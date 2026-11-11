'రామమందిర విరాళాల లెక్కలను బహిర్గతం చేయాలి'- RSS, BJPపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
Jairam Ramesh On Ram Mandir : రామమందిర విరాళాల లెక్కలు బయటపెట్టాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది.
Published : November 11, 2026 at 11:39 AM IST
అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ మరోసారి విమర్శలు గుప్పించింది. ఈ కేసులో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్), బీజేపీ, విశ్వహిందూ పరిషత్ (వీహెచ్పీ) నేతల పాత్రపైనా విచారణ జరగాలని డిమాండ్ చేసింది. ఆలయ నిర్మాణం, నిర్వహణ, విరాళాల సేకరణ, లెక్కింపు, బ్యాంకులో జమ చేసే ప్రక్రియల్లో ఆయా సంస్థలకు చెందినవారే కీలక బాధ్యతల్లో ఉన్నారని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. విరాళాలకు సంబంధించిన పూర్తి ఆర్థిక లెక్కలను బహిర్గతం చేయాలని, దర్యాప్తు పరిధిని విస్తరించాలని కోరారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'ఆలయ విరాళాల లెక్కల్లో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని 2021లోనే అప్పటి ఖాతాల అధికారి మహిపాల్ సింగ్ గుర్తించి, ట్రస్టు ప్రతినిధులు చంపత్ రాయ్, గోపాల్ రావు దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. అయితే బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి బదులుగా ఫిర్యాదు చేసిన అధికారినే విధుల నుంచి తొలగించారు. ఇంతకుముందే అక్రమాల సమాచారం అందినప్పుడు ట్రస్టు ప్రతినిధుల పాత్రపై ఎందుకు విచారణ జరగలేదు. ఈ ఆరోపణలపై సంబంధిత వ్యక్తుల వివరణ, దర్యాప్తు సంస్థల నిర్ధారణ ఇంకా కీలకం. ఆలయ నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షించిన ఇంజినీర్ దినానాథ్ వర్మ కూడా ట్రస్టు కార్యాలయంలో పనుల కోసం 40 శాతం కమీషన్ అడిగారు. దీనికి సంబంధించిన ఆడియో రికార్డింగ్ను చంపత్ రాయ్కు వినిపించిన తర్వాత తననే ప్రాజెక్టు నుంచి తొలగించారని వర్మ చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ఆ ఆరోపణలపై చంపత్ రాయ్ నేరుగా విచారించారా? అక్రమాల గురించి ముందే తెలిసి ఉంటే ఆయనతో పాటు అనిల్ మిశ్రా, గోపాల్ రావులను నిందితులుగా కాకుండా సాక్షులుగా ఛార్జిషీట్లో ఎందుకు చేర్చారు' అని జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు.
चंदा चोरी, आस्था धोखा अयोध्या के श्रीराम मंदिर में ट्रस्ट से लेकर निर्माण, चंदा, चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा कराने तक, हर जगह भाजपा, आरएसएस और विहिप के ही लोग बैठे थे। तो अब चढ़ावा चोरी की ज़िम्मेदारी से ये पीछे नहीं हट सकते। सबसे हैरानी की बात यह है कि 2021 में ही चढ़ावे में गड़बड़ी और हेराफेरी के आरोप स्वयं आरएसएस से जुड़े पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने लगाए थे, जिन्हें खुद आरएसएस ने ही ‘सेवा’ के लिए मंदिर भेजा था। उनका आरोप है कि उन्होंने 2021 में ही चोरी पकड़कर चंपत राय और गोपाल राव को बताया था, और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। ऐसे में पाँच साल तक चोरी में चंपत राय और गोपाल राव की भागीदारी कैसे नहीं है? क्या यह ऊपर से नीचे तक मिलीभगत करके चोरी और लूट का पुख़्ता प्रमाण नहीं है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माण कार्य देखने वाले इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने भी आरोप लगाया था कि ट्रस्ट ऑफिस के काम में 40 प्रतिशत कमीशन मांगा गया। उनका दावा है कि उन्होंने चंपत राय को इसकी ऑडियो सुनाई और उसके बाद उन्हें ही प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। क्या चंपत राय से इस बारे में सीधा सवाल जवाब किया गया? जब गड़बड़ी की सूचना उन्हें पहले से थी, तो चार्जशीट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव आरोपी की जगह गवाह कैसे बन गए? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी अनुकल्प मिश्रा का बजरंग दल और आरएसएस शाखा से जुड़ाव रहा है। 30 अप्रैल 2026 को उनकी भागवत कथा में खुद चंपत राय पहुंचे थे। क्या यह चोरों को सीधा ऊपरी सरंक्षण नहीं है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिनती स्टाफ के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव अपने घर पर शाखा लगाते थे। SIT ने उन्हें दानपात्र की चाबियां अनधिकृत लोगों तक पहुंचाने का कथित रूप से ज़िम्मेदार माना है। आरोप है कि आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुजारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकले, चयन समिति बनी और प्रशिक्षण समिति बनी। लेकिन जिस गिनती कक्ष में करोड़ों रुपए हर हफ्ते आते थे, वहां न विज्ञापन निकला, न इंटरव्यू हुआ। जिन लोगों ने बंदरबाँट करके अपने-अपने करीबियों को वहां बैठाया, क्या उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए था? 