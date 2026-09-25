ETV Bharat / bharat

ఒక ప్రధాని జెన్‌జీకి ఓటు హక్కు ఇచ్చారు- మరొకరు దాన్ని లాక్కోవాలని చూస్తున్నారు : మోదీపై కాంగ్రెస్ ఫైర్

భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు- జెన్ జీకి ఓటు హక్కును అక్రమంగా లాక్కోవాలని చూస్తున్నారని మండిపాటు- యువత ఆశలను, ఆకాంక్షలను దెబ్బతీస్తున్నారని ఆరోపణలు

Jairam Ramesh
జైరాం రమేశ్ (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 12:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress On PM Modi : ఎస్ఐఆర్‌ ప్రక్రియపై వివాదం నెలకొన్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. ఒక ప్రధాని (రాజీవ్ గాంధీని ఉద్దేశించి) జెన్‌జీకి ఓటు హక్కు ఇచ్చారని, మరొకరు (మోదీ) దానిని లాక్కోవాలని చూస్తున్నారని మండిపడింది. యువత ఆశలను, ఆకాంక్షలను దెబ్బతీసి వారికి భయపడే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్‌ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఎక్స్‌'లో పోస్ట్ పెట్టారు.

"ఇది ఇద్దరు ప్రధానుల కథ. ఒక ప్రధాని (రాజీవ్ గాందీ) 1988 డిసెంబరులో జరిగిన పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల్లో రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 326ను సవరించి ఓటు హక్కు కనీస వయసును 21 ఏళ్ల నుంచి 18 ఏళ్లకు తగ్గించారు. ఆయన యువతకు సాధికారత కల్పించిన ప్రధాని. మరో ప్రధాని (నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి) జెన్‌జీ ఓటర్లు నమోదు కాకుండా ఉండేందుకు 2024 నుంచి ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణలను (SSR) నిలిపివేశారు. ఈ ప్రధాని యువత ఆశలు, ఆకాంక్షలను నాశనం చేశామని భయపడుతున్నారు. ఒక ప్రధాని జెన్ జీకి ఓటు హక్కు ఇచ్చారు. మరొకరు అక్రమ మార్గాల ద్వారా ఆ ఓటు హక్కును లాక్కోవాలని నిశ్చయించుకున్నారు" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

CONGRESS ON PM MODI
JAIRAM RAMESH ON PM MODI
CONGRESS ON GEN Z VOTERS
JAIRAM RAMESH ON SIR PROCESS
SIR CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.