ఫరూఖ్ అబ్దుల్లాను హత్య చేయాలని ప్రభుత్వమే భావించిందా ? కశ్మీర్ రాష్ట్ర హోదా రద్దు వల్లే ఇదంతా : ఖర్గే
కశ్మీరు రాష్ట్ర హోదా రద్దు వల్లే ఫరూఖ్ అబ్దుల్లాపై హత్యాయత్నం- ఇప్పుడు పోలీసుశాఖ కేంద్రం చేతిలో- రక్షించాలనే ఉద్దేశముంటే భద్రత కల్పించేవారు- రాజ్యసభలో కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే
Published : March 12, 2026 at 5:40 PM IST
Kharge On Farooq Abdullah Attack : జమ్మూ కశ్మీరు రాష్ట్ర హోదాను రద్దు చేసినందు వల్లే మాజీ సీఎం ఫరూఖ్ అబ్దుల్లాపై హత్యాయత్నం జరిగిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే రాజ్యసభ వేదికగా ఆరోపించారు. ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా భద్రత ఇప్పుడు ముప్పులో ఉందన్నారు. జమ్మూ కశ్మీరుకు రాష్ట్ర హోదా ఉన్న టైంలో పోలీసులు, స్థానిక భద్రతా వ్యవహారాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉండేవని, దీంతో అప్పట్లో ఇలాంటి ఘటనలేవీ జరగలేదని ఖర్గే తెలిపారు. ఇప్పుడు పోలీసు శాఖ, స్థానిక భద్రతా వ్యవహారాలన్నీ కేంద్ర హోంశాఖ చేతిలోకి వెళ్లడంతో శాంతిభద్రతలు అదుపు తప్పాయన్నారు.
రాష్ట్ర హోదాను రద్దు చేసిన నాటి నుంచి జమ్మూకశ్మీరులో లా అండ్ ఆర్డర్ గాడితప్పిందని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలోనే ముఖ్యనేతల హత్యకు కుట్రలు పన్నారని ఖర్గే పేర్కొన్నారు. బుధవారం రాత్రి జమ్మూ శివార్లలో కమల్ సింగ్ జమ్వాల్ అనే వ్యక్తి జరిపిన కాల్పుల నుంచి ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా తృటిలో తప్పించుకున్నారని చెప్పారు. ఫరూఖ్ అబ్దుల్లాను హత్య చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావించిందా? అని ఖర్గే ప్రశ్నించారు. ఒకవేళ ఫరూఖ్ అబ్దుల్లాను రక్షించాలనే ఉద్దేశమే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటే, ఆయనకు పూర్తిస్థాయి భద్రతను కల్పించి ఉండేదన్నారు.
లౌకికవాదం, సోషలిజం, దేశ ఐక్యతల గురించి మాట్లాడే వ్యక్తులను అంతం చేసే కుట్ర జరుగుతోందని ఖర్గే ఆరోపించారు. కేంద్రం చేతిలో జమ్మూ కశ్మీరు ఉన్నన్ని నాళ్లు అక్కడి ప్రజలకు భద్రత ఉండదని, దానికి పూర్తిస్థాయి రాష్ట్ర హోదా లభించి తీరాల్సిందే అని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. బుధవారం రాత్రి దాడి జరిగిన టైంలోనూ ఫరూఖ్ అబ్దుల్లాకు పెద్దగా సెక్యూరిటీ లేదని నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పార్టీ ఎంపీ చౌదరి మహ్మద్ రంజాన్ రాజ్యసభకు తెలిపారు. కనీసం ఇప్పటికైనా ఫరూఖ్ అబ్దుల్లాకు భద్రతను పెంచాలన్నారు.
భద్రతను పెంచుతాం- దర్యాప్తు చేయిస్తాం : జేపీ నడ్డా
ఫరూఖ్ అబ్దుల్లాపై జరిగిన హత్యాయత్నంపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయిస్తామని కేంద్ర మంత్రి, రాజ్యసభలోని అధికార పక్షం నేత జేపీ నడ్డా ప్రకటించారు. అబ్దుల్లా భద్రత కోసం అన్ని చర్యలు చేపడతామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ ఘటనను కేంద్ర ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుంటుందని, ఇలా జరగడం చాలా ఆందోళనకర అంశమని తెలిపారు. అరెస్టయిన నిందితుడిని ప్రశ్నించి, హత్యాయత్నానికి గల కారణాలను కూడా తెలుసుకుంటామని నడ్డా చెప్పారు.
