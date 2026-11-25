'మేమేమైనా బిచ్చగాళ్లమా?'- ఎస్పీ అభ్యర్థుల ప్రకటనపై కాంగ్రెస్ ఆగ్రహం
UP Assembly Election 2027 : చర్చలు కొనసాగుతుండగానే ఎస్పీ పార్టీ ఐదుగురు అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. 26 సీట్ల ప్రతిపాదనపై ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదని కాంగ్రెస్ తెలిపింది.
Published : November 25, 2026 at 5:06 PM IST
ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో మిత్రపక్షాలైన సమాజ్వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ), కాంగ్రెస్ మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు వివాదం ముదురుతోంది. స్థానాల పంపకంపై చర్చలు కొనసాగుతుండగానే ఎస్పీ ఐదుగురు అభ్యర్థులతో జాబితా ప్రకటించడంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఒకవైపు చర్చలు జరుపుతూ మరోవైపు అభ్యర్థులను ప్రకటించడం ఏంటని ప్రశ్నించింది. 'మేమేమైనా బిచ్చగాళ్లమా?' అంటూ కాంగ్రెస్ నేతలు ఘాటుగా స్పందించారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లో మొత్తం 403 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. వీటిలో 130 సీట్లు కేటాయించాలని కాంగ్రెస్ కోరుతున్నట్లు సమాచారం. అయితే 2022 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ కేవలం రెండు స్థానాల్లోనే విజయం సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్కు అదనంగా 24 సీట్లు కలిపి మొత్తం 26 స్థానాలు ఇవ్వాలని ప్రాథమిక చర్చల్లో ప్రతిపాదించినట్లు ఎస్పీ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ గోపాల్ యాదవ్ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం కాంగ్రెస్, ఎస్పీ మధ్య రెండో విడత చర్చలు జరిగాయి. ఈ సమావేశం ముగిసిన కొన్ని గంటల్లోనే ఎస్పీ ఐదుగురు అభ్యర్థులతో జాబితా విడుదల చేసింది. వాటిలో నాలుగింటిలో ముస్లిం, దళిత ఓటర్లు ఉన్నారు.
इस बार एक ऐतिहासिक अवसर है जब हम दोनों पंथनिरपेक्ष पार्टियां मिलकर साम्प्रदायिक भाजपा और उनके संकीर्ण सोच के साथियों को हमेशा के लिए हराकर, देश को गलत हाथों में जाकर बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप और हम जन-अपेक्षाओं व वास्तविकताओं को समझकर गंभीर विचार-विमर्श करें जिससे अधिकांश सीटों पर अपने ‘गठबंधन’ की जीत सुनिश्चित हो। जितनी सीटें आप-हम लड़ें उनमें हमारी जीत की सीटें, न जीत पाने वाली सीटों से अधिक हों। जीत ही बंटवारे को सम्मानजनक बनाएगी क्योंकि जीती हुई सीट ही सम्मान दिलाएगी। अतः आपकी टीम की तरफ़ से प्राथमिकता के आधार पर दी गई सीटों में से जिन 26 सीटों पर आज बात हो गई है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी संभावित सीटें चिह्नित करके हमें भेज दें। फिर मिल बैठकर देखेंगे कि कौन सी सीट और उस पर कौन सा कैंडिडेट जीतने की पोजिशन में है। हो सकता है कि हम अपने आँकलन और जीत के गणितीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस को ऐसी कई जीतनेवाली सीटों के बारे में भी बताएं जिन पर उन्होंने किसी कारणवश विचार ही नहीं किया है। हमारी कोशिश तो ये है कि जब बड़े नेता बैठें तो सभी सीटों पर ‘इंडिया गठबंधन’ के प्रत्याशी के रूप में बात हो, न कि कांग्रेस या सपा के प्रत्याशी के रूप में और सबसे अच्छी और सकारात्मक परिणाम देनेवाली बात तो ये होगी कि हम लोग अपने प्रत्याशी को ‘पीडीए प्रत्याशी’ के रूप में प्रस्तुत करें। जिस प्रकार लोकसभा में आपके संगठन ने ‘पीडीए’ के साथ पूरी तरह सहयोग किया वो सदैव सराहनीय रहेगा क्योंकि उसने ही मिलकर साम्प्रदायिक भाजपा को धूल चटाई थी अब इस बार भी हम लोग मिलकर उप्र में और फिर केंद्र में भी भाजपा को हराएंगे। ज़मीनी सर्वेक्षणों से ये बात साफ़ हो गई है कि हर शहर, मोहल्ले, गली व गाँव तक ये बात पहुँच