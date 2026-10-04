అయోధ్య విరాళాల చోరీ కేసును ముగించేందుకు మోదీ సర్కార్ తొందరపడుతోంది : కాంగ్రెస్
రామమందిర విరాళాల చోరీ కేసు దర్యాప్తుపై కాంగ్రెస్ ఫైర్- దర్యాప్తు విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోందని మండిపాటు- విపక్ష నాయకులపై దర్యాప్తు సంస్థలను దుర్వినియోగం చేయడానికి వెనుకాడదని ఎద్దేవా
Published : October 4, 2026 at 3:55 PM IST
Congress On Ram Mandir Donation Case : అయోధ్య రామమందిర విరాళాల చోరీ కేసు దర్యాప్తును ముగించడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం తొందరపడుతోందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. ఈ కేసు దర్యాప్తులో జాప్యం జరుగుతోందని మండిపడింది. దర్యాప్తు విషయంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించింది. రామయ్య విరాళాల చోరీ కేసులో శ్రీరామజన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్ వంటి వారిని కాపాడుతోందని పేర్కొంది. జూన్ 4న దొంగిలించిన సొమ్ముకు సంబంధించిన వీడియో చంపత్ రాయ్ చేరిన తర్వాత, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడంలో 21 రోజుల జాప్యం ఎందుకు జరిగిందని ప్రశ్నించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
"ప్రతిపక్ష నాయకులపై ఈడీ, సీబీఐలను దుర్వినియోగం చేయడానికి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం వెనుకాడదు. కానీ అయోధ్య రామమందిరంలో 105 సార్లు జరిగిన చోరీ ఘటనలు సీసీటీవీలో రికార్డైన తర్వాత కూడా దొంగలకు ఆశ్రయం కల్పించారని అనుమానిస్తున్న వారి వరకు దర్యాప్తు ఎందుకు వెళ్లలేదు?. 105సార్లు జరిగిన విరాళాల చోరీ నుంచి కేవలం రూ. 79.85 లక్షలు మాత్రమే స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత కేసును మూసివేయడానికి ఎందుకంత తొందర?. శ్రీరామజన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్, మాజీ ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రాలను ఎందుకు నిందితులుగా చేర్చలేదు. అందుకు బదులుగా వారిని సాక్షులుగా ఎలా చేర్చారు?. రామమందిర విరాళాల చోరీ విచారణ అసలు లక్ష్యం కేవలం చిన్న దొంగలను పట్టుకోవడమేనా? లేక ఎవరి పర్యవేక్షణ, అండతో ఈ చోరీలు జరిగాయో వారిని జవాబుదారీగా నిలబెట్టడమా?. అయోధ్య రామాలయ విరాళాల చోరీ దొంగల పట్ల మోదీ ప్రభుత్వం ఎందుకంత ఉదాసీనంగా ఉంది?. గుర్తుంచుకోండి, అధికార అహంకారం స్వయం వినాశనానికి దారితీస్తుంది"
--జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి