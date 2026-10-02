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ECINetపై ఈసీ 'అబద్ధాలు' చెప్పింది: కాంగ్రెస్ విమర్శలు

చట్టం, రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనలపై జవాబుదారీతనం ఉండాలని డిమాండ్- ECINetపై ఈసీ సెప్టెంబర్‌ 26 ప్రకటన మరిన్ని సందేహాలు రేకెత్తించిందన్న జైరాం రమేశ్- ఓటర్ల జాబితా విషయంలో EROల అధికారాలను ఈసీ పరిమితం చేసిందని ఆరోపణ

Cong Accuses EC About ECINet
జైరాం రమేశ్ (File/ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 4:10 PM IST

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Cong Accuses EC About ECINet: ఈసీఐ-నెట్ పోర్టల్ వ్యవహారంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అబద్ధాలు చెబుతోందని, ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తోందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. ఈ ఉల్లంఘనలకు ఈసీ బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేసింది. పారదర్శకత, విశ్వసనీయత పెంచుతామంటూ 2026 జనవరి 22న ఆర్భాటంగా ప్రారంభించిన ఈసీఐ- నెట్ పోర్టల్ చట్టబద్ధతపై కాంగ్రెస్ సందేహాలు వ్యక్తం చేసింది. ఈ పోర్టల్ రాజ్యాంగ నిబంధనలకు లోబడి ఉందో లేదో ధ్రువీకరించేందుకు ఓ కమిటీ వేస్తామని సెప్టెంబర్ 26న ఈసీ ప్రకటించడంపై కాంగ్రెస్ ప్రధానకార్యదర్శి జైరాం రమేశ్​ మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్​లోని ఓ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

ఎన్నికల సంఘం 2026 జనవరి 22న ఈసీఐ-నెట్​ను ప్రారంభించింది. ఎన్నికల సంబంధిత సమాచారం, సేవలను ఒకే డిజిటల్‌ వేదికపైకి తీసుకురావడమే దీని ఉద్దేశమని ఈసీ తెలిపింది. రాజ్యాంగం, ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టాలు 1950, 1951, ఓటర్ల నమోదు నిబంధనలు 1960, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమాలు 1961కి అనుగుణంగా ఈసీఐ-నెట్​ను అభివృద్ధి చేసినట్లు ఈసీ తన ప్రారంభ ప్రకటనలో పేర్కొంది. అయితే ఈ వాదనలపై కాంగ్రెస్‌ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈసీఐ-నెట్​లో ఓటర్ల జాబితా వ్యవస్థకు ఎలక్టోరల్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ అధికారుల (ఈఆర్​ఓ) ప్రాప్యతను పరిమితం చేయడం ద్వారా గోవా, బంగాల్‌ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఈఆర్​ఓల నిర్ణయాలను పక్కన పెట్టే పరిస్థితి ఏర్పడిందని జైరాం రమేశ్‌ ఆరోపించారు. ఓటర్ల జాబితాకు సంబంధించి ఈఆర్​ఓలకు చట్టబద్ధమైన అధికారాలు ఉన్నాయని ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం, ఓటర్ల నమోదు నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ అధికారాలకు విరుద్ధంగా ఈసీఐ-నెట్ వ్యవస్థ పనిచేస్తోందని కాంగ్రెస్‌ ఆరోపించింది.

మహారాష్ట్ర CEO లేఖ ప్రస్తావన
ఈసీఐ-నెట్​పై ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ మహారాష్ట్ర ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి సెప్టెంబర్‌ 24న కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాశారని జైరాం రమేశ్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియను పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అన్నారు. "చట్టం, రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు జవాబుదారీతనం కావాలి" అని జైరాం రమేశ్‌ పేర్కొన్నారు. ఇండియా కూటమి, పౌరులు, పలు పౌర సమాజ సంస్థలు ఈ అంశంపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు సిద్ధమవుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు.

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