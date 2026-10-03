లిస్ట్లోకి జెన్ జెడ్ ఓటర్ల పేర్లు చేరకుండా ఈసీ కుట్ర- అక్కడ SIR ఎందుకు ఆపేశారు?: కాంగ్రెస్
యువ ఓటర్ల పేర్లు జాబితాలో చేరకుండా ఈసీ ప్రక్రియను నిలిపేసిందన్న కాంగ్రెస్- 16 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్ఎస్ఆర్ ఎందుకు ఆపారంటూ జైరాం రమేశ్ ప్రశ్న
Published : October 3, 2026 at 10:18 PM IST
Congress On EC : దేశంలో కొత్తగా ఓటు హక్కు పొందిన జెన్ జెడ్ పేర్లు ఓటర్ల జాబితాలో చేరకుండా ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) వ్యవహరిస్తోందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. ముఖ్య ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్ యువ ఓటర్లను జాబితాకు దూరంగా ఉంచేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. తొలిసారి ఓటు వేయబోయే వారి పేర్లు అధికారిక ఓటర్ల జాబితాలో చేరాలంటే వార్షిక స్పెషల్ సమ్మరీ రివిజన్ (SSR) ప్రక్రియ పూర్తికావాల్సి ఉంటుందని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు. కొత్త ఓటర్లకు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పించడంలో ఈ ప్రక్రియ చాలా ముఖ్యమని అన్నారు.
అయితే 2024 జనవరి నుంచి ఎస్ఎస్ఆర్ ప్రక్రియను ఈసీ నిలిపివేసిందని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం 19 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని చెబుతున్నారని, అయితే మిగిలిన 16 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్ఎస్ఆర్ను ఎందుకు నిలిపివేశారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. దీంతో తొలిసారి ఓటు వేయబోయే జన్ జెడ్ ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోలేని పరిస్థితి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.