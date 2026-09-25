ఒక ప్రధాని జెన్జీకి ఓటు హక్కు ఇచ్చారు- మరొకరు దాన్ని లాక్కోవాలని చూస్తున్నారు : మోదీపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు- జెన్ జీకి ఓటు హక్కును అక్రమంగా లాక్కోవాలని చూస్తున్నారని మండిపాటు- యువత ఆశలను, ఆకాంక్షలను దెబ్బతీస్తున్నారని ఆరోపణలు
Published : September 25, 2026 at 12:36 PM IST
Congress On PM Modi : ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై వివాదం నెలకొన్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. ఒక ప్రధాని (రాజీవ్ గాంధీని ఉద్దేశించి) జెన్జీకి ఓటు హక్కు ఇచ్చారని, మరొకరు (మోదీ) దానిని లాక్కోవాలని చూస్తున్నారని మండిపడింది. యువత ఆశలను, ఆకాంక్షలను దెబ్బతీసి వారికి భయపడే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ పెట్టారు.
"ఇది ఇద్దరు ప్రధానుల కథ. ఒక ప్రధాని (రాజీవ్ గాందీ) 1988 డిసెంబరులో జరిగిన పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల్లో రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 326ను సవరించి ఓటు హక్కు కనీస వయసును 21 ఏళ్ల నుంచి 18 ఏళ్లకు తగ్గించారు. ఆయన యువతకు సాధికారత కల్పించిన ప్రధాని. మరో ప్రధాని (నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి) జెన్జీ ఓటర్లు నమోదు కాకుండా ఉండేందుకు 2024 నుంచి ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణలను (SSR) నిలిపివేశారు. ఈ ప్రధాని యువత ఆశలు, ఆకాంక్షలను నాశనం చేశామని భయపడుతున్నారు. ఒక ప్రధాని జెన్ జీకి ఓటు హక్కు ఇచ్చారు. మరొకరు అక్రమ మార్గాల ద్వారా ఆ ఓటు హక్కును లాక్కోవాలని నిశ్చయించుకున్నారు" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.
This is a Tale of Two PMs— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 25, 2026
One PM got Parliament in its regular Winter Session in Dec 1988 to amend Article 326 of the Constitution to reduce the minimum age for voting from 21 years to 18 years. This was a PM who empowered the youth.
There is another PM who has ensured that the…