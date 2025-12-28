140ఏళ్ల కాంగ్రెస్ ప్రస్థానంలో ఎన్నో మలుపులు- బ్రిటీషర్లతో పార్టీకి లింకేంటి? స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో పాత్ర ఎంత?
నేటితో 140 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న కాంగ్రెస్- 1885 డిసెంబరు 28న హస్తం పార్టీ ఏర్పాటు- బ్రిటీష్ అధికారి ఏఓ హ్యూమ్ ప్రతిపాదనతో కాంగ్రెస్ ఆవిర్భావం- కాంగ్రెస్కు తొలి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆయనే
Published : December 28, 2025 at 8:56 PM IST
Congress Foundation Day 2025 : భారత జాతీయ రాజకీయాలను, కాంగ్రెస్ పార్టీని వేరుచేసి చూడలేం. ఎందుకంటే దేశ స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ కాలం నుంచి నేటిదాకా భారతావని చూసిన ప్రతీ మలుపులోనూ ఈ పార్టీ నిర్ణయాత్మక పాత్రను పోషించింది. మన దేశాన్ని తెల్లదొరలు ఏలుతున్న వేళ 1885 డిసెంబరు 28న ఏర్పాటైన కాంగ్రెస్, ఈ ఆదివారం నాటికి 140 వసంతాలను పూర్తి చేసుకుంది. ఈసందర్భంగా హస్తం పార్టీ ఆవిర్భావం, స్వాతంత్య్ర పోరాటం, రాజకీయ ప్రస్థానంతో ముడిపడిన ఆసక్తికర విశేషాలను చరిత్ర పరిశోధకుడు, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వైభవ్ మాస్కే 'ఈటీవీ భారత్'కు వివరించారు.
సిపాయీల తిరుగుబాటు : 1857 మే 10
ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వైభవ్ మాస్కే ప్రకారం, మన దేశంలోనే గొప్ప చరిత్ర కలిగిన పార్టీ కాంగ్రెస్. దీని ఆవిర్భావానికి సరిగ్గా 28 ఏళ్ల ముందు చారిత్రక పరిణామం జరిగింది. 1857 మే 10న ఉత్తరప్రదేశ్లోని మేరట్లో బ్రిటీష్ ఆర్మీలో ఉన్న భారత సిపాయీలు తిరుగుబాటు చేశారు. దీన్నే భారతదేశ తొలి స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం అంటారు. ఈ తిరుగుబాటు దిల్లీ సహా ఉత్తర భారత్లోని పలు ప్రధాన నగరాలకూ వేగంగా వ్యాపించింది. పంజాబ్లో రామ్ సింగ్ కుకా ఉద్యమం, మహారాష్ట్రలో బల్వంత్ ఫడ్కే వంటి విప్లవకారుల పోరాటం బ్రిటీష్ వారిని కలవరానికి గురిచేసింది. భారత సిపాయీల ఈ తిరుగుబాటులను అడ్డుకొని, పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చే సరికి నాటి బ్రిటీష్ పాలకుల తల ప్రాణం తోకకు వచ్చింది. మరోసారి ఈ తరహా సిపాయీల తిరుగుబాటు జరగకుండా ఏం చేయాలి అనే ఐడియా కోసం బ్రిటీషర్లు తీవ్ర మేధోమధనం చేశారు. చివరకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. అదే కాంగ్రెస్.
ఏఓ హ్యూమ్ ప్రతిపాదన : కాంగ్రెస్ ఆవిర్భావం (1885)
బ్రిటీష్ ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తి ఉంటే వ్యక్తం చేసుకునేందుకు భారతీయులకు చట్టపరమైన అవకాశాన్ని కల్పించాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం భారత నాయకులతో ఒక జాతీయ సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించారు. తమకు అనుబంధంగా పనిచేసేలా ఆ సంస్థను సిద్ధం చేయాలని కుట్ర పన్నారు. ఈ అంశంపై వైస్రాయ్ లార్డ్ డఫెరిన్ హయాంలో నాటి ఐఏఎస్ అధికారి అలన్ ఆక్టేవియన్ హ్యూమ్(ఏఓ హ్యూమ్) భారత నాయకులతో చర్చించారు. భారతీయుల వాణిని వినిపించేందుకు ఒక జాతీయ స్థాయి సంస్థను ఏర్పాటు చేస్తామనే ప్రతిపాదనను 1883లో కోల్కతా యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో ఏఓ హ్యూమ్ ప్రకటించారు. ఇంగ్లాండ్లోని ప్రతిపక్ష పార్టీలాగే, ఈ జాతీయ సంస్థ భారత్లోనూ పని చేస్తుందని వెల్లడించారు. ఈ ప్రతిపాదనకు నాటి భారత నాయకులు అంగీకరించారు. దీంతో 1885 డిసెంబర్ 28న ముంబయి నగరంలోని గోకుల్దాస్ తేజ్పాల్ సంస్కృత కళాశాలలో బ్రిటీషర్ల పర్యవేక్షణలో ఒక జాతీయ సంస్థ ఏర్పాటైంది. అమెరికా దేశ ప్రజాప్రతినిధుల సభ పేరు 'కాంగ్రెస్'. నాడు కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన భారత జాతీయ సంస్థకు కూడా 'కాంగ్రెస్' అనే పేరునే బ్రిటీషర్లు పెట్టారు. 'కాంగ్రెస్' అంటే 'ప్రజల మండలి' అని అర్థం. ముంబయిలో ఆనాడు జరిగిన కాంగ్రెస్ తొలి సమావేశానికి 72 మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.
