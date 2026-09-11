'భారత్- రష్యా బంధానికి పునాది వేసింది నెహ్రూనే'- కాంగ్రెస్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు- బీజేపీ కౌంటర్!
రష్యాతో మైత్రి క్రెడిట్కు సంబంధించి కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం- రష్యాతో బలమైన సంబంధాలకు నెహ్రూనే కారణమంటున్న కాంగ్రెస్- దేశాన్ని కాంగ్రెస్ ముంచితే మోదీ నిర్మించారని బీజేపీ కౌంటర్!
Published : September 11, 2026 at 10:31 PM IST
India Russia Ties Congress : దిల్లీ వేదికగా 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సు నేపథ్యంలో దేశంలో రాజకీయం తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది. బ్రిక్స్ సదస్సు సందర్భంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భేటీ వేళ భారత్- రష్యా మైత్రి క్రెడిట్ విషయంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ప్రధాని మోదీ తన సొంత ప్రచారాన్ని పక్కనబెడితే, ఇరు దేశాల మధ్య దశాబ్దాలుగా బలమైన సంబంధాలే ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరామ్ రమేశ్ విమర్శించారు. 1950- 80ల కాలంలోనే తొలుత అప్పటి ప్రధానులు జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ హయాంలోనే ఉక్కు నుంచి మొదలుకొని ఇంధనం, రక్షణ, అంతరిక్ష రంగాల్లో రష్యాతో (అప్పటి సోవియట్ యూనియన్) భారత్కు బలమైన సంబంధాలకు పునాదులు పడ్డాయని ఆయన గుర్తు చేశారు.
1955లో అప్పటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ సోవియట్ యూనియన్లో 16 రోజుల పాటు పర్యటన చేయడం, అదే ఏడాది సోవియట్ నాయకులు భారత్లో పర్యటించడం ఈ సంబంధాలకు ముఖ్యమైన మలుపుగా జైరాం రమేశ్ అభివర్ణించారు. 1971లో ఆగస్ట్ 9న దిల్లీలో భారత్- సోవియట్ శాంతి, స్నేహం, సహకార ఒప్పందం కుదిరిందని గుర్తు చేశారు. ఇక 1991లో సోవియట్ యూనియన్ విచ్ఛిన్నమైన తర్వాత కొంత కాలం రష్యా- భారత్ సంబంధాలకు బ్రేక్ పడిందని, 1998లో మళ్లీ ప్రిమకోవ్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ నాయకత్వంలో సంబంధాలు మళ్లీ బలపడ్డాయని వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత వాజ్పేయీ, మన్మోహన్ సింగ్ కాలంలో కీలక బ్రహ్మోస్ క్షిపణి ప్రాజెక్ట్ సహా ఎన్నో భాగస్వామ్యాలు విస్తరించాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో సుదీర్ఘ పోస్ట్ చేశారు.
'దాదాపు ఏడేళ్ల పాటు సాగిన బ్రహ్మోస్ మిసైల్ జాయింట్ వెంచర్ ప్రక్రియను పుతిన్, అప్పటి భారత ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీతో కలిసి తుదిరూపు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్ హయాంలో ఈ సహకారం మరింత విస్తరించింది. దిల్లీ, హైదరాబాద్, తిరువనంతపురంలో సంబంధిత కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు' అని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. ఇంకా రష్యా మాజీ అధ్యక్షుడు దిమిత్రి మెద్వెదెవ్ 2010 డిసెంబర్ 22న ఐఐటీ బాంబేను సందర్శించిన విషయాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
It was twenty-five years ago in November 2001 that a British economist Jim O’Neill then with the investment bank Goldman Sachs had published his famous report ‘Building Better Global Economic BRICs’. He coined the acronym BRIC referring to Brazil, Russia, India and China as the… pic.twitter.com/KD5wq1oSMf— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 10, 2026
కాంగ్రెస్ దేశాన్ని ముంచితే మోదీ నిర్మించారు- బీజేపీ ఎదురుదాడి
అయితే కాంగ్రెస్ విమర్శలపై బీజేపీ కూడా అంతే ఘాటుగా స్పందించింది. విదేశాంగ విధానంపై చర్చ జరిగిన ప్రతిసారీ కాంగ్రెస్ సహా ఇతర పార్టీలు దేశంలో ప్రతికూల వాతావరణం సృష్టిస్తున్నాయని కేంద్ర మాజీ మంత్రి, బీజేపీ నేత రవిశంకర్ ప్రసాద్ విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ దేశాన్ని ముంచితే, ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలోని బీజేపీ పునర్నిర్మించిందని అన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉండేదని, అదే ఇప్పుడు మోదీ నాయకత్వంలో ప్రపంచంలోని టాప్- 5 ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో భారత్ చేరిందని అన్నారు. ప్రస్తుతం భారత్ బ్రిక్స్లోనే కాకుండా, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలోనూ మంచి స్థానంలో నిలిచిందని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సంక్షోభం, సప్లై చెయిన్లో అంతరాయాలు, గల్ఫ్లో యుద్ధం వంటి సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ భారత వృద్ధి రేటు 7.8 శాతంగా ఉందని తెలిపారు.
బ్రిక్స్లో ఇండియా మాయమయ్యే పరిస్థితి ఉండేది- సంబిత్ పాత్రా
ఇదే సమయంలో బీజేపీ ఎంపీ, పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సంబిత్ పాత్రా మరింత ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2011-12 కాంగ్రెస్ పాలన సమయంలో భారత్ అధిక ద్రవ్యోల్బణం, అలాగే రూపాయి అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయిలకు పతనం కావడం కారణంగా బ్రిక్స్ (BRICS) కూటమిలోని 'I- ఫర్ ఇండియా' స్థానంలో ఇండోనేసియాను చేర్చాలనే కథనాలు వచ్చాయని గుర్తుచేశారు. అదే భారత్ ఇప్పుడు బ్రిక్స్లో బలమైన భాగస్వాముల్లో ఒకటిగా నిలిచిందన్నారు. బ్రిక్స్ సదస్సుకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం వల్ల భారత్కు ప్రయోజనమేంటి? అని కాంగ్రెస్ ప్రశ్నించిన నేపథ్యంలో బీజేపీ ఇలా స్పందించింది. కిందటి రోజు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పి. చిదంబరం- బ్రిక్స్ సదస్సుల వల్ల దేశానికి పెద్దగా ఒరిగేదేం లేదని వ్యాఖ్యానించారు.
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