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'మేమేమైనా బిచ్చగాళ్లమా?'- ఎస్పీ అభ్యర్థుల ప్రకటనపై కాంగ్రెస్‌ ఆగ్రహం

అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌, రాహుల్​ గాంధీ ( ANI )

ఉత్తరప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో మిత్రపక్షాలైన సమాజ్‌వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ), కాంగ్రెస్‌ మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు వివాదం ముదురుతోంది. స్థానాల పంపకంపై చర్చలు కొనసాగుతుండగానే ఎస్పీ ఐదుగురు అభ్యర్థులతో జాబితా ప్రకటించడంపై కాంగ్రెస్‌ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఒకవైపు చర్చలు జరుపుతూ మరోవైపు అభ్యర్థులను ప్రకటించడం ఏంటని ప్రశ్నించింది. 'మేమేమైనా బిచ్చగాళ్లమా?' అంటూ కాంగ్రెస్‌ నేతలు ఘాటుగా స్పందించారు.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో మొత్తం 403 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. వీటిలో 130 సీట్లు కేటాయించాలని కాంగ్రెస్‌ కోరుతున్నట్లు సమాచారం. అయితే 2022 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ కేవలం రెండు స్థానాల్లోనే విజయం సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్‌కు అదనంగా 24 సీట్లు కలిపి మొత్తం 26 స్థానాలు ఇవ్వాలని ప్రాథమిక చర్చల్లో ప్రతిపాదించినట్లు ఎస్పీ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్‌ గోపాల్‌ యాదవ్‌ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం కాంగ్రెస్‌, ఎస్పీ మధ్య రెండో విడత చర్చలు జరిగాయి. ఈ సమావేశం ముగిసిన కొన్ని గంటల్లోనే ఎస్పీ ఐదుగురు అభ్యర్థులతో జాబితా విడుదల చేసింది. వాటిలో నాలుగింటిలో ముస్లిం, దళిత ఓటర్లు ఉన్నారు.