కానీ, ఈ అంశంపై రాజకీయం చేసేందుకు విపక్షాలు యత్నించడం సరికాదన్నారు. జమ్మూకశ్మీరు రాష్ట్ర హోదాను రద్దు చేసినందు వల్లే ఈ ఘటన జరిగింది అనడాన్ని, ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా హత్యకు కుట్ర పన్నారనే ఆరోపణలు చేయడాన్ని నడ్డా ఖండించారు. 1953లో శ్రీనగర్లో బీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ అనుమానాస్పద మరణంపై నేటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సరైన సమాధానాలను చెప్పలేకపోయిందని ఆయన మండిపడ్డారు.
ప్రభుత్వమున్నా, దానికి అధికారాల్లేవు : ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా
జమ్మూకశ్మీరులో ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వమున్నా, దానికి ఎలాంటి అధికారాలూ లేవని నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా అన్నారు. అందుకే జమ్మూకశ్మీరుకు రాష్ట్ర హోదాను పునరుద్ధరించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. తనపై జరిగిన హత్యాయత్నాన్ని ఉద్దేశించి రాజ్యసభలో కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే చేసిన వ్యాఖ్యలపైనా ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా స్పందించారు. తన హత్యకు ఒకవేళ కుట్ర జరిగి ఉంటే, తప్పకుండా ఆ వివరాలు బయటికొస్తాయన్నారు. దానిపై దర్యాప్తు జరగాల్సిందేనని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
జమ్మూకశ్మీరులో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా మెరుగయ్యాయని చెబుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ నిజంగానే అంత సురక్షిత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయా? అనేది ఆరా తీయాలని సూచించారు. జమ్మూకశ్మీరుకు పూర్తిస్థాయి రాష్ట్ర హోదాను పునరుద్ధరిస్తామే హామీతోనే గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలను నిర్వహించారని ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా గుర్తుచేశారు. ఎన్నికలు జరిగి ఏళ్లు గడిచిపోయినా, రాష్ట్ర హోదాను పునరుద్ధరించే దిశగా ఎందుకు అడుగులు పడటం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. జమ్మూకశ్మీరు రాష్ట్ర హోదాను పునరుద్ధరిస్తామని పార్లమెంటుతో పాటు సుప్రీం కోర్టు ఎదుట కేంద్రమే చెప్పిందన్నారు.
నిత్యావసరాలు కొనలేని పరిస్థితి వస్తే ఏం చేస్తారు ?
'రాష్ట్ర హోదా లేనందు వల్ల జమ్మూకశ్మీరులో నేరాలు పెరుగుతున్నాయా ? నేర ఘటనలు దేశమంతటా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. జమ్మూకశ్మీరులో పెరుగుతున్న పేదరికం, ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ఇరాన్పై యుద్ధం ప్రభావంతో స్థానికంగా ప్రజానీకం ఆర్థిక స్థితిగతులు మరింత దుర్బరంగా తయారు కావొచ్చు. ఈ అంశాలు అందరినీ ప్రభావితం చేస్తాయి. నిత్యావసరాల ధరలు పెరిగితే, ప్రత్యేకించి మధ్యతరగతి ప్రజలు అవస్థలు పడతారు'
'అన్నింటి ధరలు పెరుగుతున్నాయి. చమురు ధర, నూనెల ధర, గ్యాస్ ధర మండిపోతున్నాయి. ఇవి కొనలేని పరిస్థితి వస్తే ప్రజలు ఏం చేస్తారు? అందుకే మిడిల్ ఈస్ట్ యుద్ధాన్ని ఆపమని నా స్నేహితులు డొనాల్డ్ ట్రంప్, బెంజమిన్ నెతన్యాహూలను కోరుతున్నాను. కనీసం దేవుడి కోసమైనా ఈ యుద్ధాన్ని ఆపమని అడుగుతున్నాను' అని మాజీ సీఎం ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా తెలిపారు.
కశ్మీరీ పండిట్లపై కీలక కామెంట్
దేశంలో విద్వేషం పెరిగిపోతోందని, మతాల మధ్య స్నేహం, ప్రేమ గురించి మాట్లాడే వారికి చాలా తక్కువ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇకనైనా విద్వేషపు ఆలోచనలను వదిలేయాలన్నారు. కశ్మీరీ పండిట్లు గత 34 ఏళ్లుగా కశ్మీరుకు దూరంగా బతకాల్సిన పరిస్థితి నెలకొనడంపై ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇక అందరూ కలిసి కట్టుగా జీవించే సమయం వచ్చేసిందన్నారు.