ఏఓ హ్యూమ్ : కాంగ్రెస్కు తొలి ప్రధాన కార్యదర్శి
ఏఓ హ్యూమ్ ఒక ఉదారవాద సంస్కర్త. భారతీయులకు స్వపరిపాలన దక్కాలని ఆయన వాదించేవారు. బ్రిటీష్ పరిపాలనలో భారతీయుల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచాలని కోరేవారు. కొన్నిసార్లు బ్రిటీష్ ప్రభుత్వ విధానాలనూ ఏఓ హ్యూమ్ విమర్శించేవారు. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కు తొలి ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఏఓ హ్యూమ్ వ్యవహరించారు. ఆ సంస్థ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, ప్రచారం, సంస్థాగత, ఆర్థిక వ్యవహారాలను ఆయనే చూసేవారు. 1894లో ఏఓ హ్యూమ్ భారత్ను విడిచి వెళ్లారు. అయినప్పటికీ 1912లో మరణించే వరకు లండన్ నుంచి కాంగ్రెస్ నేతలతో టచ్లో ఉండేవారు.
కాంగ్రెస్ తొలి అధ్యక్షుడి గురించి తెలుసా ?
1885 డిసెంబరు 28న ఏర్పాటైన కాంగ్రెస్ సంస్థ మొదటి అధ్యక్షుడిగా ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీని బ్రిటీషర్లు ఎంపిక చేశారు. ఇంగ్లండ్లో న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. 1865లో దాదాభాయ్ నౌరోజీ ఏర్పాటు చేసిన లండన్ ఇండియన్ సొసైటీకి కార్యదర్శిగా ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ వ్యవహరించేవారు. 1892లో ఉత్తరప్రదేశ్లోని అలహాబాద్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశంలోనూ ఆయనే అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. అదే ఏడాది యూకేలో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లోనూ లిబరల్ పార్టీ తరఫున ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ పోటీచేసి ఓడిపోయారు. 1893లో దాదాభాయ్ నౌరోజీ, బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ, ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ కలిసి ఇంగ్లండ్లో భారతీయ పార్లమెంటరీ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు.
ఏఓ హ్యూమ్ నిష్క్రమణ తర్వాత మారిన సీన్
కాంగ్రెస్ తొలి ప్రధాన కార్యదర్శి ఏఓ హ్యూమ్ 1894లో భారత్ విడిచి వెళ్లాక సీన్ మారిపోయింది. కాంగ్రెస్పై బ్రిటీషర్లకు ఉన్న అంచనాలన్నీ తలకిందులు అయ్యాయి. తమకు తొత్తుగా కాంగ్రెస్ వ్యవహరిస్తుందనే బ్రిటీష్ పాలకుల కలలు కల్లలుగా మిగిలాయి. తదుపరిగా జరిగిన కాంగ్రెస్ వార్షిక సమావేశాల్లో, జాతీయ అధ్యక్షుడి ఎంపిక ప్రక్రియలో ప్రజాస్వామిక, ఉద్యమవాద ధోరణులు స్పష్టంగా కనిపించాయి. కాంగ్రెస్లోని విద్యావంతులు క్రమక్రమంగా ఏకమయ్యారు. జాతీయతావాదం, దేశ స్వాతంత్య్ర సంకల్పం వేగంగా వ్యాప్తి అయింది. చివరకు బ్రిటీషర్లను ఎదిరించి నిలువగల, వాణిని వినిపించగల ఉద్యమశక్తిగా కాంగ్రెస్ రూపాంతరం చెందింది. బహుశా ఏఓ హ్యూమ్ తరహాలో ఉదారవాదంతో కాంగ్రెస్ నేతలతో సంప్రదింపులు జరిపే బ్రిటీష్ అధికారులు లేకపోవడంతో పరిణామాలు మారిపోయి ఉండొచ్చని పలువురు చరిత్ర పరిశోధకులు అంటున్నారు.
