మోదీ చేసిన ద్రోహం బయటపడింది- ఆయన పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయారు: రాహుల్ గాంధీ

మోదీ సర్కార్​ది 'క్లూలెస్​ విదేశాంగ విధానం'- ఆయన ఏకపక్షంగా లొంగిపోయారు: మల్లికార్జున ఖర్గే

Congress Slams Modi Over US Trade Deal
Congress Slams Modi Over US Trade Deal (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 21, 2026 at 3:57 PM IST

Kharge Slams Modi US Trade Deal : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ విధించిన గ్లోబల్ టారిఫ్​లను యూఎస్​ సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసిన నేపథ్యంలో, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మోదీపై విరుచుకుపడ్డారు. అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో, మోదీ దేశానికి చేరిన ద్రోహం బయపడిందని వ్యాఖ్యానించారు. భారత్​-యూఎస్ డీల్ విషయంలో మోదీ పూర్తిగా రాజీపడ్డారని ఆరోపించారు. మరోవైపు, ప్రధాని మోదీ తన ఇమేజ్​ను కాపాడుకునే ఆరాటంలో మన దేశాన్ని అమెరికాకు అప్పగించారని కాంగ్రెస్ విమర్శించింది.

"ప్రధాని మోదీ రాజీ పడ్డారు. ఆయన చేసిన ద్రోహం ఇప్పుడు బయటపడింది. ఆయన తిరిగి చర్చలు జరపలేరు. ఒకవేళ చేసినా ఆయన మళ్లీ లొంగిపోతారు."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ఎక్స్ పోస్ట్​

ఏకపక్షంగా లొంగిపోయారు!
కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మోదీ సర్కార్​పై శనివారం విమర్శలు గుప్పించారు. భారత్​-యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​ అనేది మోదీ ప్రభుత్వం 'దిక్కుతోచని​ విదేశాంగ విధానమా?', లేదా అమెరికా ముందు 'ఏకపక్షంగా లొంగిపోవడమా?' అని ప్రశ్నించారు.

అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువడే వరకు వేచి చూడకుండా, మోదీ ప్రభుత్వం ఎందుకు అంత హడావుడిగా ఈ 'ట్రాప్​ డీల్​'లోకి దూకిందని, ఎక్స్ వేదికగా ఖర్గే ప్రశ్నించారు. ఈ ట్రేడ్ డీల్​ వల్ల భారత్​ భారీగా రాయితీలు కోల్పోయిందని ఆయన ఆరోపించారు.

"ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం ద్వారా అమెరికన్ ఉత్పత్తులపై సున్నా సుంకాలు విధించారు. తద్వారా భారత వ్యవసాయ మార్కెట్​ను అమెరికా వస్తువుల కోసం తెరిచారు. అంతేకాదు, వచ్చే ఐదేళ్లలో 500 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన యూఎస్ వస్తువులను దిగుమతి చేసుకునే ప్రణాళిక మన దేశ ప్రయోజనాలకు తీవ్ర విఘాతం కలిగిస్తాయి. ఇక రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను నిలిపివేయాలనే నిబంధన వల్ల భారత ఇంధన భద్రతను దెబ్బతీస్తుంది" అని మల్లికార్జున ఖర్గే విమర్శించారు. డిజిటల్​ రంగంలో అమెరికాకు అనేక పన్ను రాయితీలు కల్పించడాన్ని ఆయన తప్పుపట్టారు.

మోదీకి సూటి ప్రశ్న
"భారత జాతీయ ప్రయోజనాలను, వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తిని పణంగా పెట్టమని మీపై ఎవరు ఒత్తిడి తెచ్చారు? అది ఎప్​స్టీన్ ఫైల్స్​ ప్రభావమా?" అని మల్లికార్జున ఖర్గే నిలదీశారు. 140 కోట్ల భారతీయుల ఆత్మగౌరవాన్ని, రైతులు, కార్మికులు, చిన్న వ్యాపారుల ప్రయోజనాలకు కాపాడే విధంగా న్యాయపరమైన వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ప్రభుత్వం కుదుర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అన్నారు.

