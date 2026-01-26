రాహుల్, ఖర్గేలకు మూడో వరుసలో సీట్లు- ప్రతిపక్ష నేతలను అవమానించారని కాంగ్రెస్ ఆగ్రహం
లోక్సభ, రాజ్యసభ విపక్ష నేతలను వెనుక కూర్చోబెట్టడంపై రచ్చ- ఇది దేశాన్ని అవమానించడమేనన్న కాంగ్రెస్- అడ్వాణి ఫోటోను షేర్ చేసి కౌంటర్- సీనియర్ మంత్రులు కూడా వెనకే ఉన్నారన్న బీజేపీ
Republic Day Seating Controversy : లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీని, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గేను 'కర్తవ్య పథ్'లో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో 'మూడో వరుస'లో కూర్చోబెట్టడం ఇప్పుడు వివాదానికి తెరలేపింది. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే తమ నేతలను, విపక్ష నేత హోదాను అవమానించిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది. రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవుల్లో ఉన్నవారిని ఇలా వెనుక వరుసల్లో కూర్చోబెట్టడం ప్రొటోకాల్ను ఉల్లంఘించడమేనని హస్తం పార్టీ నేతలు ఆరోపించారు. అయితే, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇంకా 'వారసత్వ అహంకారం' పోలేదని, నిబంధనల ప్రకారమే సీట్లు కేటాయించామని బీజేపీ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది.
అసలేం జరిగింది?
సోమవారం ఉదయం కర్తవ్య పథ్లో గణతంత్ర వేడుకలు మొదలయ్యాయి. పరేడ్ చూడటానికి వచ్చిన రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే ఇద్దరూ ముందు వరుసలో కాకుండా మూడో వరుసలో కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత కాసేపటికి ఖర్గేను మాత్రం అక్కడి నుంచి మొదటి వరుసలోకి మార్చారు. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ పక్కన ఖర్గేకు సీటు ఇచ్చారు. కానీ రాహుల్ గాంధీ మాత్రం మూడో వరుసలోనే కూర్చుని వేడుకలను వీక్షించారు. ఇది కాంగ్రెస్ నేతలకు కోపం తెప్పించింది.
ప్రజాస్వామ్యానికే అవమానం
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రణదీప్ సుర్జేవాలా 'ఎక్స్' వేదికగా ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. "దేశంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనా? కనీస మర్యాద, సంప్రదాయం, ప్రొటోకాల్ పాటించాల్సిన అవసరం లేదా? ఇది బీజేపీ ప్రభుత్వంలోని న్యూనతా భావానికి నిదర్శనం. వారి నిరాశ, నిస్పృహలు ఇలా బయటపడుతున్నాయి. ప్రజాస్వామ్యంలో విభేదాలు సహజం. కానీ రాహుల్ గాంధీ పట్ల వ్యవహరించిన తీరు మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు" అని సుర్జేవాలా హిందీలో ట్వీట్ చేశారు.
మరో నేత వివేక్ తంఖా కూడా తీవ్రంగా స్పందించారు. "ప్రస్తుత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇంతకంటే గొప్పగా ఆశించడం అత్యాశే అవుతుంది. ఇలాంటి పనులతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు. ఇది కేవలం రాహుల్, ఖర్గేలకు జరిగిన అవమానం కాదు. ఇది దేశానికి, రాజ్యాంగ సంస్థలకు జరిగిన అవమానం. గతంలో సుష్మా స్వరాజ్, అరుణ్ జైట్లీ ప్రతిపక్ష నేతలుగా ఉన్నప్పుడు వారికి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ రాలేదు. వారికి ఎప్పుడూ ముందు వరుసలో గౌరవం దక్కేది" అని గుర్తు చేశారు.
అడ్వాణి ఫోటోతో కౌంటర్
కాంగ్రెస్ ఎంపీ మాణికం ఠాగూర్ ఒక పాత ఫోటోను షేర్ చేసి బీజేపీపై విమర్శలు చేశారు. "ఇది 2014 నాటి ఫోటో. అప్పుడు ఎల్.కె. అడ్వాణి ఎక్కడ కూర్చున్నారో చూడండి. ఆయన తన కుమార్తెతో కలిసి దర్జాగా మొదటి వరుసలో కూర్చున్నారు. సోనియా గాంధీ, ఇతర కేంద్ర మంత్రులు కూడా అదే వరుసలో ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రొటోకాల్ గందరగోళం ఎందుకు? కేవలం ఖర్గే, రాహుల్లను అవమానించడానికే మోదీ, షాలు ఇలా చేశారా? గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు ఇలా చేయడం సరికాదు" అని మండిపడ్డారు.
బీజేపీ కౌంటర్:
అయితే కాంగ్రెస్ ఆరోపణలను బీజేపీ తీవ్రంగా ఖండించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల కంటే 'వారసత్వ రాజకీయాలకు', 'కుటుంబానికి' ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని బీజేపీ జాతీయ ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనావాలా విమర్శించారు. "సీటింగ్ ఏర్పాట్లు 'టేబుల్ ఆఫ్ ప్రిసిడెన్స్' (ప్రోటోకాల్ క్రమం) ప్రకారం జరుగుతాయి. సీనియర్ కేంద్ర మంత్రులు కూడా రాహుల్ గాంధీ పక్కన లేదా వెనుక వరుసల్లో ఉన్నారు, కానీ వారు దానిని సమస్యగా చేయలేదు. రాహుల్ గాంధీ తనను తాను ఈ దేశానికి యజమానిగా భావిస్తున్నారా? గతంలో ఉపరాష్ట్రపతి, సీజేఐ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాలకు ఆయన ఎందుకు గైర్హాజరయ్యారు?" అని పూనావాలా ప్రశ్నించారు.