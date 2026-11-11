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'రామమందిర విరాళాల లెక్కలను బహిర్గతం చేయాలి'- RSS, BJPపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు

Jairam Ramesh On Ram Mandir : రామమందిర విరాళాల లెక్కలు బయటపెట్టాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్​ చేసింది.

Jairam Ramesh On Ram Mandir
కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత జైరాం రమేశ్‌ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2026 at 11:39 AM IST

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అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్​ మరోసారి విమర్శలు గుప్పించింది. ఈ కేసులో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్‌ సంఘ్‌ (ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌), బీజేపీ, విశ్వహిందూ పరిషత్‌ (వీహెచ్‌పీ) నేతల పాత్రపైనా విచారణ జరగాలని డిమాండ్‌ చేసింది. ఆలయ నిర్మాణం, నిర్వహణ, విరాళాల సేకరణ, లెక్కింపు, బ్యాంకులో జమ చేసే ప్రక్రియల్లో ఆయా సంస్థలకు చెందినవారే కీలక బాధ్యతల్లో ఉన్నారని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత జైరాం రమేశ్‌ ఆరోపించారు. విరాళాలకు సంబంధించిన పూర్తి ఆర్థిక లెక్కలను బహిర్గతం చేయాలని, దర్యాప్తు పరిధిని విస్తరించాలని కోరారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

'ఆలయ విరాళాల లెక్కల్లో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని 2021లోనే అప్పటి ఖాతాల అధికారి మహిపాల్‌ సింగ్‌ గుర్తించి, ట్రస్టు ప్రతినిధులు చంపత్‌ రాయ్‌, గోపాల్‌ రావు దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. అయితే బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి బదులుగా ఫిర్యాదు చేసిన అధికారినే విధుల నుంచి తొలగించారు. ఇంతకుముందే అక్రమాల సమాచారం అందినప్పుడు ట్రస్టు ప్రతినిధుల పాత్రపై ఎందుకు విచారణ జరగలేదు. ఈ ఆరోపణలపై సంబంధిత వ్యక్తుల వివరణ, దర్యాప్తు సంస్థల నిర్ధారణ ఇంకా కీలకం. ఆలయ నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షించిన ఇంజినీర్‌ దినానాథ్‌ వర్మ కూడా ట్రస్టు కార్యాలయంలో పనుల కోసం 40 శాతం కమీషన్‌ అడిగారు. దీనికి సంబంధించిన ఆడియో రికార్డింగ్‌ను చంపత్‌ రాయ్‌కు వినిపించిన తర్వాత తననే ప్రాజెక్టు నుంచి తొలగించారని వర్మ చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ఆ ఆరోపణలపై చంపత్ రాయ్ నేరుగా విచారించారా? అక్రమాల గురించి ముందే తెలిసి ఉంటే ఆయనతో పాటు అనిల్ మిశ్రా, గోపాల్ రావులను నిందితులుగా కాకుండా సాక్షులుగా ఛార్జిషీట్​లో ఎందుకు చేర్చారు' అని జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు.

నిందితులకు ఆర్​ఎస్​ఎస్​తో సంబంధాలు
విరాళాల దుర్వినియోగం కేసులో నిందితులుగా ఉన్న కొందరికి ఆర్​ఎస్​ఎస్​, బజరంగ్​దళ్​తో సంబంధాలున్నాయని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. అనుకల్ప్ మిశ్రాకు ఈ సంస్థలతో అనుబంధం ఉందని మీడియా కథనాలు వెల్లడించినట్లు పేర్కొన్నారు. 2026 ఏప్రిల్‌ 30న ఆయన నిర్వహించిన భాగవత కథా కార్యక్రమానికి చంపత్‌ రాయ్‌ హాజరైన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అలాగే విరాళాల లెక్కింపు సిబ్బంది బాధ్యతలు చూసిన సుభాష్‌ శ్రీవాస్తవ తన ఇంట్లో ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ శాఖ నిర్వహించేవారని ఆరోపించారు. విరాళాల పెట్టెల తాళాలను అనధికార వ్యక్తులకు అప్పగించిన వ్యవహారంలో ఆయన పాత్ర ఉందని ఎస్‌ఐటీ గుర్తించినట్లు మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయని తెలిపారు. మరో నిందితుడు టిన్నూ యాదవ్‌ చంపత్‌ రాయ్‌ వద్ద డ్రైవర్‌గా పనిచేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయని చెప్పారు. అర్చకుల నియామకానికి ప్రకటనలు ఇచ్చి, ఎంపిక కమిటీలు ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్టు, కోట్లాది రూపాయల విరాళాల లెక్కింపు బాధ్యతలను మాత్రం ఎలాంటి ప్రకటనలు, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించలేదని విమర్శించారు. సన్నిహితులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన వారిని కూడా విచారణ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

మోదీ, యోగి ప్రభుత్వాలపై ప్రశ్నలు
2020 ఫిబ్రవరి 5న లోక్‌సభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్టు ఏర్పాటును ప్రకటించిన విషయాన్ని జైరాం రమేశ్‌ గుర్తుచేశారు. ట్రస్టు సభ్యుల ఎంపికకు అనుసరించిన ప్రమాణాలు, నిర్ణయాల ప్రక్రియను ప్రజలకు వెల్లడించలేదని విమర్శించారు. ఆలయ నిర్మాణానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో ప్రధాని మోదీ, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ ప్రచారానికి ప్రాధాన్యమిచ్చారని, విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై మాత్రం మౌనంగా ఉన్నారని ఆరోపించారు. ట్రస్టు విజ్ఞప్తి మేరకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (ఎస్‌ఐటీ) ఏర్పాటు చేసిందని ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన విషయాన్నీ ప్రస్తావించారు. అయితే తొలి ఎస్‌ఐటీ నివేదిక ట్రస్టు ప్రతినిధులకే అందిందని, ప్రజలకు మాత్రం ఎందుకు వెల్లడించడం లేదని ప్రశ్నించారు.

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