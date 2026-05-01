'అసెంబ్లీకి సీఎం తాగొచ్చారు'- విపక్షాల సంచనల ఆరోపణలు
అసెంబ్లీలో సీఎం భగవంత్ మాన్ మద్యం మత్తులో ఉన్నారని విపక్షాల ఆరోపణలు- సీఎం సహా ఎమ్మెల్యేలందరికి పరీక్షలు నిర్వహించాలని డిమాండ్
Published : May 1, 2026 at 4:11 PM IST
Punjab Assembly Cm Drunk Issue : మేడేను పురస్కరించుకొని పంజాబ్లో శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశం రాజకీయ దుమారాన్ని రేపింది. ఈ సమావేశం ఆశించిన లక్ష్యం పక్కకు పోయి, ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ వ్యక్తిగత ప్రవర్తన అంశం చర్చనీయాంశమైంది. సభ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ మద్యం సేవించి అసెంబ్లీకి వచ్చారని ఒక కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఆరోపించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సభలో పెను దుమారం రేగింది. ప్రతిపక్ష పార్టీలు కాంగ్రెస్, శిరోమణి అకాలీదళ్ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డాయి. అందరికీ బ్రీత్ అనలైజర్ టెస్ట్ చేయాలని ప్రతిపక్ష నేతలు ఆరోపించారు. ఇదే సమయంలో భగవంత్ మాన్ ప్రసంగించేటప్పుడు మద్యం మత్తులో తూగుతున్నట్లు, మాట తుల్లినట్లు కనిపించే వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవడం మరింత సంచలనంగా మారింది.
"ఈ రోజు అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ మద్యం సేవించి కనిపించారు. ఆమ్ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన సీఎం భగవంత్ ప్రవర్తన శాసనసభ గౌరవాన్ని దిగజార్చింది. సభలో అనుచితంగా ప్రవర్తించినందుకు గానూ ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ను కోరుతున్నాం. అలాగే, సీఎం భగవంత్ మాన్కు మద్యం పరీక్షలు నిర్వహించాలని స్పీకర్ సంధ్వాన్ను డిమాండ్ చేస్తూ సభ నుంచి వాకౌట్ చేశాం. అవసరమైతే మద్యం పరీక్షలకు మేం కూడా సిద్ధం" అని కాంగ్రెస్ నాయకుడు సుఖ్పాల్ సింగ్ ఖైరా ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Cm @BhagwantMann was found drunk in the Vidhan Sabha today !— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) May 1, 2026
We @INCIndia walked out of the house demanding from the Speaker @SpeakerSandhwan that an alcohol test of Cm @BhagwantMann be conducted and we offered to undertake the test ourselves too.
The conduct of… pic.twitter.com/H4mPdN4Gcd
రాష్ట్రాన్ని నడిపే వ్యక్తి ఇలా చేయడం బాధాకరం
అలాగే, అసెంబ్లీ ప్రతి పక్ష నాయకుడు ప్రతాప్సింగ్ బజ్వా కూడా ఈ విషయంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ముఖ్యమంత్రి మద్యం మత్తులో అసెంబ్లీకి వస్తే తామేం చేయాలని, రాష్ట్ర అధిపతి పూర్తిగా మత్తులో ఉన్నప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహించడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రాన్ని నడిపే వ్యక్తి ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉండటం బాధాకరమని వ్యాఖ్యానించారు. సభలో ఉన్న అందరికీ పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ @BhagwantMann ਅੱਜ 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ❗— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) May 1, 2026
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ❗
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ… pic.twitter.com/zuszvbRWea
మద్యం సేవించి అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రావడం సిగ్గుచేటు
మరోవైపు, శిరోమణి దళ్ కూడా భగవంత్ మాన్పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. కార్మిక దినోత్సవం రోజునే సీఎం మద్యం సేవించి అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రావడం సిగ్గుచేటని పేర్కొంది. పంజాబ్ ప్రజల ముందు నిజం బయటపడేందుకు సీఎంకు వెంటనే డోప్ టెస్ట్ నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేసింది.
आज फिर से पंजाब CM भगवंत मान लोकतंत्र के मंदिर पंजाब विधानसभा में शराब के नशे में चूर होकर पहुँचे हैं।— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) May 1, 2026
ये आदमी गुरुद्वारा साहिब शराब पीकर जाता है, मंदिर शराब पीकर जाता है, लोकसभा शराब पीकर आता था, सरकार की मीटिंग में शराब पीकर जाता है, विदेश में इतनी शराब पीली की प्लेन से उतार… pic.twitter.com/M5VngsZ1sV
ఆయన ఎప్పుడూ అలానే చేస్తారు, మద్యం సేవించే
ఇదిలా ఉండగా, రాజ్యసభ సభ్యురాలు స్వాతి మాలీవాల్ కూడా భగవంత్ మాన్పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. సీఎం భగవంత్ తరచూ మద్యం సేవించే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, బహిరంగ, అధికారిక కార్యక్రమాలకు హాజరవుతున్నారని ఆరోపించారు. పంజాబ్ వంటి సున్నితమైన సరిహద్దు రాష్ట్రానికి సీఎంగా ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడూ మద్యం మత్తులో ఉండటం ఆందోళనకరమని వ్యాఖ్యానించారు. మద్యం మత్తులోనే ఫైళ్లపై సంతకాలు చేస్తున్నారని ఆయనపై ఆరోపణలు ఉన్నాయని ఆమె అన్నారు. అయితే, ఎన్నికల ముందు భగవంత్ మాన్, తాను ఇకపై మద్యం సేవించబోనని తన తల్లిపై ప్రమాణం చేశారని, ఇప్పుడు ఆ మాట నిలబెట్టుకోలేదని కూడా మాలీవాల్ విమర్శించారు. సీఎంకు మద్యం పరీక్షలు నిర్వహించాలని, అందులో ఆయన మద్యం సేవించినట్లు తేలితే సీఎం పదవి నుంచి దిగిపోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.
అయితే, ఈ గందరగోళంపై సీఎం భగ్వంత్ మాన్ స్పందించారు. కార్మిక దినోత్సవం కోసం ఈ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించామని, సభ్యులందరూ వాదనలకు దూరంగా ఉండి హుందాతనాన్ని పాటించాలని ఆయన కోరారు.