'ప్రియాంక Vs రాహుల్ గాంధీ - కాంగ్రెస్ రెండు శిబిరాలుగా చీలిపోయింది!'

కాంగ్రెస్​పై విమర్శలు గుప్పించి బీజేపీ- హస్తం పార్టీ రెండుగా చీలిపోయిందని ఆరోపణలు- కాంగ్రెస్​లో ఒకటి రాహుల్ గాంధీ శిబిరమని, మరొకటి ప్రియాంక శిబిరమని ఎద్దేవా

Priyanka versus Rahul
Priyanka versus Rahul (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 29, 2025 at 9:22 PM IST

Congress Has Split Into Two : కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండుగా విడిపోయిందని భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) ఆరోపించింది. కాంగ్రెలో ఒకటి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా శిబిరం, మరొకటి ఆమె సోదరుడు రాహుల్ గాంధీ శిబిరమని పేర్కొంది. ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ కాంగ్రెస్​లో రాహుల్ గాంధీ స్థానంలో వేరే వ్యక్తిని నియమించాలనే డిమాండ్ ఉందని విమర్శించింది. లోక్‌ సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ దేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారని, విదేశీ గడ్డపై భారత్​ను అప్రతిష్టపాలు చేస్తున్నారని మండిపడింది. ఈ మేరకు బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనావాలా వ్యాఖ్యానించారు.

"కాంగ్రెస్ రెండుగా చీలిపోయింది. గతంలో కర్ణాటక, రాజస్థాన్, తెలంగాణలో దీనిని మనం చూశాం. కానీ ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్​లో విభజన వచ్చింది. ఇప్పుడు రాహుల్ కాంగ్రెస్ వర్సెస్ ప్రియాంక కాంగ్రెస్​గా ఉంది. రాహుల్ గాంధీ దేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. విదేశీ గడ్డపై దేశాన్ని అప్రతిష్టపాలు చేస్తున్నారు. తన పార్టీ సహచరులు, కుటుంబ సభ్యులు కూడా తనపై విశ్వాసం వ్యక్తం చేయట్లేదనే వాస్తవం రాహుల్ ను కలవరపెడుతోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు దిగ్విజయ సింగ్ బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్​లను ప్రశంసించిన తర్వాత కాంగ్రెస్​లో చీలిక బహిరంగంగా బయటపడింది. గతంలో ప్రియాంక కాంగ్రెస్ (ప్రియాంక వర్గాన్ని ఉద్దేశిస్తూ) కు చెందిన ఇమ్రాన్ మసూద్, రాబర్ట్ వాద్రా, ఇంకొందరు రాహుల్ గాంధీపై దాడి చేశారు. దిగ్విజయ్ సింగ్ ప్రకటన తర్వాత కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు మరింత తుక్డే-తుక్డే మోడ్​లోకి వెళ్లింది."
-షెహజాద్ పూనావాలా, బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి

రాహుల్ గాంధీ శిబిరంలో భాగమైన మాణికం ఠాగూర్, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు దిగ్విజయ్ సింగ్​పై దాడి చేస్తున్నారని షెహజాద్ పూనావాలా ఆరోపించారు. వారు ఆర్ఎస్ఎస్​పై కూడా దాడి చేసి దుర్భాషలాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీని పొగుడుతున్నారని అన్నారు. మరోవైపు, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు సల్మాన్ ఖుర్షీద్ మాత్రం దిగ్విజయ్ సింగ్​కు మద్దతు ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. దిగ్విజయ్ సింగ్ నూటికి నూరు శాతం సరైనవాడని కొనియాడారని అన్నారు.

హస్తం పార్టీకి లక్ష్యం, దార్శనికత లేదు!
"కాంగ్రెస్‌ కు లక్ష్యం, దార్శనికత లేదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. పార్టీలో గందరగోళం, విభజన మాత్రమే ఉంది. కాంగ్రెస్ నేడు రెండుగా విడిపోయింది. రేవంత్ రెడ్డి, మాణికం ఠాగూర్ సహా ఇతరులు రాహుల్ శిబిరంలో ఉన్నారు. దిగ్విజయ సింగ్, సల్మాన్ ఖుర్షీద్, ఇంకొందరు నాయకులు ప్రియాంక శిబిరంలో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్‌ లోని చాలా మంది నాయకులు రాహుల్ గాంధీని సీరియస్​గా తీసుకోరు. వారు 'రాహుల్ గాంధీని తొలగించండి. ప్రియాంక గాంధీని అతని స్థానంలోకి తీసుకురండి. ఎవరినైనా తీసుకురండి. కానీ కాంగ్రెస్‌ ను రక్షించండి' అని కోరుతున్నారు" అని బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి పూనావాలా ఆరోపించారు.

కాంగ్రెస్ అగ్గిరాజేసిన దిగ్విజయ్ వ్యాఖ్యలు
కాంగ్రెస్ సీనియర్‌ నేత దిగ్విజయ్‌ సింగ్‌ బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్​లపై ఇటీవల ప్రశంసలు కురిపించారు. సామాజిక మాధ్యమంలో ప్రధాని మోదీకి చెందిన పాత ఫొటోను షేర్ చేశారు. గుజరాత్‌ లో గతంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఆ చిత్రంలో బీజేపీ అగ్రనేత ఎల్​కే అడ్వాణీ కుర్చీలో ఆసీనులై ఉండగా, ఆయన ముందు నేలపై మోదీ కూర్చున్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్​లో సామాన్య కార్యకర్తలా నాయకుల పాదాల వద్ద నేలపై కూర్చొన్న వ్యక్తి రాష్ట్ర సీఎంగా, దేశ ప్రధానిగా ఎలా ఎదిగారో చూడండని దిగ్విజయ్ కొనియాడారు. ఇది బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్​లకు ఉన్న సంస్థాగతమైన శక్తి అని ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో వివాదం చెలరేగింది. ఆ తర్వాత తన వ్యాఖ్యలపై దిగ్విజయ్ యూటర్న్ తీసుకున్నారు.

ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీల బలమైన సంస్థాగతమైన నిర్మాణాన్ని మాత్రమే తాను ప్రశంసించానని దిగ్విజయ్ తెలిపారు. సైద్ధాంతికపరంగా బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్​లకు తాను వ్యతిరేకంగానే నిలబడతానని పేర్కొన్నారు. 50 సంవత్సరాలుగా తాను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నానని, అసెంబ్లీలో, పార్లమెంటులో మతతత్వ శక్తులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడానని గుర్తు చేశారు. తనకు ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ సిద్ధాంతంతో ప్రాథమిక విభేదాలు ఉన్నాయని అన్నారు. ఇప్పటివరకు ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడాననని, భవిష్యత్ లోనూ పోరాడుతూనే ఉంటానని స్పష్టం చేశారు.

