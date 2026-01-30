ETV Bharat / bharat

'ఈయూతో ట్రేడ్ డీల్‌ను కాంగ్రెస్ ఓర్వలేకపోతోంది'- జైరాం రమేశ్​కు పీయూశ్​ గోయల్ స్ట్రాంగ్​ కౌంటర్

కాంగ్రెస్ వైఖరిపై కేంద్రమంత్రి విమర్శలు- రాహుల్ గాంధీ, జైరాం రమేశ్ లాంటి నేతలు భారత్‌లో ఉండటం ఆందోళనకరమన్న పీయూశ్ గోయల్

Piyush Goyal Interview
Piyush Goyal Interview (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 3:59 PM IST

Piyush Goyal Interview : అందని ద్రాక్ష పుల్లన అనేలా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరి ఉందని కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ విమర్శించారు. భారత్ - యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) మధ్య ఖరారైన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్‌టీఏ)పై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇదే ఎఫ్‌టీఏపై 2006లో ఈయూతో చర్చలను మొదలుపెట్టిన నాటి కాంగ్రెస్ సర్కారు ఎలాంటి ఫలితాన్నీ సాధించలేకపోయిందని పీయూశ్ గోయల్ తెలిపారు.

అప్పట్లో కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి హోదాలో జైరాం రమేశ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందానికి పెను ఆటంకంగా నిలిచారన్నారు. ఈయూతో ఎఫ్‌టీఏను ఖరారు చేసుకునే చొరవను, సాహసాన్ని నాటి కాంగ్రెస్ సర్కారు చూపలేకపోయిందని ఆయన మండిపడ్డారు. కానీ తాజాగా ఈయూతో మోదీ సర్కారు ఎఫ్‌టీఏను ఖరారు చేసుకోవడాన్ని చూసి ఓర్వలేక, అందని ద్రాక్ష పుల్లన అనేలా జైరాం రమేశ్ మాట్లాడారని ధ్వజమెత్తారు. గతంలో దేశ ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా చైనాతో ఎఫ్‌టీఏ కోసం పాకులాడిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉందని పీయూశ్ గోయల్ అన్నారు. సొంతదేశాన్ని కించపరిచేలా మాట్లాడే రాహుల్ గాంధీ, జైరాం రమేశ్ లాంటి నేతలు భారత్‌లో ఉండటం ఆందోళనకరమన్నారు.

