'లెబనాన్​పై దాడిని ప్రపంచదేశాలు ఖండిస్తున్నా ప్రధాని మౌనమెందుకు?'- మోదీపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు

ప్రధాని మోదీపై విమర్శలు చేసిన కాంగ్రెస్‌- పశ్చిమాసియా ఘర్షణలపై మోదీ మౌనంగా ఉండటాన్ని తప్పుపట్టిన జైరాం రమేశ్‌

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 2, 2026 at 10:35 AM IST

Congress On Modi : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మౌనంగా ఉండటంపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడిని ఖండిస్తున్నా ప్రధాని మోదీ మాత్రం పూర్తిగా మౌనం వహిస్తున్నారని ఎక్స్‌ వేదికగా జైరాం రమేశ్‌ విమర్శలు చేశారు. అలాగే,అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చలు విజయవంతమైతే పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ముగిసి హార్మూజ్‌ జలసంధి తిరిగి తెరుచుకుంటుందన్నారు. దీనివల్ల అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు తగ్గుతాయని, ఇది భారత్‌కు ఎంతో ప్రయోజనం ఉంటుందన్నారు. లెబనాన్‌పై..ఇజ్రాయెల్ జరుపుతున్న నిరంతర దాడుల వల్లే శాంతి చర్చలు ముందుకు సాగడం లేదని ఆరోపించారు. దీనిపై ప్రధాని ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని జైరాం ప్రశ్నించారు. మోదీకి మాతృభూమి కంటే సో-కాల్డ్ ఫాదర్‌ల్యాండ్ ఎక్కువైపోయిందా అంటూ నిలదీశారు.