5 फरवरी 2020 को PM मोदी ने लोकसभा में खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, जिसके लिए पूरी प्रक्रिया गोपनीय ढंग से उन्होंने स्वयं की और उसके चयन मापदंड और चर्चा बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक पटल पर नहीं है। श्रेय लेने और फोटो खिंचवाने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब आगे रहे, पर चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार चुप क्यों हैं? मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा था कि ट्रस्ट की अपील पर सरकार ने SIT बनाई। क्या यह सही नहीं है कि पहली SIT की रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंप दी गई, जिसके पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे? जब वह रिपोर्ट जनता की नज़र में संदिग्ध लोगों से साझा हो गई है तो जनता से क्यों छिपाई जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी संदिग्ध व्यक्तियों और आरोपितों के तार भाजपा, आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद से ही क्यों जुड़े हुए हैं? अब जवाबदेही केवल गिरफ्तार आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह सकती। मंदिर के निर्माण, संचालन और चढ़ावे की पूरी व्यवस्था से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि पूरे वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, जांच का दायरा बढ़ाया जाए और दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो। भगवान श्रीराम के नाम पर मिले दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब देश को देना होगा। कोई पद, राजनीतिक पहुंच या संगठनात्मक संरक्षण किसी को जवाबदेही से बचा नहीं सकता।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 11, 2026
నిందితులకు ఆర్ఎస్ఎస్తో సంబంధాలు
విరాళాల దుర్వినియోగం కేసులో నిందితులుగా ఉన్న కొందరికి ఆర్ఎస్ఎస్, బజరంగ్దళ్తో సంబంధాలున్నాయని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. అనుకల్ప్ మిశ్రాకు ఈ సంస్థలతో అనుబంధం ఉందని మీడియా కథనాలు వెల్లడించినట్లు పేర్కొన్నారు. 2026 ఏప్రిల్ 30న ఆయన నిర్వహించిన భాగవత కథా కార్యక్రమానికి చంపత్ రాయ్ హాజరైన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అలాగే విరాళాల లెక్కింపు సిబ్బంది బాధ్యతలు చూసిన సుభాష్ శ్రీవాస్తవ తన ఇంట్లో ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖ నిర్వహించేవారని ఆరోపించారు. విరాళాల పెట్టెల తాళాలను అనధికార వ్యక్తులకు అప్పగించిన వ్యవహారంలో ఆయన పాత్ర ఉందని ఎస్ఐటీ గుర్తించినట్లు మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయని తెలిపారు. మరో నిందితుడు టిన్నూ యాదవ్ చంపత్ రాయ్ వద్ద డ్రైవర్గా పనిచేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయని చెప్పారు. అర్చకుల నియామకానికి ప్రకటనలు ఇచ్చి, ఎంపిక కమిటీలు ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్టు, కోట్లాది రూపాయల విరాళాల లెక్కింపు బాధ్యతలను మాత్రం ఎలాంటి ప్రకటనలు, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించలేదని విమర్శించారు. సన్నిహితులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన వారిని కూడా విచారణ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు.
మోదీ, యోగి ప్రభుత్వాలపై ప్రశ్నలు
2020 ఫిబ్రవరి 5న లోక్సభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్టు ఏర్పాటును ప్రకటించిన విషయాన్ని జైరాం రమేశ్ గుర్తుచేశారు. ట్రస్టు సభ్యుల ఎంపికకు అనుసరించిన ప్రమాణాలు, నిర్ణయాల ప్రక్రియను ప్రజలకు వెల్లడించలేదని విమర్శించారు. ఆలయ నిర్మాణానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో ప్రధాని మోదీ, ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రచారానికి ప్రాధాన్యమిచ్చారని, విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై మాత్రం మౌనంగా ఉన్నారని ఆరోపించారు. ట్రస్టు విజ్ఞప్తి మేరకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (ఎస్ఐటీ) ఏర్పాటు చేసిందని ఉత్తర్ప్రదేశ్ శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన విషయాన్నీ ప్రస్తావించారు. అయితే తొలి ఎస్ఐటీ నివేదిక ట్రస్టు ప్రతినిధులకే అందిందని, ప్రజలకు మాత్రం ఎందుకు వెల్లడించడం లేదని ప్రశ్నించారు.
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