కాంగ్రెస్ దేశ ప్రతిష్ఠను దిగజార్చుతోంది- ముస్లిం లీగ్​లా ద్వేషపూరిత రాజకీయాలు చేస్తోంది: ప్రధాని మోదీ

రాజస్థాన్ పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ- హెచ్​పీవీ వ్యాక్సినేషన్​ కార్యక్రమం ప్రారంభం- ఇదే అదనుగా కాంగ్రెస్​పై ఘాటు విమర్శలు

Published : February 28, 2026 at 1:16 PM IST

Modi Slams Congress In Ajmer : దేశ విభజనకు కారణమైన ముస్లింలీగ్​ మనస్తత్వాన్ని నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అవలంభిస్తోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విమర్శించారు. శనివారం రాజస్థాన్​లోని అజ్మీర్​లో హెచ్​పీవీ వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభోత్సవ సభలో మాట్లాడుతూ, ఆయన కాంగ్రెస్​ను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు.

'గతంలో ముస్లింలీగ్​ అనుసరించిన ద్వేషపూరిత రాజకీయాలు దేశ విభజనకు దారితీశాయి. నేడు కాంగ్రెస్ కూడా అదే దారిలో నడుస్తూ దేశ ప్రతిష్ఠను దిగజార్చుతోంది. ముఖ్యంగా ఏఐ సమ్మిట్ వంటి అంతర్జాతీయ వేదికల వద్ద కాంగ్రెస్ అనుబంధ సంస్థలు (ఐవైసీ) చొక్కాలు విప్పి చేసిన నిరసన, విదేశీ ప్రతినిధుల ముందు భారత్​ను తక్కువ చేసి చూపాయి' అని మోదీ అన్నారు.

లీకేజీలకు చెక్​
రాజస్థాన్​లో గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు పేపర్ లీకేలు యువత భవిష్యత్తును అంధకారం చేశాయని, ప్రస్తుత బీజేపీ సర్కార్ వాటికి అడ్డుకట్ట వేసిందని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సుమారు 21వేల మంది యువతకు ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందజేసిన ఆయన, "గతంలో పేపర్ లీకేజీ వార్తలు వినేవాళ్లం. ఇప్పుడు నియామక పత్రాల పంపిణీ చూస్తున్నాం" అన్నారు.

ఆడబిడ్డల కోసం
ఇక మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా గర్భాశయ క్యాన్సర్​ నివారణ కోసం హెచ్​పీవీ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని అజ్మీర్​లో ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. 14 ఏళ్ల వయస్సున్న బాలికలకు ఈ టీకాలను ఉచితంగా అందించే కార్యక్రమం 1.15 కోట్ల మందికి లబ్ధి చేకూరనుందని ఆయన చెప్పారు. రాజస్థాన్​లో రూ.16,680 కోట్ల విలువైన పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఆయన, నేడు ఆ రాష్ట్రం వేగవంతమైన అభివృద్ధితో దూసుకుపోతోందని అన్నారు.

