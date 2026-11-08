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భారీగా తగ్గిన కాంగ్రెస్ విరాళాలు- దశాబ్దంలోనే అత్యంత పతనం- 75 శాతం క్షీణత

Congress Donation 2025 : కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చే పెద్ద మొత్తాల విరాళాలు ఘోరంగా పడిపోయాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు 75 శాతం తగ్గి రూ. 130.69 కోట్లకు పడిపోయాయని వెల్లడైంది.

Congress Donation 2025
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2026 at 3:16 PM IST

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కాంగ్రెస్ పార్టీకి రూ. 20,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో అందే పెద్ద విరాళాలు భారీగా తగ్గిపోయాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు 75 శాతం తగ్గి రూ. 130.69 కోట్లకు పడిపోయాయి. ఈమేరకు ఎన్నికల సంఘానికి కాంగ్రెస్​ పార్టీ సమర్పించిన వివరాల్లో వెల్లడైంది. గత దశాబ్ద కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విరాళాల్లో నమోదైన అత్యంత భారీ వార్షిక పతనం ఇదేనని వివరించింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి రూ. 517.39 కోట్ల విరాళాలు వచ్చాయి. గత 12 ఆర్థిక సంవత్సరాల డేటాను పరిశీలిస్తే అంతకుముందు 2015-16లో మాత్రమే ఇంతకంటే పెద్ద పతనం నమోదైంది. ఆ ఏడాది కాంగ్రెస్ విరాళాలు రూ. 141.46 కోట్ల నుంచి భారీగా పడిపోయి 86 శాతం తగ్గాయి.

కాంగ్రెస్ పార్టీకి అందిన విరాళాలు తాజాగా భారీగా తగ్గడానికి 'ప్రూడెంట్ ఎలక్టోరల్ ట్రస్ట్' ద్వారా అందే నిధుల్లో తగ్గుదల ఒక ప్రధాన కారణంగా తేలింది. ఈ ట్రస్ట్ అందించిన విరాళం 2024-25లో రూ. 216.34 కోట్ల నుంచి 2025-26లో రూ. 25 కోట్లకు పడిపోయింది. అంటే సుమారు 88 శాతం తగ్గుదల నమోదైంది. ఇతర ప్రధాన దాతల్లో స్టార్ సిమెంట్ (రూ. 5 కోట్లు), సజ్జన్ భజంకా (రూ. 4 కోట్లు) ప్రేమ్ కుమార్ భజంకా (రూ. 2 కోట్లు) ఉన్నారు.

మరోవైపు గత రెండేళ్లుగా విరాళాల సేకరణ మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, తాజాగా ఈ తగ్గుదల చోటుచేసుకుంది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్‌కు రూ. 281.48 కోట్ల విరాళాలు అందగా, లోక్‌సభ ఎన్నికలు జరిగిన 2024-25లో ఈ మొత్తం రూ. 517.39 కోట్లకు పెరిగింది. ప్రస్తుత విరాళాలు భారీగా తగ్గినప్పటికీ, గతంలో కంటే ఇది అత్యల్పం ఏమీ కాదు. గతంలో 2020-21లో రూ. 74.52 కోట్లు, 2021-22లో రూ. 95.46 కోట్లు, 2022-23లో రూ. 79.92 కోట్లు మాత్రమే లభించాయి. అయితే, గతంలో విడిగా చూపించే ఎలక్టోరల్ బాండ్లను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, 2020-21 తర్వాత కాంగ్రెస్‌కు వచ్చిన అత్యల్ప విరాళాల మొత్తం ఇదే కావడం గమనార్హం.

2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో బీజేపీకి రూ. 20,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో రూ. 6,074.02 కోట్ల విరాళాలు అందాయి. ఇది కాంగ్రెస్ సేకరించిన మొత్తానికి దాదాపు 12 రెట్లు ఎక్కువ. అయితే, తాజా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి బీజేపీకి అందిన విరాళాల వివరాలు ఇంకా అందుబాటులో లేవు, ఎందుకంటే ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నివేదికను ఎన్నికల సంఘం ఇంకా బహిర్గతం చేయలేదు. అయితే, గత 12 ఆర్థిక సంవత్సరాల డేటా పరిశీలించగా ఏటా కాంగ్రెస్ కంటే బీజేపీనే ఎక్కువ విరాళాలను సేకరించింది.

అయితే, ఈ నివేదికలో కేవలం రూ. 20,000 దాటిన విరాళాల వివరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ విరాళాల నివేదికలో పార్టీకి అందిన మొత్తం ఆదాయం వివరాలు ఉండవు. ఎందుకంటే ఇందులో చిన్న చిన్న విరాళాలు, సభ్యత్వ రుసుములు, కూపన్ల ద్వారా సేకరించిన నిధులు, వడ్డీ వంటి ఇతర ఆదాయ వనరులు కూడా ఉంటాయి. కాగా, 2024-25లో కేవలం కూపన్ల సేకరణ ద్వారానే పార్టీకి రూ. 350.12 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. అయితే, పార్టీ మొత్తం ఆర్థిక పరిస్థితిని తెలుసుకోవడానికి 2025-26 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆడిట్ చేసిన ఖాతాలు అవసరం ఉంటాయి. అయితే అవి ఇంకా వెల్లడి కాలేదు.

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