गई है कि जो पीड़ित है, वो पीडीए है। इसीलिए पूरे प्रदेश के हर समाज, हर वर्ग के ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ भाजपा के ख़िलाफ़ लामबंद हो गये हैं क्योंकि उन सबको ये विश्वास है कि ‘PDA ही NDA को हराएगा’ और पीडीए ही परिवर्तन लायेगा। सच तो ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि सीट का बँटवारा हमारे-तुम्हारे के भाव से हो, हम तो इसे बंटवारा नहीं, ‘सीट समायोजन’ कहना चाहते हैं। कठिन समीकरणवाली सीटों पर हम मिलकर कम-से-कम दो प्रत्याशियों पर विचार-विमर्श करके जिसकी अधिक संभावना दिखेगी उसे चुनकर मिलजुल के जिताएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि गठबंधन में एक-दूसरे पर उम्मीदवार थोपे जाएं बल्कि सहमति से तय किये जाएं, तब ही आपके-हमारे वोट आपस में ट्रांसफ़र होकर हम लोगों की जीत को सुनिश्चित करेंगे और कल को हम मिलकर कह सकेंगे कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था : बात सीट की नहीं, जीत की है। आपका-हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य सरकार बनाना है। नये हालातों और समीकरण में उसके लिए हमें-आपको कुछ लोगों को एडजस्ट और एकमोडेट करना पड़ेगा। एक-दो लोग ऐसे भी होंगे जिनसे आपने और हमने चुनाव लड़ाने का वादा किया होगा लेकिन वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए दो-चार सीटों पर बदलाव भी करने पड़ेंगे। भावी प्रत्याशियों को भी ये समझना होगा कि हर सीट महत्वपूर्ण है, अगर किसी को सीट नहीं मिल पा रही है या मनचाही सीट नहीं मिल रही है तो निराश न हों, अगर उनके दल के बड़े नेता ने कुछ फेरबदल या बदलाव किया है तो उसके पीछे सोच सरकार बनाने की है और सरकार बन गई तो सबको सम्मान-स्थान मिल जाएगा। हर बड़ा नेता अपनी बात का मान ख़ुद रखेगा, इतना विश्वास तो अपने नेताओं पर लोगों को रखना ही पड़ेगा। इस तरह जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें आपका-हमारा संगठन मिलकर कहेगा कि हम दोनों के मिलने से हमारी तैयारी 806 सीटों के बराबर की है। देश की जनता ख़ासतौर से किसान, मजदूर, युवा, मध्यम वर्ग, महिलाएँ, छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी, सच्चे अधिकारी, कर्मचारी और संपूर्ण प्रगतिशील-पंथनिरपेक्ष व उत्पीड़ित ‘पीडीए समाज’ आपकी और हमारी तरफ़ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। आपसी समायोजन से कोई भूल किये बिना हम देश का नया इतिहास लिखने के कगार पर हैं। हम सौहार्द और सूझबूझ से ये कर भी दिखाएंगे, इसी आशा के साथ आप-हम ‘सीट की जगह जीत के समीकरण’ पर विचार करें, जिससे हम जीतें और उप्र में अपनी सरकार आए और फिर दिल्ली में भी और देश का भविष्य सँवारने में हम लोगों का योगदान हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाए।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 24, 2026
ఉత్తర్ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్ రాజేంద్ర పాల్ గౌతమ్ ఈ విషయంపై స్పందించారు. చర్చలు పూర్తయ్యే వరకు ఎస్పీ వేచి ఉండాల్సిందని అభిప్రాయపడ్డారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల సమయంలోనూ ఇలాంటి పరిణామాలే చోటుచేసుకున్నాయని గుర్తుచేశారు. అప్పట్లో కొన్ని స్థానాల్లో అభ్యర్థులను ఉపసంహరించుకున్నారని చెప్పారు. ఈసారి కూడా అంతా సవ్యంగా సాగుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా కాంగ్రెస్కు 26 స్థానాలు కేటాయించామని ఎస్పీ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలతో తాము ఏకీభవించడం లేదని గౌతమ్ స్పష్టం చేశారు. అయినప్పటికీ ఇరు పార్టీల మధ్య చర్చలు సామరస్యంగా సాగాయని తెలిపారు. మొత్తం 403 స్థానాలపై చర్చిస్తున్నామని, చాలా స్థానాల విషయంలో ఇప్పటికే చర్చలు పూర్తయ్యాయని చెప్పారు. మిగిలిన స్థానాలపై తదుపరి సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.
