'తప్పుడు సమాచారం అందించారా? లేక సుప్రీంను తప్పుదోవ పట్టించారా?- అయోధ్య విరాళాలపై కాంగ్రెస్ కొత్త డిమాండ్
Congress On Ram Mandir Donations : రామ మందిర విరాళాల దొంగతనం కేసులో నేరుగా సుప్రీంకోర్టుకు నివేదిక సమర్పించే సిట్ను ఏర్పాటు చేయాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది.
Published : November 16, 2026 at 2:55 PM IST
రామ మందిర విరాళాల దొంగతనం కేసు విషయంలో అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేసే బాధ్యతతో సుప్రీంకోర్టుకే నివేదించే విధంగా స్వతంత్ర సిట్ను ఏర్పాటు చేయాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. ఆ విషయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మౌనం దేశానికి తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోందని ప్రతిపక్ష పార్టీ పేర్కొంది. ప్రజల విశ్వాసాన్ని మోసం చేసిన వారిని జవాబుదారీగా చేయాలని ఉద్ఘాటించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జి జైరాం రమేశ్ సోమవారం ఉదయం ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
దొంగతనం ఎప్పుడూ దాగి ఉండదు ఆలస్యంగానో, త్వరగానో అది బయటపడక తప్పదన్నారు జైరాం రమేశ్. అయోధ్యలోని రామ మందిరంలో కానుకల చోరీపై ప్రతిరోజూ వెలుగులోకి వస్తున్న కొత్త విషయాలు, బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, వీహెచ్పీలకు చెందిన వ్యక్తులను కాపాడేందుకు కేంద్ర, ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను బట్టబయలు చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. "దొంగతనానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. ఇప్పుడు తలెత్తుతున్న ప్రశ్న ఏమిటంటే దర్యాప్తు పేరుతో ప్రజలను, సుప్రీంకోర్టును తప్పుదోవ పట్టించారా? రెండు సిట్లను (ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాలను) ఏర్పాటు చేశారన్నది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఒకటి ప్రజలను మోసం చేయడానికి, మరొకటి కోర్టును మభ్యపెట్టడానికి. జులై 20న, మొదటి బృందం ఎలాంటి దర్యాప్తు చేపట్టడం లేదని ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేసింది. అయినప్పటికీ, ఆగస్టు 4న శాసనసభలో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి, అదే బృందం నిర్వహించిన ప్రాథమిక దర్యాప్తును ఎందుకు ఉటంకించారు? ఇది ఏ ప్రాతిపదికన చేశారు? సభకు తప్పుడు సమాచారం అందించారా, లేక సుప్రీంకోర్టును తప్పుదోవ పట్టించారా? ఎలాంటి విచారణ జరగనప్పుడు, ఏ మధ్యంతర నివేదిక ఆధారంగా జులై 6న చంపత్ రాయ్కు ట్రస్ట్ 'క్లీన్ చిట్' ఇచ్చింది?" అంటూ జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు.
ఐజీ కిరణ్ ఎస్. మొదటి బృందంలో సభ్యునిగా ఉన్నారు, అలాగే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి (SIT) డైరెక్టర్గా కూడా వ్యవహరించారని చెప్పారు. మొదటి బృందం దర్యాప్తు చేపట్టకపోతే, అందులో ఆయన పాత్ర ఏమిటి? అంతేకాకుండా, ఆ బృందం లేదా అందులోని అధికారులు ట్రస్ట్కు ఏదైనా నివేదిక సమర్పించి ఉంటే, వారు ఏ అధికారంతో, ఎవరి ఆదేశాల మేరకు అలా చేశారని ప్రశ్నించారు. మొదటి SIT (అందులో ఆయన సభ్యునిగా ఉన్నారు) ట్రస్ట్కు ఒక నివేదికను సమర్పించి, దాని ఆధారంగా ట్రస్ట్ తన సొంత బాధ్యతాయుత వ్యక్తులకు 'క్లీన్ చిట్' ఇచ్చుకుంటే, ఇక రెండో నివేదిక అవసరం ఏం ఉందన్నారు. దీని ఫలితాలు ముందే నిర్ణయించపడి ఉన్నాయని భావించవచ్చు కదా! 'అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఒకే సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారిని రెండు SITలలో ఎందుకు చేర్చారు?
