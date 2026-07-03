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'మోదీ- షా పాలనలో ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు!'- CJIకి ప్రతిపక్ష పార్టీల లేఖ- BJP స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

ఎన్నికల వ్యవస్థ విశ్వసనీయతపై సుప్రీం కోర్టు జోక్యం చేసుకోవాలని ఇండియా కూటమి డిమాండ్- సీజేఐకి లేఖ రాసిన కాంగ్రెస్ సహా 24 ప్రతిపక్ష పార్టీలు- ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపఖ్యాతిపాలు చేసే కుట్ర అని ఆరోపించిన బీజేపీ

KC Venugopal- Sudhanshu Trivedi
KC Venugopal- Sudhanshu Trivedi (Source : ANI, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 10:25 PM IST

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Opposition Parties Letter to CJI : దేశంలో ఎన్నికల ప్రజాస్వామ్యానికి తీవ్ర ముప్పు ఏర్పడిందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించగా, భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపఖ్యాతి పాలు చేసే ప్రమాదకర కుట్రగా బీజేపీ తీవ్రంగా ఎదురుదాడి చేసింది. ఎన్నికల వ్యవస్థ పారదర్శకత, ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ (SIR), ఎన్నికల సంఘం స్వతంత్రత వంటి అంశాలపై కాంగ్రెస్‌తో పాటు 24 ప్రతిపక్ష పార్టీలు (ఇండియా కూటమి) భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్య కాంత్‌కు (CJI) లేఖ రాయడంతో ఈ వివాదం మరింత రాజకీయ వేడిని పెంచింది. ప్రతిపక్షాల తరఫున ప్రధాన న్యాయమూర్తికి పంపిన లేఖలో ఎన్నికల ప్రక్రియ సమగ్రత, పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం పునరుద్ధరించేందుకు సుప్రీం కోర్టు జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు. ప్రజాస్వామ్యంలో అన్ని వ్యవస్థలు విఫలమైనప్పుడు ప్రజలు చివరి ఆశగా న్యాయవ్యవస్థను ఆశ్రయిస్తారని, అక్కడ కూడా స్పందన లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం అరాచకంగా మారే ప్రమాదం ఉందని లేఖలో తెలిపారు.

SIR ప్రక్రియపై అభ్యంతరాలు
ప్రతిపక్షాలు ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ (SIR) ప్రక్రియను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కనీసం ఐదేళ్ల సమయం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రక్రియ చేపట్టాలని సూచించాయి. ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటర్ల ధ్రువీకరణ చేయకుండా కేవలం పత్రాల ఆధారంగా మార్పులు చేయడం సరైన విధానం కాదని అభిప్రాయపడ్డాయి. లేఖలో ఎన్నికల సంఘం (ECI) స్వతంత్రతపైనా ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వమే ఎన్నికల సంఘం నియామకాలను ప్రభావితం చేస్తుందని ఆరోపించారు. సర్ అమలులో పారదర్శకత లేకపోవడం, గందరగోళం నెలకొనడం వల్ల ఈ ప్రక్రియ మొత్తం బీజేపీకి అనుకూలంగా జరిగిందని పేర్కొన్నారు. బెంగాల్‌లో సుమారు 27 లక్షల మంది ఓటర్ల పేర్లు జాబితా నుంచి తొలగించారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపించాయి. అలాగే దిల్లీ, హరియాణా, మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో కూడా ఫలితాల్ని ప్రభావితం చేసే విధంగా అవకతవకలు జరిగాయని లేఖలో ప్రస్తావించారు.

CBI, ED, NIA వంటి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను ప్రతిపక్ష నాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకునేందుకే ఉపయోగిస్తున్నారని కూడా ఆరోపించారు. ఎన్నికల ఫలితాల్ని ప్రభావితం చేయడం, ఎన్నికైన ప్రభుత్వాల్ని కూల్చడం కోసమే ఈ సంస్థల్ని వినియోగిస్తున్నారని లేఖలో వివరించారు. అవసరమైతే బ్యాలెట్ పేపర్ విధానాన్ని తిరిగి అమలు చేయడంపై కూడా దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరగాలని, దీనిని పరిశీలించాలని ప్రతిపక్షాలు కోరాయి. కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ఈ లేఖను సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారం ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

'మోదీ- షా పాలనలో భారత ఎన్నికల ప్రజాస్వామ్యం ఎన్నడూ లేనంత ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటోంది' అని ఆరోపించారు. ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా, నిష్పక్షపాతంగా జరిగేలా చూడాల్సిన బాధ్యత సుప్రీం కోర్టుకు ఉందన్నారు. జూన్ 28న కాంగ్రెస్ సహా 24 ప్రతిపక్ష పార్టీలు, ఒక స్వతంత్ర ఎంపీ కలిసి ఈ లేఖను ప్రధాన న్యాయమూర్తికి పంపినట్లు తెలిపారు. 'ఇండియా కూటమి సమావేశాలు ప్రారంభమైన తర్వాత బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న పార్టీలు తొలిసారి ఉమ్మడిగా ఒక లేఖపై సంతకం చేశాయి' అని టీఎంసీ ఎంపీ డెరెక్ ఓబ్రియన్ ట్వీట్ చేశారు.

తిప్పికొట్టిన బీజేపీ
ప్రతిపక్షాల ఆరోపణలను బీజేపీ పూర్తిగా ఖండించింది. 'ఇది భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపఖ్యాతిపాలు చేసి దేశంలో అరాచక పరిస్థితులు సృష్టించాలనే ప్రమాదకర కుట్ర' అని పార్టీ అధికార ప్రతినిధి, రాజ్యసభ సభ్యుడు సుధాంశు త్రివేది విమర్శించారు. ఎన్నికల్లో వరుస పరాజయాల తర్వాత ప్రతిపక్షాలు ఇప్పుడు దేశ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ప్రజాస్వామ్యంపై మరోసారి దాడి చేశాయి. దీనిని బీజేపీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది' అని అన్నారు.

ప్రతిపక్షాలు లేఖలో ఉపయోగించిన భాష ఎమర్జెన్సీ కాలాన్ని గుర్తుచేస్తోందని త్రివేది వ్యాఖ్యానించారు. SIR ప్రక్రియను సుప్రీం కోర్టు ఇప్పటికే చట్టబద్ధమైనదిగా, సహేతుకమైనదిగా స్పష్టం చేసినా ప్రతిపక్షాలు మళ్లీ అదే అంశాన్ని లేవనెత్తడం రాజకీయ ఉద్దేశంతోనేనని బీజేపీ ఆరోపించింది. కోర్టులో వాస్తవ ఆధారాలతో తమ వాదన సరైందని చెప్పుకోలేకపోయిన ప్రతిపక్షాలు ఇప్పుడు రాజకీయ ఆరోపణలకు దిగుతున్నాయని, అనుమానాస్పద ఓటర్ల ఆధారంగా అధికారంలోకి రావాలన్న వారి ఆశలు నెరవేరకపోవడంతోనే విమర్శలు చేస్తున్నారని త్రివేది పేర్కొన్నారు.

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