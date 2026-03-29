వ్యక్తిగత విదేశాంగ విధానం- విశ్వగురును విశ్వనకిలీగా బట్టబయలు చేసింది: ప్రధానిపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై విరుచుకుపడ్డ కాంగ్రెస్-పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు పాక్ మధ్యవర్తిత్వానికి మోదీ ఎందుకు, ఎలా అనుమతించారని ప్రశ్నలు- అమెరికాను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రధాని మోదీ పలు విధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారని ఎద్దేవా
Published : March 29, 2026 at 3:24 PM IST
Congress Slams Modi : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. ఆపరేషన్ సిందూర్లో భారత్ అద్భుత విజయం తర్వాత మోదీ ప్రభుత్వ విదేశాంగ విధానం, దౌత్య సంబంధాలు, కథన నిర్వహణలో ఎదురైన భారీ వైఫల్యానికి పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిగా మారడమే నిదర్శనమని ఆరోపించింది. ఇది నరేంద్ర మోదీ అత్యంత వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యం ఇచ్చే విదేశాంగ విధానాన్ని, స్వీయ ప్రకటిత విశ్వగురును విశ్వఫోనీగా (నకిలీ, నిజాయితీ లేనివారినుద్దేశించి) బట్టబయలు చేసిందని మండిపడింది.
జైశంకర్ వ్యాఖ్యలు నేపథ్యంలో!
పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై మార్చి 25న జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశం అనంతరం 1981 నుంచి అమెరికా పాకిస్థాన్ను వాడుకుంటోందని కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ ఆరోపించారు. పాక్ మాదిరి దళారీ దేశంగా భారత్ ప్రవర్తించదని అన్నారు. పాక్ చేస్తున్న మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాల్లో కొత్తేమీ లేదని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో మోదీ సర్కార్పై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జ్) జైరాం రమేశ్ విమర్శలు గుప్పించారు.
'పాక్ గౌరవానికి ట్రంప్ దోహదపడ్డారు'
"ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసే దేశం పాకిస్థాన్. దాని ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోయి ఐఎంఎఫ్, చైనా, సౌదీ అరేబియా వంటి వాటిపై ఆధారపడుతోంది. అలాగే కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఉగ్రవాదులకు స్వర్గధామంగా ఉంది. పాకిస్థాన్లోని ముష్కరులు కేవలం పొరుగు దేశాలపైనే కాకుండా ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలపై దాడులు చేస్తుంటారు. అమెరికా అధ్యక్షులుగా పనిచేసిన క్లింటన్, బుష్, ఒబామా, బైడెన్లు తమ పాలనలో పాకిస్థాన్పై కఠినంగా వ్యవహరించారు. 2008 నవంబర్లో ముంబయిలో జరిగిన ఉగ్రదాడి తర్వాత పాక్ ఏకాకిగా మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ దేశం పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తుంది. జైశంకర్ మాటల్లో చెప్పాలంటే పాక్ ఒక దళారీ దేశం మారడం అనేది ఆపరేషన్ సిందూర్లో భారత్ సాధించిన అద్భుతమైన సైనిక విజయం తర్వాత మోదీ ప్రభుత్వ విదేశాంగ విధానం, దౌత్య సంబంధాలు, కథన నిర్వహణలో ఎదురైన ఘోర వైఫల్యానికి ప్రతిబింబం. నిస్సందేహంగా పాకిస్థాన్ ప్రస్తుత గౌరవానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (మోదీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్) ఎంతగానో దోహదపడ్డారు." అని జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
'అమెరికాను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి మోదీ యత్నం'
2019 సెప్టెంబర్లో అమెరికాలోని హ్యూస్టన్లో జరిగిన 'హౌడీ మోదీ' కార్యక్రమం, 2020 ఫిబ్రవరిలో అహ్మదాబాద్లో జరిగిన 'నమస్తే ట్రంప్' ప్రోగ్రామ్ వంటి వాటితో వైట్హౌస్తో తనకున్న ప్రత్యేక సంబంధం గురించి ప్రధాని గొప్పలు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారని జైరాం రమేశ్ ఎద్దేవా చేశారు. మరి పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు పాక్ మధ్యవర్తిత్వానికి మోదీ ఎందుకు, ఎలా అనుమతించారని ప్రశ్నించారు. ప్రధాని మోదీ అమెరికాను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి పలు విధాలుగా ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. మోదీ కేవలం ఒక లొంగిపోయే చేతకాని వ్యక్తిగా మాత్రమే కనిపిస్తున్నారని విమర్శించారు.
నా వల్లే మోదీ అలా చేశారు : జైరాం రమేశ్
గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ (బట్టమేక పక్షి) పరిరక్షణకు తాను పిలుపునిచ్చిన తర్వాతే అప్పటి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి (ప్రస్తుత ప్రధాని) నరేంద్ర మోదీ ఆ పక్షి సహజ ఆవాసాన్ని పరిరక్షించేందుకు కృషి చేయడం ప్రారంభించారని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. దశాబ్దం తర్వాత గురువారం కచ్లోని అబ్దాసా ప్రాంతంలో ఒక గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ పిల్ల జన్మించడం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టమని కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్ వెల్లడించారు. 2011లో ప్రధాని మోదీ దార్శనికత, 2016లో ప్రాజెక్ట్ జీఐబీ ప్రారంభించడం వల్లే ఇది సాధ్యమైందని ప్రశంసించారు. ఈ క్రమంలో జైరాం రమేశ్ స్పందించారు.
"2010 జూన్ 9న అప్పటి కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న నేను కచ్ గడ్డి మైదానాలలో గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ సంఖ్యను పెంచేందుకు పరిరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ అప్పటి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న మోదీకి లేఖ రాశాను. 1961 మార్చిలోనే గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అంతరించిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్నందున, దానిని జాతీయ పక్షిగా ప్రకటించాలని పక్షి శాస్త్రవేత్త సలీం కోరారు. ఎప్పటిలాగే, గుజరాత్లో గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ను రక్షించే చొరవకు సంబంధించిన పూర్తి ఘనతను ప్రధాని మోదీకే ఇస్తున్నారు. " అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.