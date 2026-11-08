భారీగా తగ్గిన కాంగ్రెస్ విరాళాలు- దశాబ్దంలోనే అత్యంత పతనం- 75 శాతం క్షీణత
Congress Donation 2025 : కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చే పెద్ద మొత్తాల విరాళాలు ఘోరంగా పడిపోయాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు 75 శాతం తగ్గి రూ. 130.69 కోట్లకు పడిపోయాయని వెల్లడైంది.
Published : November 8, 2026 at 3:16 PM IST
కాంగ్రెస్ పార్టీకి రూ. 20,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో అందే పెద్ద విరాళాలు భారీగా తగ్గిపోయాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు 75 శాతం తగ్గి రూ. 130.69 కోట్లకు పడిపోయాయి. ఈమేరకు ఎన్నికల సంఘానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సమర్పించిన వివరాల్లో వెల్లడైంది. గత దశాబ్ద కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విరాళాల్లో నమోదైన అత్యంత భారీ వార్షిక పతనం ఇదేనని వివరించింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి రూ. 517.39 కోట్ల విరాళాలు వచ్చాయి. గత 12 ఆర్థిక సంవత్సరాల డేటాను పరిశీలిస్తే అంతకుముందు 2015-16లో మాత్రమే ఇంతకంటే పెద్ద పతనం నమోదైంది. ఆ ఏడాది కాంగ్రెస్ విరాళాలు రూ. 141.46 కోట్ల నుంచి భారీగా పడిపోయి 86 శాతం తగ్గాయి.
కాంగ్రెస్ పార్టీకి అందిన విరాళాలు తాజాగా భారీగా తగ్గడానికి 'ప్రూడెంట్ ఎలక్టోరల్ ట్రస్ట్' ద్వారా అందే నిధుల్లో తగ్గుదల ఒక ప్రధాన కారణంగా తేలింది. ఈ ట్రస్ట్ అందించిన విరాళం 2024-25లో రూ. 216.34 కోట్ల నుంచి 2025-26లో రూ. 25 కోట్లకు పడిపోయింది. అంటే సుమారు 88 శాతం తగ్గుదల నమోదైంది. ఇతర ప్రధాన దాతల్లో స్టార్ సిమెంట్ (రూ. 5 కోట్లు), సజ్జన్ భజంకా (రూ. 4 కోట్లు) ప్రేమ్ కుమార్ భజంకా (రూ. 2 కోట్లు) ఉన్నారు.
మరోవైపు గత రెండేళ్లుగా విరాళాల సేకరణ మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, తాజాగా ఈ తగ్గుదల చోటుచేసుకుంది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్కు రూ. 281.48 కోట్ల విరాళాలు అందగా, లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగిన 2024-25లో ఈ మొత్తం రూ. 517.39 కోట్లకు పెరిగింది. ప్రస్తుత విరాళాలు భారీగా తగ్గినప్పటికీ, గతంలో కంటే ఇది అత్యల్పం ఏమీ కాదు. గతంలో 2020-21లో రూ. 74.52 కోట్లు, 2021-22లో రూ. 95.46 కోట్లు, 2022-23లో రూ. 79.92 కోట్లు మాత్రమే లభించాయి. అయితే, గతంలో విడిగా చూపించే ఎలక్టోరల్ బాండ్లను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, 2020-21 తర్వాత కాంగ్రెస్కు వచ్చిన అత్యల్ప విరాళాల మొత్తం ఇదే కావడం గమనార్హం.
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో బీజేపీకి రూ. 20,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో రూ. 6,074.02 కోట్ల విరాళాలు అందాయి. ఇది కాంగ్రెస్ సేకరించిన మొత్తానికి దాదాపు 12 రెట్లు ఎక్కువ. అయితే, తాజా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి బీజేపీకి అందిన విరాళాల వివరాలు ఇంకా అందుబాటులో లేవు, ఎందుకంటే ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నివేదికను ఎన్నికల సంఘం ఇంకా బహిర్గతం చేయలేదు. అయితే, గత 12 ఆర్థిక సంవత్సరాల డేటా పరిశీలించగా ఏటా కాంగ్రెస్ కంటే బీజేపీనే ఎక్కువ విరాళాలను సేకరించింది.
అయితే, ఈ నివేదికలో కేవలం రూ. 20,000 దాటిన విరాళాల వివరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ విరాళాల నివేదికలో పార్టీకి అందిన మొత్తం ఆదాయం వివరాలు ఉండవు. ఎందుకంటే ఇందులో చిన్న చిన్న విరాళాలు, సభ్యత్వ రుసుములు, కూపన్ల ద్వారా సేకరించిన నిధులు, వడ్డీ వంటి ఇతర ఆదాయ వనరులు కూడా ఉంటాయి. కాగా, 2024-25లో కేవలం కూపన్ల సేకరణ ద్వారానే పార్టీకి రూ. 350.12 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. అయితే, పార్టీ మొత్తం ఆర్థిక పరిస్థితిని తెలుసుకోవడానికి 2025-26 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆడిట్ చేసిన ఖాతాలు అవసరం ఉంటాయి. అయితే అవి ఇంకా వెల్లడి కాలేదు.
'దేశమే ప్రథమం అనే సిద్ధాంతంలో పార్టీకి బలమైన పునాది వేశారు'- ఎల్కె అడ్వాణీపై మోదీ ప్రత్యేక వ్యాసం
రాజీవ్ ఆ మాట చెప్పగానే నా గుండెల్లో ఎవరో కత్తి దించినట్లు అనిపించింది: సోనియా గాంధీ