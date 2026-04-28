రాజకీయాల కోసమే రిజర్వేషన్ బిల్లు- ఆ పాపానికి మోదీ ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకునే సమయం వచ్చింది: కాంగ్రెస్
లోక్సభలో ప్రస్తుత సీట్లతోనే మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్- ఆల్ పార్టీ సమావేశం నిర్వహించాలని కేంద్రాన్ని కోరిన జైరాం రమేశ్
Published : April 28, 2026 at 2:41 PM IST
Congress On Women Reservation : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శలు గుప్పించింది. మహిళలను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించిన పాపానికి ఇప్పుడు ప్రధాని మోదీ ఇప్పుడు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకునే సమయం వచ్చిందని పేర్కంది. లోక్సభలో ప్రస్తుత సీట్లతోనే మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేసే విధానంపై చర్చించేందుకు అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ కేంద్రాన్ని కోరారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను ఆమోదించాలనే మోదీ కుటిల ప్రయత్నాన్ని ప్రతిపక్షాలు ఐక్యత వల్ల ఘోరంగా విఫలమైంది. ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్న పనిని ప్రధాని మోదీ చేయాల్సి సమయం ఆసన్నమైంది. నారీ శక్తి వందన్ అధినియమ్ 2023 అమలుపై స్పష్టత తీసుకురావాలి. ఈ చట్టం ఏప్రిల్ 16, 2026 రాత్రి ఆలస్యంగా నోటిఫై చేశారు. 2029 నుంచి ప్రస్తుత లోక్సభ 543 సీట్లతోనే మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయడం సాధ్యం, అవసరం, తప్పనిసరి' అని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు.
अब जबकि चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और लोकसभा के खतरनाक परिसीमन को जबरन लागू करने की उनकी चालाकी भरी कोशिश विपक्ष की एकजुटता और सामूहिकता के कारण बुरी तरह विफल हो गई है, अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री वही करें, जिसकी मांग विपक्ष मार्च 2026 के मध्य से एकजुट होकर लगातार करता आ…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 28, 2026
'మహిళా రిజర్వేషన్ అసలు లక్ష్యం కాదు'
ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశంలో మహిళా రిజర్వేషన్ అసలు లక్ష్యం కాదని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. డిలిమిటేషన్ ద్వారా రాజకీయ ప్రయోజనం పొందడమే ప్రధాన ఉద్దేశమని అన్నారు. ప్రధాని రాజకీయ రక్షణ కోసం డిలిమిటేషన్ను ముందుకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. మహిళలను రాజకీయ అజెండా కోసం వినియోగించిన తప్పును సరిదిద్దుకుని, వారికి న్యాయం చేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని తెలిపారు. ప్రస్తుత లోక్సభ సీట్లలోనే మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేయడానికి వర్షాకల సమావేశంలో లేదా అంతకంటే ముందే బిల్లు తీసుకురావాలని కోరారు.
రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఓటమి
మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు కోసం కేంద్రం తీసుకువచ్చిన రాజ్యాంగ (131వ సవరణ) బిల్లు ఇటీవల లోక్సభలో ఓడిపోయింది. 28 మంది సభ్యులు ఓటింగ్లో పాల్గొనగా, 298 మంది అనుకూలంగా, 230 మంది వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు. 2/3 మెజారిటీ కోసం 352 ఓట్లు అవసరమయ్యాయి. ఈ బిల్లులో భాగంగా లోక్సభ సీట్లను 543 నుంచి 816కి పెంచి, 2011 జనగణన ఆధారంగా డిలిమిటేషన్ చేసి, 2029 ఎన్నికలకల్లా మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. అలాగే రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల అసెంబ్లీలలో కూడా సీట్ల సంఖ్య పెంచి 33 శాతం మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించాలని భావించింది.
బాక్సైట్ తవ్వకాల విషయంలో కేంద్రంపై విమర్శలు
మరోవైపు, ఒడిశాలో బాక్సైట్ తవ్వకాల ప్రాజెక్టు గురించి జరుగుతున్న గిరిజనుల నిరసనల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని జైరాం రమేశ్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. రాయగడ, కళహాండీ జిల్లాల్లోని సిజిమాలి ప్రాంతంలో చేపడుతున్న తవ్వకాలు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు చట్ట విరుద్ధమని ఆరోపించారు. ఈ ప్రాజెక్టులు పెసా, అటవీ హక్కుల చట్టాల నిబంధనలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. ప్రభావిత గ్రామ సభలు, స్థానిక సమాజాలకు ఉన్న హక్కులను ఉద్దేశపూర్వకంగా పక్కనబెట్టారని ఆరోపించారు. సిజిమాలి ప్రాంతంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. పర్యావరణంపై భారీ ప్రభావం చూపే తవ్వకాల ప్రాజెక్టులను చట్టపరమైన రక్షణలను పక్కనబెట్టి బలవంతంగా అమలు చేయడం ఒడిశాకు కొత్త విషయం కాదని అన్నారు. ఇదే పరిస్థితి మళ్లీ కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యనించారు.
ओडिशा आदिवासियों और अन्य समुदायों द्वारा होने वाले जन आंदोलनों से अनजान नहीं है, जब बड़े पारिस्थितिक प्रभाव वाली खनन परियोजनाओं को सभी कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करते हुए बुलडोज़र से लागू करने की कोशिश की जाती है। इस निराशाजनक श्रृंखला की ताज़ा कड़ी रायगड़ा और…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 28, 2026
గిరిజనులపై, ముఖ్యంగా మహిళలపై పోలీసులు అధిక బలప్రయోగం చేశారని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. ఇది ఎస్సీ/ఎస్టీ చట్టం-1989 ఉల్లంఘనకు దారితీస్తోందని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా గిరిజన సమాజానికి చెందిన రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం విచారకరమని తెలిపారు. కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రి కూడా ఒడిశాకు చెందినవారేనని, ఆయన స్పందించి వెంటనే స్వతంత్ర దర్యాప్తు ఆదేశించాలని కోరారు.
