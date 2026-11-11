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'రామమందిర విరాళాల లెక్కలను బహిర్గతం చేయాలి'- RSS, BJPపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు

కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత జైరాం రమేశ్‌ ( IANS )

అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్​ మరోసారి విమర్శలు గుప్పించింది. ఈ కేసులో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్‌ సంఘ్‌ (ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌), బీజేపీ, విశ్వహిందూ పరిషత్‌ (వీహెచ్‌పీ) నేతల పాత్రపైనా విచారణ జరగాలని డిమాండ్‌ చేసింది. ఆలయ నిర్మాణం, నిర్వహణ, విరాళాల సేకరణ, లెక్కింపు, బ్యాంకులో జమ చేసే ప్రక్రియల్లో ఆయా సంస్థలకు చెందినవారే కీలక బాధ్యతల్లో ఉన్నారని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత జైరాం రమేశ్‌ ఆరోపించారు. విరాళాలకు సంబంధించిన పూర్తి ఆర్థిక లెక్కలను బహిర్గతం చేయాలని, దర్యాప్తు పరిధిని విస్తరించాలని కోరారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

'ఆలయ విరాళాల లెక్కల్లో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని 2021లోనే అప్పటి ఖాతాల అధికారి మహిపాల్‌ సింగ్‌ గుర్తించి, ట్రస్టు ప్రతినిధులు చంపత్‌ రాయ్‌, గోపాల్‌ రావు దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. అయితే బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి బదులుగా ఫిర్యాదు చేసిన అధికారినే విధుల నుంచి తొలగించారు. ఇంతకుముందే అక్రమాల సమాచారం అందినప్పుడు ట్రస్టు ప్రతినిధుల పాత్రపై ఎందుకు విచారణ జరగలేదు. ఈ ఆరోపణలపై సంబంధిత వ్యక్తుల వివరణ, దర్యాప్తు సంస్థల నిర్ధారణ ఇంకా కీలకం. ఆలయ నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షించిన ఇంజినీర్‌ దినానాథ్‌ వర్మ కూడా ట్రస్టు కార్యాలయంలో పనుల కోసం 40 శాతం కమీషన్‌ అడిగారు. దీనికి సంబంధించిన ఆడియో రికార్డింగ్‌ను చంపత్‌ రాయ్‌కు వినిపించిన తర్వాత తననే ప్రాజెక్టు నుంచి తొలగించారని వర్మ చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ఆ ఆరోపణలపై చంపత్ రాయ్ నేరుగా విచారించారా? అక్రమాల గురించి ముందే తెలిసి ఉంటే ఆయనతో పాటు అనిల్ మిశ్రా, గోపాల్ రావులను నిందితులుగా కాకుండా సాక్షులుగా ఛార్జిషీట్​లో ఎందుకు చేర్చారు' అని జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు.