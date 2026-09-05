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ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్‌లో కీలక మార్పులు- పలు రాష్ట్రాలకు కొత్త ఏఐసీసీ ఇన్​ఛార్జ్​ల నియామం

పలు రాష్ట్రాలకు కొత్త ఏఐసీసీ ఇన్‌ఛార్జ్‌లను నియమించిన కాంగ్రెస్ అధిష్టానం- ఏపీ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల బాధ్యులుగా పీవీ మోహన్ నియామకం- ఆదేశాలు జారీ చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్

Congress leader Sachin Pilot
Congress leader Sachin Pilot (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 10:07 PM IST

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Congress New State Incharges : సంస్థాగతంగా మరింత బలోపేతం అయ్యేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక మార్పులు చేసింది. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలకు కొత్త ఏఐసీసీ (ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ) ఇన్‌ఛార్జ్‌లను నియమించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏఐసీసీ ఇన్‌ఛార్జ్‌గా పీవీ మోహన్‌ను కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నియమించింది. మాణికం ఠాకూర్ తమిళనాడుకు వెళ్లడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏఐసీసీ ఇన్‌ఛార్జ్ పదవి ఖాళీ అయింది. ఇప్పుడు ఆ స్థానంలో మోహన్‌ను ఎంపిక చేసింది. మరోవైపు వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న పంజాబ్ రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్ ఇన్‌ఛార్జ్‌గా రాజస్థాన్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు సచిన్ పైలట్‌ను నియమించింది. ఈ మేరకు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, సీనియర్ నేత కేసీ వేణుగోపాల్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇదే సమయంలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల బాధ్యులుగా సుఖ్‌దేవ్ భగత్‌ను ఎంపిక చేశారు. మరికొందరిని ఇటీవలి కాలంలో పార్టీ బాధ్యులుగా నియమించినట్లు కాంగ్రెస్ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

ఇటీవల నియమితులైన కొత్త ఏఐసీసీ ఇన్‌ఛార్జ్‌లు వీరే
అసోం- భూపేశ్ బఘేల్ (ఛత్తీస్‌గఢ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి)
మహారాష్ట్ర- శ్రీవేల ప్రసాద్
గుజరాత్- రణ్‌దీప్ సుర్జేవాలా
ఉత్తర్‌ప్రదేశ్- రాజేంద్ర పాల్ గౌతమ్
హరియాణా- సంజయ్ దత్ (2026 జూన్‌లో నియామకం)
ఒడిశా- లాల్జీ దేశాయ్ (2026 జూన్‌లోనే నియామకం)
తమిళనాడు- గులామ్ అహ్మద్ మీర్ (2026 జులైలో నియామకం)
బంగాల్- ప్రకాశ్ జోషి (2026 జులైలో నియామకం)

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