కాస్త వేచి ఉండాల్సింది!
"మోదీ తన బలహీనమైన ప్రతిష్ఠను కాపాడుకోవడానికి తొందరపడకుండా, మరో 18 రోజులు వేచి ఉండాల్సింది. అప్పుడు భారత రైతులు ఈ బాధల నుంచి తప్పించుకునేవారు" అని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్​ అన్నారు. అంతేకాదు ఆయన పలు ప్రశ్నలు కూడా సంధించారు.

"(i)అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తరువాత కూడా, ట్రంప్​ తనకు మోదీ గొప్ప స్నేహితుడని, (ii) వాణిజ్య ఒప్పందం కొనసాగుతుందని ప్రకటించారు. (iii) 2025 మే 10న జరిగిన ఆపరేషన్ సిందూర్​ను తాను టారిఫ్​లు విధిస్తానని బెదిరించి ఆపినట్లు ట్రంప్ స్వయంగా చెప్పారు." లోక్​సభలో వీటిపై చర్చ జరుగుతుందనే భయంతో, ఆ చర్చను దారి మళ్లించడానికి ఫిబ్రవరి 2 రాత్రి మోదీ హడావుడిగా ట్రంప్​తో ఈ ట్రేడ్​ డీల్​ ప్రకటన చేయించారు" అని జైరాం రమేశ్ అన్నారు.

మళ్లీ 10 శాతం సుంకాలేంటి?
అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ప్రెసిడెన్షియల్ అధికారాలను (ఐఈఈపీఏ) కొట్టివేసినా, ట్రంప్ మళ్లీ 10 శాతం అదనపు సుంకాలు విధించడంపై కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ రణదీప్​ సుర్జేవాలా మండిపడ్డారు. "ఈ ఏకపక్ష ఒప్పందం నుంచి బయటపడే ధైర్యం మోదీ ప్రభుత్వానికి ఉందా? దేశ ఇంధన భద్రత కోసం రష్యా, ఇరాన్ నుంచి చౌకగా ముడి చమురు కొనుగోలు చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తుందా? వచ్చే ఐదేళ్లలో రూ.45 లక్షల కోట్లు (500 బిలియన్ డాలర్లు) విలువైన అమెరికన్ వస్తువులను దిగుమతి చేసుకునే నిబంధనను రద్దు చేసి, దేశీయ పరిశ్మను కాపాడుతుందా?" అని ప్రశ్నించారు.

యూఎస్​ సుప్రీం కోర్టు తీర్పు
ఇంటర్నేషనల్​ ఎమర్జెన్సీ ఎకనామిక్​ పవర్స్​ యాక్ట్​ కింద సుంకాలను విధించే అధికారం అమెరికా అధ్యక్షుడికి లేదని, అది కేవలం అమెరికా కాంగ్రెస్​కు మాత్రమే ఉంటుందని 6-3 మెజారిటీతో యూఎస్ సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. దీని వల్ల ట్రంప్ సర్కార్​ గతంలో వసూలు చేసిన సుమారు రూ.12 లక్షల కోట్లు తిరిగి రీఫండ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

మళ్లీ 10శాతం టారిఫ్స్​!
అయితే కోర్టు తీర్పును ట్రంప్ భయంకరమైన నిర్ణయంగా అభివర్ణించారు. కానీ వెంటనే ట్రేడ్​ యాడ్​ 1974లోని సెక్షన్ 122 కింద 10 శాతం గ్లోబల్​ టారిఫ్స్​ విధిస్తూ కొత్త కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వులపై సంతకం చేశారు. ఇది 150 రోజుల పాటు తాత్కాలికంగా అమలులో ఉంటుంది.

కాగా, కోర్టు తీర్పు వచ్చినప్పటికీ భారత్​-యూఎస్​ ట్రేడ్​ డీల్​లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. "భారత్​తో మా సంబంధాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. మోదీ ఒక గొప్ప వ్యక్తి. గతంలో భారత్ మమ్మల్ని దోచుకునేది. కానీ ఇప్పుడు మేము ఒక న్యాయమైన ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నాం. ఇకపై భారత్ సుంకాలు చెల్లిస్తుంది. మేము చెల్లించం" అని ట్రంప్ తేల్చిచెప్పారు.