'మేమెవరినీ వేడుకోవడం లేదు'
ఎస్పీ అభ్యర్థుల జాబితాపై ఉత్తర్ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఇమ్రాన్ మసూద్ తీవ్రంగా స్పందించారు. 'అసలు వారి ప్రవర్తన ఏంటో అర్థం కావడం లేదు. మేం బిచ్చగాళ్లలా కనిపిస్తున్నామా? మేమెవరినీ వేడుకోవడం లేదు' అని స్పష్టం చేశారు. ఎస్పీ ప్రకటించిన ఐదు స్థానాల్లో ఒకటి తన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సహారన్పుర్ లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉండటం గమనార్హం. సీట్ల పంపకాలపై ఎస్పీతో చర్చలు కొనసాగించాలా వద్దా అనే విషయాన్ని పార్టీ నాయకత్వంతో మాట్లాడి నిర్ణయిస్తామని తెలిపారు. ఒకవైపు చర్చలు జరుపుతూనే మరోవైపు అభ్యర్థులను ప్రకటించడం చూస్తుంటే సీట్ల సర్దుబాటుపై ఎస్పీకి చిత్తశుద్ధి లేదనే విషయం అర్థమవుతోందని మసూద్ విమర్శించారు. పార్టీ నేతలతో చర్చించి తదుపరి కార్యాచరణను నిర్ణయిస్తామని చెప్పారు. చర్చలకు వెళ్లాలా వద్దా అనేది కాంగ్రెస్ నాయకత్వమే తేలుస్తుందని పేర్కొన్నారు.
ఐదుగురు అభ్యర్థులను ప్రకటించిన ఎస్పీ
ఇదిలా ఉండగా ఎస్పీ ప్రకటించిన ఐదుగురు అభ్యర్థుల్లో నలుగురు ప్రస్తుతం ఆ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నారు. సహారన్పుర్ నుంచి అషు మాలిక్, కైరానా నుంచి నహిద్ హసన్, బెహత్ నుంచి ఉమర్ అలీ ఖాన్, అమ్రోహా నుంచి మెహబూబ్ అలీ పేర్లను ప్రకటించింది. ఐదో అభ్యర్థిగా బుందేల్ఖండ్లోని లలిత్పుర్ నుంచి జ్యోతి లోధిని బరిలోకి దింపుతున్నట్లు వెల్లడించింది. అయోధ్య స్థానం నుంచి తేజ్ నారాయణ్ పాండే అలియాస్ పవన్ పాండే అభ్యర్థిత్వాన్ని ఎస్పీ ఆగస్టులోనే ప్రకటించింది. ఈ స్థానాల్లో బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షమైన ఆర్ఎల్డీ నుంచి ఎస్పీకి పోటీ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ, ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ (కాన్షీరామ్) అధినేత చంద్రశేఖర్ ఆజాద్లకు చెందిన 'సామాజిక్ పరివర్తన్ మోర్చా' నుంచి కూడా పోటీ ఉండవచ్చని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
గెలుపు సమీకరణాలపై దృష్టి పెట్టాలన్న అఖిలేశ్
మరోవైపు సీట్ల పంపకాలపై చర్చలు జరుగుతున్న వేళ ఎస్పీ అధ్యక్షుడు అఖిలేశ్ యాదవ్ కాంగ్రెస్కు కీలక సూచన చేశారు. సీట్ల సంఖ్యపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టకుండా, ఎన్నికల్లో విజయానికి దోహదపడే సమీకరణాలపై దృష్టి సారించాలని కోరారు. తద్వారా ఉత్తరప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, కేంద్రంలోనూ మార్పునకు మార్గం సుగమం చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు. వరుసగా రెండో రోజు కూడా ఇరు పార్టీల మధ్య చర్చలు ఎలాంటి నిర్ణయానికి రాకుండానే ముగిశాయి. అనంతరం అఖిలేశ్ యాదవ్ 'ఎక్స్' వేదికగా తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. అయితే చర్చలు సానుకూలంగానే సాగాయని ఇరు పార్టీల నేతలు చెబుతున్నారు. రానున్న రెండు సమావేశాల్లో కూటమి ఒప్పందం ఖరారవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ప్రతిపాదించిన 26 స్థానాలతో పాటు కాంగ్రెస్కు ఆసక్తి ఉన్న ఇతర స్థానాల జాబితాను కూడా అందించాలని అఖిలేశ్ కోరారు.
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