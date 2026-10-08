రెపో రేటు పెంపుతో ఆర్థిక సంక్షోభం దిశగా భారత్- 25 ఏళ్ల పాలనా వేడుకల్లో మోదీ బిజీ : కాంగ్రెస్ ఫైర్
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా మండిపడింది. రెపో రేటు పెంపుతో దేశం ఆర్థిక సంక్షోభం దిశగా వెళ్తోందని ఆరోపించింది.
Published : October 8, 2026 at 3:37 PM IST
Congress On Repo Rate Hike : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) రెపో రేటును పెంచిన నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. రెపో రేటు పెంపు తర్వాత దేశం ఒక వైపు పెద్ద ఆర్థిక సంక్షోభం వైపు దూసుకుపోతుంటే, ప్రధాని మోదీ మాత్రం తన 25 ఏళ్ల కీర్తిని (పరిపాలనా మైలు రాళ్లను) వేడుకగా జరుపుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నారని ఆరోపించింది. 2023 ఫిబ్రవరి తర్వాత ఆర్బీఐ తొలిసారిగా రెపో రేటును పెంచిన నేపథ్యంలో పండగ సీజన్కు ముందు ఇప్పటికే ఉన్న రుణాలపై ఈఎంఐలు, కొత్త రుణాల వ్యయం పెరగొచ్చని పేర్కొన్న ఒక మీడియా నివేదిక స్క్రీన్షాట్ను కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో నరేంద్ర మోదీ సర్కార్పై మండిపడ్డారు.