మోదీ పాలనలో సామాన్యుడి కంచం చిన్నదైపోయింది- జేబులు ఖాళీ అవుతున్నాయ్ : కేంద్రంపై ఖర్గే ఫైర్
Mallikarjuna Kharge Slams Pm Modi: 2014లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ధరలను తగ్గిస్తానని ప్రధాని మోదీ హామీ ఇచ్చారని, కానీ నేడు ఆ పరిస్థితి లేదని కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే ఆరోపించారు.
Published : November 18, 2026 at 5:42 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 5:55 PM IST
దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం, నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలపై కేంద్ర ప్రభుత్వమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనలో సామాన్యుడి కంచం చిన్నదైందని, జేబులు ఖాళీ అవుతున్నాయని ఎద్దేవా చేశారు. దేశంలో పెరుగుతున్న ధరల గురించి ప్రస్తావిస్తూ, ఆర్థిక నిర్వహణ లోపాల మూల్యాన్ని ప్రజలు ఇంకెంతకాలం భరించాలని ప్రశ్నించారు. ప్రధాని మోదీ పాలనలో సామాన్యుడు బతుకుదెరువు కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాడని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ పెట్టారు.
'కనీస అవసరాలు తీర్చుకోవడం కూడా ప్రజలకు కష్టంగా మారింది'
"ప్రధాని మోదీ పాలనలో సామాన్యుడు బతుకుదెరువు కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు. 2014లో ధరలను తగ్గిస్తానని ప్రధాని మోదీ హామీ ఇచ్చారు. కానీ నేడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ప్రజల కంచం చిన్నదైపోతోంది. జేబులు ఖాళీ అవుతున్నాయి. మోదీ ప్రభుత్వ పాలనలో ధరల భారం ప్రజలను నలిపేస్తోంది. సామాన్యులు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నారు. కనీస అవసరాలు తీర్చుకోవడం కూడా ప్రజలకు కష్టతరంగా మారింది. 2014లో ధరలు తగ్గిస్తామని హామీ ఇచ్చి, 2026 నాటికి ప్రజల జేబులకు చిల్లులు పెట్టారు. గోధుమ పిండి ధర రూ.21 నుంచి రూ.69కి, కందిపప్పు ధర రూ.75 నుంచి రూ.180కి, ఆవనూనె ధర రూ.102 నుంచి రూ.263కి, పాలు లీటర్ ధర రూ.36 నుంచి రూ.85కి, బియ్యం ధర కిలో రూ.29 నుంచి రూ.71కి పెరిగింది" అని ఖర్గే పేర్కొన్నారు.
దేశ పురోగతికి కొలమానం మోదీ ప్రసంగాల నిడివి కాదు : ఖర్గే
అక్టోబరు నెలలో ఆహార పదార్థాల ద్రవ్యోల్బణం 8.94 శాతానికి, టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం 12.29 శాతానికి చేరుకుందని మల్లికార్జున ఖర్గే వ్యాఖ్యానించారు. గతేడాదితో పోలిస్తే 61 శాతం కుటుంబాల్లో నిత్యావసర వస్తువుల కోసం చేసే నెలవారీ ఖర్చు 20 శాతానికి పైగా పెరిగిందని చెప్పారు. 74 శాతం మంది ప్రజలు అత్యవసరం కాని ఖర్చులను తగ్గించుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు. దేశ పురోగతికి కొలమానం నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగాల నిడివి కాదని, సామాన్యుడి కళ్ల ముందున్న ఆహారం, వారి జేబులో మిగిలే ఆదాయమేనని అన్నారు.
కేంద్రంపై జైరాం రమేశ్ తీవ్ర విమర్శలు
అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ సైతం కేంద్రంపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ధరలను అదుపు చేసేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం ఆర్బీఐ గరిష్ట పరిమితి అయిన 6 శాతాన్ని దాటి 6.09 శాతానికి చేరుకుందని ఆరోపించారు. అలాగే అక్టోబర్లో టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం కూడా 12.29 శాతానికి పెరిగిందని అన్నారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతుండటంతో కుటుంబాలు తమ గృహ ఆహార బడ్జెట్ను పెంచుకుంటున్నాయని వెల్లడించారు.
భారీగా పెరిగిన టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం
అక్టోబరులో భారత టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం 12.29 శాతానికి పెరిగిందని వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవలే తెలిపింది. ఇంధనం, విద్యుత్ ధరల పెరగడం వల్ల టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం ఎగబాకినట్లు పేర్కొంది. ఇంధనం, విద్యుత్ విభాగంలో ద్రవ్యోల్బణం సెప్టెంబర్లో 25.85 శాతం నమోదవ్వగా, అక్టోబర్ నాటికి అది 32.84 శాతానికి పెరిగిందని వెల్లడించింది. ప్రాథమిక వస్తువుల ద్రవ్యోల్బణం 8.67 శాతం నుంచి 9.24 శాతానికి చేరుకుందని చెప్పింది. అయితే తయారీ ఉత్పత్తుల ద్రవ్యోల్బణం రేటు 9.76 శాతం నుంచి స్వల్పంగా తగ్గి 9.54 శాతానికి పరిమితమైందని స్పష్టం చేసింది. అక్టోబరులో టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం పెరగడానికి ప్రధానంగా మినరల్ ఆయిల్స్, ముడి పెట్రోలియం, సహజ వాయువు, విద్యుత్, ఆహార పదార్థాలు, ప్రాథమిక లోహాలు, రసాయనాలు, ఆహార ఉత్పత్తుల ధరల పెరుగుదలే ముఖ్య కారణమని పేర్కొంది. అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు తాత్కాలికమైనవని, వీటిని 81.1 శాతం వెయిటెడ్ రెస్పాన్స్ రేటుతో రూపొందించినట్లు వివరించింది.