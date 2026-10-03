'ECINet వివాదం మోదీకి ముందే తెలుసు- ప్రధాని ఆదేశాలతోనే'- కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు
ECINetపై ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్ల అభ్యంతరాలు- ప్రధాని మోదీకి విషయం తెలుసంటున్న జైరాం రమేశ్- ఐటీ విభాగం అధికారిపై కాంగ్రెస్ కొత్త ప్రశ్నలు
Published : October 3, 2026 at 3:44 PM IST
Congress On ECINet Issue : ECINet పోర్టల్ వ్యవహారం గురించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ముందే తెలుసని కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. ECINetపై ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు వ్యక్తం చేసిన అభ్యంతరాలు కేంద్ర సిబ్బంది, శిక్షణ శాఖ (DoPT) వరకు వెళ్లాయని ఆయన చెప్పారు. DoPT బాధ్యతలు ప్రధాని వద్ద ఉన్నందున, ఆ వ్యవహారం గురించి మోదీకి సమాచారం ఉండే అవకాశం ఉందని రమేశ్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, ఆ నిర్ణయాలు ప్రధాని దిశానిర్దేశంతోనే జరిగి ఉండొచ్చని ఆయన ఆరోపణలు చేశారు.
అదే సమయంలో జులైలో ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు క్యాబినెట్ కార్యదర్శికి ఫిర్యాదు చేసినట్లు చెబుతున్న ఒక అధికారి ఇప్పటికీ ఎన్నికల సంఘం ఐటీ వ్యవహారాల్లో కీలక బాధ్యతల్లో ఉన్నారని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. ఆ అధికారిపై చర్యలు తీసుకోకుండా, ఆ తర్వాత EC ఐటీ విభాగాన్ని పర్యవేక్షించే బాధ్యతలు అప్పగించారని ఆయన అన్నారు. ఆ అంశం కూడా ఎన్నికల సంఘంలో నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకుంటున్నారనే దానిపై కొత్త ప్రశ్నలకు కారణమవుతోందని కాంగ్రెస్ చెబుతోంది.