సీఈసీని అడ్డుపెట్టుకుని బీజేపీ విజయం- మోదీని సాగనంపాలి, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలి: ఖర్గే
INDIA Bloc Protest 2026 : సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్, సర్కు వ్యతిరేకంగా ఇండియా కూటమి రామ్లీలా మైదానంలో చలో దిల్లీ సభ నిర్వహించింది. ఇండీ కూటమి ముఖ్యనేతలంతా పాల్గొని పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : November 1, 2026 at 4:24 PM IST
గతంలో విపక్షాలను భయపెట్టేందుకు సీబీఐ, ఈడీ, ఐటీలను వాడుకున్న బీజేపీ, ఇప్పుడు వాటితో పనిజరగకపోవడంతో ఏకంగా ఎన్నికల సంఘాన్ని వాడుకుంటోందని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే ఆరోపించారు. దిల్లీలోని రామ్లీలా మైదానంలో ఇండీ కూటమి చేపట్టిన 'చలో దిల్లీ' సభలో ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాపై ఖర్గే తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను మోదీ, అమిత్ షాలు కాపాడుతున్నారని, ఆయన కోసం ఎంతోమందిని జైలులో పెడుతున్నారని ఆరోపించారు. సీఈసీని అడ్డుపెట్టుకునే బీజేపీ పలు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో గెలిచిందని విమర్శించారు. దేశ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడేందుకు మోదీని సాగనంపాలని పిలుపునిచ్చిన ఖర్గే, "మోదీ హఠావో దేశ్ బచావో" అని నినదించారు.
యూపీలో అభివృద్ధి శూన్యం: అఖిలేశ్
రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాలనే తపన దేశంలోని అందరిలో కనిపిస్తోందని సమాజ్ వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్ అన్నారు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ పేరుతో బీజేపీ ప్రజలను మోసం చేస్తోందని, యూపీలో అభివృద్ధి శూన్యమని విమర్శించారు. ఒక్క ఉత్తర్ప్రదేశ్లోనే 1.17 కోట్ల మంది ఓట్లను తొలగించారని ఆరోపించిన ఆయన, బీజేపీ ప్రజల మద్దతుతో కాకుండా ఎన్నికల సంఘం సహకారంతోనే గెలుస్తోందని మండిపడ్డారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో వ్యతిరేక ఓట్లను తొలగించి అనుసరించిన విధానాన్నే దేశమంతా అమలు చేయాలని కుట్ర పన్నుతున్నారని ఆరోపించారు. యూపీ ఉపఎన్నికల్లో బీజేపీ ఎన్నో అక్రమాలకు పాల్పడిందని, ప్రజలను భయపెట్టి ఓటు వేయకుండా చేశారని అఖిలేశ్ ఆరోపించారు. మహాభారతంలో శకుని పాత్రను సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ పోషిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. రాముడి గుడి విరాళాలను సైతం బీజేపీ చోరీ చేసిందని ఆరోపించిన అఖిలేశ్, బీజేపీ పతనం యూపీ ఎన్నికలతోనే ప్రారంభం కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
'జ్ఞానేశ్ను సాగనంపితేనే ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోగలం'
బంగాల్లో ఎన్నికల వ్యవస్థను, అధికార యంత్రాంగాన్ని బీజేపీ హైజాక్ చేసి పూర్తిగా ఓట్ల చోరీకి పాల్పడిందని తృణమూల్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. బీజేపీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలను లూటీ చేస్తోందని ఆమె మండిపడ్డారు. ముందుగా జ్ఞానేశ్ను సాగనంపితేనే ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోగలమని స్పష్టం చేసిన ఆమె, రామ్లీలా మైదానం వేదిక నుంచే 'బీజేపీ హఠావో' ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు, పేదలు, మైనార్టీలకు ఓట్లు లేకుండా చేయాలని బీజేపీ చూస్తోందని పీడీపీ అధ్యక్షురాలు మొహబూబా ముఫ్తీ ఆరోపించారు. గత ఎన్నికల్లో భారీ మెజార్టీతో గెలిస్తే, రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చూశారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్, సర్కు వ్యతిరేకంగా ఇండియా కూటమి రామ్లీలా మైదానంలో చలో దిల్లీ సభ నిర్వహించింది. ఖర్గే నివాసం నుంచి ప్రతిపక్ష పార్టీల అగ్రనేతలంతా ఓపెన్ టాప్ వాహనంలో సభాస్థలికి చేరుకున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వేలాదిగా వచ్చిన ప్రతిపక్ష పార్టీల శ్రేణులతో రామ్లీలా మైదానం నిండిపోయింది. ఈ ర్యాలీ నేపథ్యంలో దిల్లీ పోలీసులు భారీ బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టారు