"సుప్రీంకోర్టు ఆగస్టు 17న ఇచ్చిన ఆదేశాల్లో, ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్తో కలిసి పనిచేస్తున్న SIT, ట్రస్ట్ నిర్వహణకు సంబంధించిన నేరాలపై దర్యాప్తు చేస్తోంది. కోర్టుకు సమర్పించే స్థితిగతుల నివేదిక (స్టేటస్ రిపోర్ట్) సీల్డ్ కవరులో ఉండాలని కూడా ఆ ఆదేశాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఆగస్టు 17న SIT ఒక నివేదికను ట్రస్ట్కు సమర్పించిందనే వార్తలు నిజమైతే, అది ఎవరి ఆదేశాల మేరకు జరిగింది. దీని గురించి సుప్రీంకోర్టుకు సమాచారం ఇచ్చారా? కోర్టు అనుమతి తీసుకున్నారా ?. ఒకే సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారిని రెండు SITలలో ఎందుకు చేర్చారు?. కోర్టుకు ఒక రహస్య నివేదిక, ట్రస్ట్కు మాత్రం అందుబాటులో ఉండేలా మరొక నివేదిక ఈ ద్వంద్వ ప్రమాణాలు ఎందుకు?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
సెప్టెంబర్ 23న దాఖలు చేసిన ఛార్జ్షీట్, లెక్కింపు కేంద్రంలోని కేవలం ఎనిమిది మంది ఉద్యోగులకే పరిమితం కావడం ఎలా జరిగిందని ప్రశ్నించారు. సుప్రీంకోర్టు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికీ, ట్రస్ట్ నిర్వహణకు సంబంధించిన నేరాల గురించి లేదా దానికి బాధ్యులైన వ్యక్తుల పాత్రల గురించి ఎందుకు ప్రస్తావించలేదన్నారు. సుప్రీంకోర్టుకు సీల్డ్ కవరులో నివేదిక సమర్పిస్తూనే, అదే అధికారులు నిర్వహించిన దర్యాప్తునకు సంబంధించిన నివేదికను ట్రస్ట్కు అందజేయడం అనేది, ఆ దర్యాప్తు నిష్పాక్షికత స్వతంత్రతపై సందేహాలను కలిగిస్తుందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో, నేరుగా సుప్రీంకోర్టుకే నివేదించేలా ఒక కొత్త, స్వతంత్ర ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.
ఈ దర్యాప్తు కేవలం లెక్కింపు కేంద్రానికే పరిమితం కాకూడదని, ట్రస్ట్ కార్యకలాపాలను బాధ్యులైన ప్రతి ఒక్కరి పాత్రను కూడా ఇది పరిధిలోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. "శాసనసభలో సీఎం యోగి ఆధిత్యనాథ్ ప్రస్తావించిన మొదటి SIT ఏర్పాటుకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ దాని విధివిధానాలను బహిర్గతం చేయాలి. ఆ మొదటి బృందం సమర్పించిన మధ్యంతర తుది నివేదికలను కూడా ప్రజల ముందు ఉంచాలి. అంతేకాకుండా, ఏ అధికారంతో ఈ నివేదికలను ట్రస్ట్కు అప్పగించారో వెల్లడించాలి. అంతేకాకుండా, సుప్రీంకోర్టుకు మాత్రమే జవాబుదారీగా ఉంటూ, ట్రస్ట్ పనితీరుతో సహా అన్ని అంశాలను దర్యాప్తు చేసేలా ఒక కొత్త, స్వతంత్ర SITని ఏర్పాటు చేయాలి" అని జైరాం రమేశ్ డిమాండ్ చేశారు.
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