతో సభ ఆమోదించింది. అనంతరం సభ మధ్యాహ్నం 12గంటల వరకు వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత తిరిగి సమావేశమైనా పరిస్థితిలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోవటంతో లోక్‌సభ సోమవారానికి వాయిదాపడింది. అటు రాజ్యసభ కూడా సోమవారానికి వాయిదాపడింది.

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