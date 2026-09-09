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రూ.10వేల కోట్ల పన్ను ఎగవేత స్కామ్- కేంద్రంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆరోపణలు- జేపీసీ విచారణకు డిమాండ్!

కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్ సూటి ప్రశ్నలు- నమోదైన గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీల ద్వారా రూ. 10 వేల కోట్ల పన్ను ఎగవేత జరిగిందని ఆరోపణలు- జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీతో దర్యాప్తు జరిపించాలని డిమాండ్

Congress Tax Evasion Scam
కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్ జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2026 at 8:39 PM IST

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Congress Tax Evasion Scam : నమోదైన గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీల (RUPP- రిజిస్టర్డ్ అన్‌రికగ్నైజ్డ్ పొలిటికల్ పార్టీస్) ముసుగులో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం పన్ను ఎగవేత కుంభకోణానికి పాల్పడుతోందని కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. ఇక్కడ దేశంలోని 3260 గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీలను ఉపయోగించుకొని రూ. 10 వేల కోట్ల వరకు ఆదాయపు పన్ను ఎగవేత జరిగిందని ఆరోపించింది. దీనిని టాక్స్ ఎవేషన్ స్కామ్‌గా అభివర్ణించిన కాంగ్రెస్ నేతలు, ఈ వ్యవహారంపై జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీతో (JPC) సమగ్ర దర్యాప్తు చేయించాలని డిమాండ్ చేసింది.

బోగస్ రాజకీయ పార్టీల వెనుక మాస్టర్‌మైండ్ ఎవరు?
కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్ జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వరుస ప్రశ్నలు సంధించారు. అసలు 3260 బోగస్ రాజకీయ వెనుక ఉన్న 'చాణక్య' ఎవరు? ఈ భారీ కుంభకోణం వెనుక ఉన్న అసలైన మాస్టర్‌మైండ్ (సూత్రధారి) ఎవరు? అని ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యవహారంపై మోదీ ప్రభుత్వం దేశ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిందేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశిస్తూ - 'మీరు విదేశాల నుంచి నల్లధనాన్ని వెనక్కి తీసుకురావడంలో విఫలమయ్యారు. ప్రజలకు ఇస్తామన్న రూ. 15 లక్షలు వారి ఖాతాల్లో పడలేదు. కానీ బీజేపీ అండదండలతో ఇక్కడే మన దేశంలోనే నల్లధనాన్ని తెల్లధనంగా మార్చే (మనీలాండరింగ్) పెద్ద స్కీమ్ నడుస్తున్నట్లు ఇప్పుడు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.' అని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. అసలు ఇలా నకిలీ/బోగస్ రాజకీయ పార్టీల ద్వారా పన్ను ఎగవేత, మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించి కేసులు వెలుగులోకి వస్తున్నా ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోట్లేదని ప్రశ్నించారు.

రూ. 10 వేల కోట్లకుపైగా పన్ను ఎగవేత జరిగినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని తన సహచర కాంగ్రెస్ నేత శక్తిసిన్హ్ గోహిల్ గతంలోనే ప్రశ్నించినట్లు జైరాం రమేశ్ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. తప్పు చేసిన వారిపై 200 శాతం పెనాల్టీ విధించడంలో అలాగే క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని ఆయన మండిపడ్డారు. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలకు ముందు మాత్రం దేశంలోని ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ కాంగ్రెస్‌ను ఆర్థికంగా దెబ్బతీయాలని చూసినట్లు ఆరోపించారు. అప్పుడు తమ బ్యాంక్ ఖాతాల్ని ఫ్రీజ్ చేశారని, పన్ను నోటీసులు ఇచ్చారని చెప్పిన జైరాం రమేశ్- 'మరి రూ. 10 వేల కోట్ల పన్ను ఎగవేతకు పాల్పడిన 3260 గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీలపై చర్యలు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు, విచారణ ఎందుకు జరపట్లేదు? ఈ బోగస్ పార్టీలన్నింటికీ బీజేపీ నాయకత్వమే అండగా నిలిచిందా? వారి సహకారంతోనే ఈ కుంభకోణాన్ని నడిపించారా?' అని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తారు.

శక్తిసిన్హ్ గోహిల్ న్యూదిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఈ అంశంపై కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. ఎవరైనా వ్యక్తులు రాజకీయ పార్టీలకు ఇచ్చే విరాళాలకు కొన్ని పన్ను ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80CGC ఇందుకు అవకాశం కల్పిస్తుందని అన్నారు. అలానే కంపెనీలు ఇచ్చే విరాళాలపైనా 100 శాతం పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుందని గుర్తుచేశారు. అయితే ఈ నిబంధనల్ని దుర్వినియోగం చేసి ఇప్పటివరకు RUPP లు రూ. 10 వేల కోట్ల మేర విరాళాలు సేకరించాయని ఆయన ఆరోపించారు.

'విరాళాల వివరాల్ని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలి'
2025లో ఒక ఎన్‌జీఓ ఈ వ్యవహారం గురించి రిపోర్ట్ వెలువరించినప్పటికీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని గోహిల్ ప్రశ్నించారు. ఇక్కడ నేరం రుజువైతే ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంటుందని, కానీ ఇప్పటివరకు ఒక్క వ్యక్తిపైనా, ఒక్క సంస్థపైనా చర్యలు తీసుకోలేదని అన్నారు. ఈ భారీ పన్ను ఎగవేత వ్యవహారంలో ఇంకా కొందరు ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ల (CA) పాత్ర కూడా ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన లేదా సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ఎంతమంది, ఆ తర్వాత బీజేపీలో చేరారో కూడా వెల్లడించాలని కోరారు. చివరగా ఈ వ్యవహారంపై జేపీసీ విచారణకు డిమాండ్ చేసిన కాంగ్రెస్, ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం 200 శాతం పెనాల్టీ, ఇతర క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. ఎన్నికల వేళ రాజకీయ పార్టీలకు అందిన విరాళాల పూర్తి వివరాల్ని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలని కోరింది.

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