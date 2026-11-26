'ఇది రాజ్యాంగంపై దాడి చేయడమే'- పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశ ప్రకటనపై కాంగ్రెస్ విమర్శ
Congress On Parliament Special Session : కేంద్రం పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ప్రకటిండంపై కాంగ్రెస్ స్పందించింది. డీలిమిటేషన్ బిల్లును ఆమోదింపజేసుకోవడానికి కేంద్రం రాజ్యాంగంపై దాడికి పాల్పడుతోందని ఆరోపించింది.
Published : November 26, 2026 at 10:27 PM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ప్రకటించడాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. దీనిని రాజ్యాంగంపై దాడిగా అభివర్ణించింది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఆమోదించుకోవడానికి మోదీ ప్రభుత్వం 'అత్యంత అపవిత్రమైన' (Super-Tainted) మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీని పొందాలని ఆశిస్తోందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. అయితే దీనిపై తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేష్ ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేశారు.
'2026 ఏప్రిల్ 14న అంబేడ్కర్ జయంతి రోజు సాయంత్రం మోదీ ప్రభుత్వం డీలిమిటేషన్ (నియోజకవర్గాల పునర్విభజన) బిల్లులను తీసుకొచ్చింది. అయితే ఏప్రిల్ 17 రాత్రికి తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. ఇప్పుడు రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా 'ఆపరేషన్ లోటస్' 105 రోజుల తర్వాత మోదీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ప్రకటించింది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఆమోదించడానికి, తన మలినమైన మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీని పొందవచ్చనే దురాశతో ఈ ప్రకటన చేసింది. రాజ్యాంగానికి ఇంతకంటే పెద్ద అవమానం, దాడి ఉంటుందా?' అని జైరాం రమేశ్ ఎక్స్లో ప్రశ్నించారు.
On the evening of Ambedkar Jayanti on April 14, 2026, the Modi Govt had made the Delimitation Bills public that met their well-deserved fate on the night of April 17, 2026. Now on Constitution Day, after 105 days of Operation Lotus, the Modi Govt announces a special session, hoping that it will get its super-tainted two-thirds majority to pass a Constitution amendment bill. Can there be a great insult to and assault on the Constitution? The fight is on.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 26, 2026
కాగా, కీలక ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను నిర్వహించేందుకు కేంద్రం ఈనెల 30న లోక్సభ, డిసెంబర్ 02న రాజ్యసభ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు గురువారం తెలిపారు. ఈ సమావేశాలు డిసెంబర్ 3న ముగిసే అవకాశం ఉన్నట్లు రిజిజు తెలిపారు. అయితే ఈ సమావేశాల్లో ఏయే బిల్లులను ప్రవేశపెడతారనే విషయంపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. కానీ, మోదీ సర్కార్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన బిల్లులను ప్రవేశపెట్టవచ్చనే ప్రచారం జరుగుతోంది.