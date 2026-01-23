'ప్రధాని మోదీ'గొప్ప వక్రీకారుడు'- గాంధీని మర్చిపోయేలా చేస్తున్నారు'- నేతాజీ జయంతి వేళ కాంగ్రెస్ విమర్శలు

ETV Bharat / bharat

JaiRam Ramesh Slams PM Modi : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని దేశంలోనే 'అత్యంత గొప్ప చరిత్ర వక్రీకారుడు' అంటూ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 129వ జయంతి సందర్భంగా శుక్రవారం ఆయన ప్రధానిపై అనేక విమర్శలు ేచశారు. గత నెలలో పార్లమెంటు వేదికగా 'వందేమాతరం' గీతంపై జరిగిన చర్చలో మోదీ చరిత్రను వక్రీకరించారని, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్‌కు అపఖ్యాతి తెచ్చేలా వ్యవహరించారని ఆయన మండిపడ్డారు. అంతేకాకుండా, మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రద్దు చేయడం ద్వారా, జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ జ్ఞాపకాలను, వారసత్వాన్ని మోదీ తుడిచిపెట్టేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

అసలేం జరిగింది?
జైరాం రమేశ్ 'ఎక్స్' వేదికగా ప్రధానిపై విరుచుకుపడ్డారు. "గత నెలలో పార్లమెంటులో జాతీయ గేయంపై చర్చ జరిగింది. ఆ సమయంలో ప్రధాని, ఆయన సహచరులు వాస్తవాలను వక్రీకరించారు. గురుదేవ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్‌ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా మాట్లాడారు. కానీ చివరికి వారి బండారం బయటపడింది. ప్రధాని ఉద్దేశపూర్వకంగానే చరిత్రను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. అందుకే ఆయన దేశంలోనే 'గ్రేటెస్ట్ డిస్టోరియన్' (చరిత్రను వక్రీకరించేవాడు)" అని జైరాం రమేశ్ ఘాటుగా విమర్శించారు.

నేతాజీ పాత్రను దాచిపెట్టారు
నేతాజీ జయంతి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని జైరాం రమేశ్ కొన్ని చారిత్రక అంశాలను ప్రస్తావించారు. "1937లో వందేమాతరం గీతంలోని తర్వాతి చరణాలపై ఒక వివాదం నడిచింది. ఆ వివాదాన్ని పరిష్కరించడంలో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కీలక పాత్ర పోషించారు. కానీ పార్లమెంటు చర్చలో ప్రధాని మోదీ ఈ విషయాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగానే దాచిపెట్టారు. ప్రజలకు నిజాలు తెలియకుండా చేశారు" అని ఆరోపించారు.

జనగణమన, జై హింద్
నేతాజీకి సంబంధించిన మరికొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను ఆయన గుర్తు చేశారు. ప్రముఖ చరిత్రకారుడు, నేతాజీ మనవడు సుగత బోస్ రాసిన విషయాలను జైరాం రమేశ్ ఉదాహరించారు. 1942 నవంబర్ 2న బెర్లిన్‌లో 'ఫ్రీ ఇండియా సెంటర్'ను నేతాజీ ప్రారంభించారు. అక్కడే ఆయన 'జనగణమన'ను జాతీయ గీతంగా ఎంపిక చేశారు. అలాగే 1943 అక్టోబర్ 2న సింగపుర్‌లో ఆజాద్ హింద్ ప్రభుత్వ నినాదంగా 'జై హింద్'ను ఎంచుకున్నారు. "దురదృష్టవశాత్తు ప్రధాని మోదీ గానీ, ఆయన పార్టీ నేతలు గానీ ఎప్పుడూ 'జై హింద్' అనే నినాదాన్ని నోటితో పలకరు. స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల స్ఫూర్తిని వారు విస్మరిస్తున్నారు" అని విమర్శించారు.

'మహాత్ముడిని చంపేస్తున్నారు'
గాంధీజీ వారసత్వంపై మోదీ సర్కార్ దాడి చేస్తోందని కాంగ్రెస్ మండిపడింది. "1944 జూలై 6న సింగపుర్ రేడియో నుంచి మాట్లాడుతూ, నేతాజీ తొలిసారిగా మహాత్మా గాంధీని 'జాతిపిత' అని సంబోధించారు. కానీ నేటి ప్రధాని మోదీ, ఆ జాతిపిత ఆశయాలను సమాధి చేస్తున్నారు. గాంధీ పేరును ప్రజల జ్ఞాపకాల నుంచి చెరిపేయాలని చూస్తున్నారు. ఉపాధి హామీ పథకం రద్దు చేయడమే ఇందుకు తాజా నిదర్శనం. ఇది గాంధీ వారసత్వాన్ని దెబ్బతీయడమే" అని జైరాం రమేశ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

వందేమాతరంపై రచ్చ
గత నెలలో జరిగిన పార్లమెంటు సమావేశాల్లో 'వందేమాతరం' గీతానికి 150 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా రోజంతా చర్చ జరిగింది. ఈ చర్చలో అధికార, విపక్షాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. జాతీయవాదం అంశంపై మాటల యుద్ధం నడిచింది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఈ చర్చలో పాల్గొని బీజేపీకి గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. నెహ్రూ విధానాలను సమర్థించుకుంటూనే, మోదీ సర్కార్‌పై విమర్శలు గుప్పించారు. అలాగే బీజేపీ వ్యూహాన్ని కాంగ్రెస్ బయటపెట్టింది. "వచ్చే ఏడాది బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఆ ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందడానికే బీజేపీ ఇప్పుడు వందేమాతరం చర్చను తెరపైకి తెచ్చింది. చరిత్రను వక్రీకరించి ఓట్లు దండుకోవాలని చూస్తోంది. దీనికి రాజకీయ రంగు పులుముతోంది" అని విపక్షాలు ఆరోపించాయి. మరోవైపు కాంగ్రెస్ బుజ్జగింపు రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని అధికార పక్షం ఎదురుదాడి చేసింది.

