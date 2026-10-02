ECINetపై ఈసీ 'అబద్ధాలు' చెప్పింది: కాంగ్రెస్ విమర్శలు
చట్టం, రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనలపై జవాబుదారీతనం ఉండాలని డిమాండ్- ECINetపై ఈసీ సెప్టెంబర్ 26 ప్రకటన మరిన్ని సందేహాలు రేకెత్తించిందన్న జైరాం రమేశ్- ఓటర్ల జాబితా విషయంలో EROల అధికారాలను ఈసీ పరిమితం చేసిందని ఆరోపణ
Published : October 2, 2026 at 4:10 PM IST
Cong Accuses EC About ECINet: ఈసీఐ-నెట్ పోర్టల్ వ్యవహారంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అబద్ధాలు చెబుతోందని, ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తోందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. ఈ ఉల్లంఘనలకు ఈసీ బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేసింది. పారదర్శకత, విశ్వసనీయత పెంచుతామంటూ 2026 జనవరి 22న ఆర్భాటంగా ప్రారంభించిన ఈసీఐ- నెట్ పోర్టల్ చట్టబద్ధతపై కాంగ్రెస్ సందేహాలు వ్యక్తం చేసింది. ఈ పోర్టల్ రాజ్యాంగ నిబంధనలకు లోబడి ఉందో లేదో ధ్రువీకరించేందుకు ఓ కమిటీ వేస్తామని సెప్టెంబర్ 26న ఈసీ ప్రకటించడంపై కాంగ్రెస్ ప్రధానకార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లోని ఓ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల సంఘం 2026 జనవరి 22న ఈసీఐ-నెట్ను ప్రారంభించింది. ఎన్నికల సంబంధిత సమాచారం, సేవలను ఒకే డిజిటల్ వేదికపైకి తీసుకురావడమే దీని ఉద్దేశమని ఈసీ తెలిపింది. రాజ్యాంగం, ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టాలు 1950, 1951, ఓటర్ల నమోదు నిబంధనలు 1960, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమాలు 1961కి అనుగుణంగా ఈసీఐ-నెట్ను అభివృద్ధి చేసినట్లు ఈసీ తన ప్రారంభ ప్రకటనలో పేర్కొంది. అయితే ఈ వాదనలపై కాంగ్రెస్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈసీఐ-నెట్లో ఓటర్ల జాబితా వ్యవస్థకు ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారుల (ఈఆర్ఓ) ప్రాప్యతను పరిమితం చేయడం ద్వారా గోవా, బంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఈఆర్ఓల నిర్ణయాలను పక్కన పెట్టే పరిస్థితి ఏర్పడిందని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. ఓటర్ల జాబితాకు సంబంధించి ఈఆర్ఓలకు చట్టబద్ధమైన అధికారాలు ఉన్నాయని ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం, ఓటర్ల నమోదు నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ అధికారాలకు విరుద్ధంగా ఈసీఐ-నెట్ వ్యవస్థ పనిచేస్తోందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది.
26 सितंबर 2026 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने डैमेज कंट्रोल के उद्देश्य से एक प्रेस नोट जारी किया था-जो असल में डैमेज को और बढ़ाने वाला साबित हुआ। इसमें निर्वाचन आयोग ने यह प्रमाणित करने के लिए एक समिति बनाने का वादा किया था कि कानूनी तौर पर संदिग्ध ECINet “कानूनों और नियमों के… pic.twitter.com/4jyODtvkzC— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 2, 2026
మహారాష్ట్ర CEO లేఖ ప్రస్తావన
ఈసీఐ-నెట్పై ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ మహారాష్ట్ర ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి సెప్టెంబర్ 24న కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాశారని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియను పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అన్నారు. "చట్టం, రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు జవాబుదారీతనం కావాలి" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు. ఇండియా కూటమి, పౌరులు, పలు పౌర సమాజ సంస్థలు ఈ అంశంపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు సిద్ధమవుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు.
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