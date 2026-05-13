కేరళ సీఎం ఎవరనేది గురువారం ప్రకటిస్తాం: కాంగ్రెస్
కేరళ సీఎం విషయమై ఖర్గేతో చర్చించిన రాహుల్గాంధీ- గురువారం కేరళ సీఎం పేరు ప్రకటిస్తామన్న కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం
Published : May 13, 2026 at 7:47 PM IST
Kerala Next CM : కేరళ ముఖ్యమంత్రి ఎంపికపై కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం మల్లాగుల్లాలు పడుతూనే ఉంది. ఫలితాలు విడుదలై దాదాపు పది రోజులు కావొస్తున్నా సీఎంను ఎంపిక చేయడంలో ఒక నిర్ణయానికి రాలేకపోతోంది. సీఎం విషయమై చర్చించేందుకు రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసానికి వెళ్లారు. దాదాపు 40 నిమిషాలు వీరిద్దరి మధ్య చర్చలు జరిగినా ముఖ్యమంత్రి పేరును ఖరారు చేయలేదు. అయితే గురువారం కేరళ సీఎం పేరును ప్రకటిస్తామని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. సీఎల్పీ తీర్మానం మేరకు అధిష్ఠానం అందరితో చర్చలు జరిపి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిందని వెల్లడించారు. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి ఎంపికపై కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం జాప్యాన్ని నిరసిస్తూ రాహుల్, ప్రియాంకలకు వ్యతిరేకంగా వయనాడ్లోని కాంగ్రెస్ కార్యాలయం బయట కొందరు పోస్టర్లు అంటించారు. సీఎం ఎంపికపై జాపాన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తే వయనాడ్ నుంచి మరోసారి గెలవలేరని హెచ్చరించారు. కేసీ వేణుగోపాల్ను సీఎంగా ఖరారు చేస్తే కేరళ ప్రజలు ఎప్పటికీ క్షమించరని తెలిపారు. రాహుల్, ప్రియాంకల మూర్ఖపు నిర్ణయాలను కేరళ ప్రజలు అంగీకరించరని మరో పోస్టరులో రాసి ఉంది.