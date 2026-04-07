'విదేశాల్లో ఆస్తులు- ఇతర దేశాల పాస్​పోర్టులు'- హిమంత నామినేషన్ రద్దు చేయాలని ఈసీకి కాంగ్రెస్ ఫిర్యాదు!

అసోంలో రాజకీయ దూమారం- విదేశీ ఆస్తులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని దాచిపెట్టారని సీఎంపై కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు- విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్!

Himanta Biswa Sarma- Riniki Sarma (Source : ANI)
Published : April 7, 2026 at 10:41 AM IST

Congress On Himanta Biswa Sarma Nomination : అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ అసోంలో రాజకీయం వేడెక్కింది. అధికార- ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు పరస్పరం ఆరోపణల అస్త్రాలు సంధించుకుంటున్నారు. తాజాగా బీజేపీ నేత, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ అసెంబ్లీ ఎన్నికల అభ్యర్థిత్వాన్ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలక్షన్ కమిషన్​ను ఆశ్రయించింది. ఎన్నికల అఫిడవిట్​లో హిమంత తన భార్యకు విదేశాల్లో ఉన్న ఆస్తులు ప్రస్తావించలేదని ఆరోపిస్తూ ఆయన నామినేషన్ రద్దు చేయాలని ఈసీని కోరింది. ఈ మేరకు బాలుక్బారి నియోజకవర్గం నుంచి హిమంతపై పోటీచేస్తున్న కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బిదిషా నియోగ్ సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​కు ఫిర్యాదు సమర్పించారు.

విచారణ జరిపించాలి!
హిమంతపై బిదిషా నియోగ్ తన ఫిర్యాదులో తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆయన భార్య రినికి భుయాన్ శర్మకు చెందిన విదేశీ ఆస్తులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కావాలనే వెల్లడించలేదని పేర్కొన్నారు. ఫామ్ 26 ప్రకారం, చట్టబద్ధమైన నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి సమర్పించిన అఫిడవిట్‌లో ఎలాంటి విదేశీ లేదా ఆఫ్‌షోర్ ఆస్తుల గురించి ప్రస్తావించలేదని నియోగ్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు దుబాయ్ ల్యాండ్ డిపార్ట్‌మెంట్ నుంచి సేకరించిన డాక్యుమెంటరీని దీనికి ఆధారంగా ఆమె సమర్పించారు.

హిమంత భార్య రినికి శర్మ దుబాయ్‌లోని అల్ బర్షా సౌత్ ఫోర్త్ ప్రాంతంలో రెండు ఆస్తులకు యజమానిగా ఉన్నారని బిదిషా ఆరోపించారు. ఇలాంటి ఆస్తులను అఫిడవిట్​లో తప్పనిసరిగా వెల్లడించాలనే నిబంధన ఉందని కానీ ఆయన ఉద్దేశపూర్వకంగానే వీటిని ప్రస్తావించలేదని బిదిషా తెలిపారు. ఇలాంటి చర్యల వల్ల ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం 1951లోని నిబంధనల ప్రకారం నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని ఆమె వాదించారు. అలాగే విదేశాల్లో ఉన్న ఆస్తుల సమాచారాన్ని దాచిపెట్టిన క్రమంలో ఆయనపై విచారణకు ఆదేశించి, తగిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరారు.

ఈసీకి సైతం ఫిర్యాదు!
ఈ విషయంపై కాంగ్రెస్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్‌ (ఈసీ)కు సైతం ఫిర్యాదు చేసింది. దుబాయ్, అమెరికావంటి దేశాల్లో ఆస్తులు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ముఖ్యమంత్రిపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం 2002 కింద విచారణ జరపాలని కోరుతూ ఈసీకి చేసిన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

వేరే దేశాల పాస్​పోర్టులు కూడా!
అంతకుముందు హిమంత భార్య రినికి శర్మపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పవన్ ఖేడా ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఆమెకు ఇతర దేశాల పాస్‌పోర్ట్‌లు ఉన్నాయని, అలాగే విదేశాల్లో ఆస్తులు, బినామీ కంపెనీలలో పెట్టుబడులు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. అయితే వీటిని హిమంత ఖండించారు. అవన్నీ నిరాధారా ఆరోపణలు అని కొట్టిపారేశారు. పాకిస్థాన్​కు చెందిన సోషల్ మీడియా గ్రూపు నుంచి తీసుకున్న తప్పుడు సమాచారంలో కాంగ్రెస్ ఈ కల్పితమైన ఆరోపణలు చేసిందని అన్నారు.

నేటితో ముగియనున్న ప్రచారం
కాగా, 126 స్థానాలు ఉన్న అసోం అసెంబ్లీకి ఒకే విడతలో ఇదే నెల 09న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం సాయంత్రం ఎన్నికల ప్రచారానికి తెరపడనుంది. వచ్చే నెల 04న ఫలితాలు వెల్లడికానున్నాయి.

ఆరోసారి గెలుపుపై గురి
2001 నుంచి హిమంత జాలుక్బారి నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. 2001, 2006, 2011. 2016, 2021లో వరుసగా ఐదుసార్లు ఇక్కడి నుంచే పోటీచేసి విజయం సాధించారు. ఇప్పుడు ఆరోసారి గెలుపుపైన గురిపెట్టారు. గత ఎన్నికల్లో (2021) కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చంద్ర బోర్తకుర్​పై హిమంత 77.70 శాతం ఓట్లతో లక్షకుపైగా మెజార్టీతో విజయం సాధించారు.

