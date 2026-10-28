'అసెంబ్లీ, లోక్సభ ఎన్నికలు బ్యాలెట్ పేపర్లతో నిర్వహించే దమ్ముందా?'- ప్రధాని మోదీకి కాంగ్రెస్ సవాల్
లోక్సభ, అసెంబ్లీ ఎన్నికలను బ్యాలెట్ పేపర్లతో నిర్వహించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి కాంగ్రెస్ సవాల్ విసిరింది. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితాలపై మోదీ పోస్ట్ చేసిన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ స్పందించింది.
Published : October 28, 2026 at 8:25 PM IST
Congress Challenge To PM Modi : దేశంలో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాలు (EVM), బ్యాలెట్ పేపర్, ఓటర్ల జాబితాల చుట్టూ తిరుగుతున్న రాజకీయం మరోసారి తీవ్రరూపం దాల్చింది. తాజాగా నాలుగు ప్రముఖ రాష్ట్రాల్లోని 28 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్క సీటు కూడా గెలవకపోవడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వ్యంగ్యంగా స్పందించిన సంగతి తెలిసిందే. బ్యాలెట్ పేపర్లతోనే ఎన్నికలు నిర్వహించినా కాంగ్రెస్కు ఎన్ని సీట్లు వచ్చాయన్నట్లు ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో పోస్ట్ చేయగా, దీనిపై కాంగ్రెస్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఈవీఎంలపై ప్రతిపక్షాలు లేవనెత్తుతున్న సందేహాలకు సంబంధించి ప్రధాని మోదీకి కాంగ్రెస్ పార్టీ సవాల్ విసిరింది. ఈవీఎంల వల్ల ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని ప్రధాని నిజంగా నమ్మితే, భవిష్యత్తులో జరిగే అన్ని లోక్సభ, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అన్నింటినీ బ్యాలెట్ పేపర్లతోనే నిర్వహిస్తామని ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేసింది. మాటలకే పరిమితం కాకుండా, బీజేపీ ఎన్నికల్లో గెలవగలదనే విశ్వాసాన్ని చేతల్లో చూపించాలని పేర్కొంది.
ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘోర పరాజయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అంతకుముందు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్, బిహార్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ఇలా నాలుగు పెద్ద రాష్ట్రాల్లోని 28 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయని చెప్పిన మోదీ- బ్యాలెట్ పత్రాలతోనే ఎన్నికల ప్రక్రియ నిర్వహించారని తెలిపారు. మరి కాంగ్రెస్ ఎన్ని సీట్లు గెలిచిందో తెలుసా? అని ప్రశ్నిస్తున్నట్లు వ్యంగ్యంగా పోస్ట్ చేశారు. బ్యాలెట్ పేపర్లతోనే ఎన్నికలు నిర్వహించినా కాంగ్రెస్ ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు సాధించలేకపోయిందని మోదీ ఎద్దేవా చేశారు. ఈవీఎంలపై ప్రతిపక్షాలు తరచుగా విమర్శలు చేస్తున్న నేపథ్యంలోనే మోదీ వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఈ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలోనే మరోసారి రెండు పార్టీల మధ్య రాజకీయ వాగ్వాదం మొదలైంది. మోదీ పోస్ట్పై కాంగ్రెస్ మీడియా, ప్రచార విభాగం హెడ్ పవన్ ఖేరా స్పందించారు.
సర్ ప్రక్రియను నిలిపివేయాలి- తొలగించిన ఓటర్ల పేర్లను చేర్చాలి!
బ్యాలెట్ పేపర్లతో ఎన్నికల నిర్వహణకు హామీ ఇవ్వడంతో పాటుగా పవన్ ఖేరా కాంగ్రెస్ తరఫున మరో 3 డిమాండ్లను కూడా ముందుకు తెచ్చారు. ముందుగా ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని, తొలగించిన 13.3 కోట్ల మంది ఓటర్ల పేర్లను తిరిగి చేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు. అలానే ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను పదవి నుంచి తొలగించాలని, ఆయనకు చట్టపరంగా రక్షణ కల్పిస్తున్న చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ డిమాండ్లపై ప్రధాని చర్యలు తీసుకునే వరకు ఆయన వ్యాఖ్యలను ఎవరూ తీవ్రంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదని ఖేరా విమర్శించారు.
If Narendra Modi is so confident that EVMs have no bearing on election results, let him prove his confidence in the BJP’s electoral prowess through action, not rhetoric. 1. Commit to conducting all Lok Sabha and upcoming Vidhan Sabha elections by ballot paper going forward. 2. Suspend SIR and restore the 13.3 crore voters illegally deleted from the electoral rolls. 3. Terminate Gyanesh Gupta. 4. Repeal the law that gives life long immunity to Gyanesh Gupta. Until Modi acts on these demands, his claims are nothing but hogwash - hollow words no one can take seriously.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) October 28, 2026
కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్కు ఎదురుదెబ్బ
ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కర్ణాటకలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. రాష్ట్రంలోని నాలుగు స్థానాల్లోనూ కాంగ్రెస్ ఓటమి పాలైంది. ప్రతిపక్ష జేడీఎస్ ఒక స్థానాన్ని కైవసం చేసుకోగా, బీజేపీ 3 స్థానాలను నిలబెట్టుకుంది. ఇక ఉత్తర్ప్రదేశ్లో బీజేపీ ఐదు ఎమ్మెల్సే స్థానాలను గెలుచుకోగా, సమాజ్వాదీ పార్టీ 3 స్థానాలను దక్కించుకుంది. ఇప్పటివరకు ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ ఖాతా తెరవలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే మోదీ పోస్ట్ చేయగా, దానికి కాంగ్రెస్ స్పందించింది.
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ నమ్మకం కోల్పోయారు: సీజేపీ
సర్ ప్రక్రియలో జరిగిన లోపాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ- సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) బుధవారం డిమాండ్ చేసింది. నవంబర్ 1న విపక్ష ఇండియా కూటమి చేపట్టబోయే ర్యాలీకి తమ పార్టీ పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు సీజేపీ 'ప్రజలు తమ ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవడమే ప్రజాస్వామ్య ప్రాథమిక సూత్రం, అంతేకానీ ప్రభుత్వమే తమకు కావాల్సిన ఓటర్లను ఎంచుకోవడం కాదు.' అని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. సర్ ప్రక్రియ ఈ ప్రజాస్వామ్య సూత్రాన్ని తుంగలో తొక్కిందని ఆరోపించింది. నిష్పాక్షికంగా ఎన్నికలను నిర్వహించే విశ్వాసాన్ని జ్ఞానేశ్ కుమార్ కోల్పోయారని తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే 'జ్ఞానేశ్ కుమార్ పదవి నుంచి తప్పుకోవాలి, ఇండియా కూటమి నవంబర్ 1న నిర్వహించే ర్యాలీకి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ మద్దతు ఇస్తోంది.' అని సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే ఎక్స్లో సీజేపీ ప్రకటనను పోస్ట్ చేశారు.
'బ్యాలెట్ పద్ధతిలో ఎన్నికలు జరిగినా ఓడిపోయారుగా'- కాంగ్రెస్పై ప్రధాని మోదీ సెటైర్
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