కాంగ్రెస్ : మితవాద భావజాలం (1885 - 1905)
కాంగ్రెస్ సంస్థలోని భారతీయ నాయకులు తొలిదశలో బ్రిటీషర్లతో ఆచితూచి వ్యవహరించారు. బహిరంగ వేదికలపై వారికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవారు కాదు. విమర్శలు, ఆరోపణలు చేసేవారు కాదు. లేఖలు, వినతిపత్రాలతో తమ సమస్యలను బ్రిటీష్ పాలకులకు తెలియజేసేవారు. అందుకే 1885 - 1905 మధ్యకాలంలో కాంగ్రెస్లో మితవాద భావజాలం వ్యాపించింది. దాదాభాయ్ నౌరోజీ, గోపాల్ కృష్ణ గోఖలే, బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ, ఫిరోజ్ షా మెహతా వంటి మితవాద నాయకులు చట్టపరమైన మార్గాలు, పిటిషన్లు, ప్రకటనలు, చర్చల ద్వారా సంస్కరణలను పొందడానికి ప్రయత్నించారు. విద్య, ప్రభుత్వ పరిపాలనలో భారతీయుల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడానికి, ఆర్థిక దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా వీరు స్వరాన్ని వినిపించారు. అయితే, ఈ భావజాలం నాటి ఎంతోమంది యువతకు నచ్చలేదు.
కాంగ్రెస్ : అతివాద భావజాలం (1905 - 1920)
మితవాద భావజాలంతో విసిగివేసారిన ఎంతోమంది యువ స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ పోరాటకారులు అతివాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తిలోకి తెచ్చారు. వీరు బహిరంగంగా బ్రిటీషర్లపై ఆరోపణలు, విమర్శలు చేశారు. కొందరు మరో అడుగు ముందుకు వేసి, సాయుధ విప్లవమే స్వాతంత్య్ర సాధనకు ఏకైక మార్గమని వాదించారు. భగత్ సింగ్ వంటి దేశభక్తులు ఈ కోవలోకి వస్తారు. బంగాల్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమం అతివాద భావజాలానికి ఊతమిచ్చింది. లాలా లజపతి రాయ్, బిపిన్ చంద్ర పాల్, లోకమాన్య తిలక్ వంటి నాయకులు స్వరాజ్యాన్ని బహిరంగంగా డిమాండ్ చేశారు. 1905 నుంచి 1920 వరకు కొనసాగిన ఈ పోరాట దశలోనే దేశ స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ భావన పెద్దఎత్తున ప్రజల్లోకి వెళ్లింది. అయినప్పటికీ ఆనాడు బ్రిటీష్ వాళ్ల నుంచి "పూర్ణ స్వరాజ్"ను కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆ సమయానికి కాంగ్రెస్లో మితవాద నాయకుల ఆధిపత్యం నడిచేది. "పూర్ణ స్వరాజ్" అనే పదానికి బదులుగా ''బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యంలో స్వయం పాలన'' అనే పదాన్ని కాంగ్రెస్ మితవాద నాయకులు వినియోగించారు. అతివాదులు, మితవాదుల మధ్య సైద్ధాంతిక వ్యత్యాసం వల్ల 1907లో సూరత్లో జరిగిన సమావేశం వేదికగా కాంగ్రెస్లోని అంతర్గత విభేదాలు బయటపడ్డాయి. పలువురు అతివాద నేతలను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు. అనంతరం 1916లో లఖ్నవూలో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశంలో కాంగ్రెస్లోని అతివాదులు, మితవాదులు మళ్లీ ఏకమయ్యారు. ఈ ఐకమత్యం మళ్లీ ఏర్పడటానికి ప్రధాన కారకులు అనిబీసెంట్, బాలగంగాధర్ తిలక్.
కాంగ్రెస్ : గాంధీ యుగం - ప్రజా ఉద్యమం
మహాత్మా గాంధీ ఎంట్రీతో భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమం దేశంలోని ప్రతీ ఊరికి, ప్రతీ ఇంటికి, ప్రతీ వర్గానికి చేరింది.దీంతో కాంగ్రెస్ సంస్థాగతంగా బాగా బలపడింది, వ్యాపించింది. 1920లో గాంధీజీ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం చేశారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్లోని నేతల మధ్య ఐక్యతా భావన మరింత పెరిగింది. ఈనేపథ్యంలో ఎట్టకేలకు 1929 డిసెంబర్ 31న లాహోర్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశంలో కీలక తీర్మానం చేశారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ నాయకత్వంలో జరిగిన ఈ మీటింగ్ నుంచి ముఖ్య ప్రకటన వెలువడింది. పూర్ణ స్వరాజ్ (సంపూర్ణ స్వాతంత్య్రం) తమ లక్ష్యమని కాంగ్రెస్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈవిధంగా 1905లో కాంగ్రెస్ అతివాదులు వినిపించిన పూర్ణ స్వరాజ్ వాదనకు 1929లో ఉద్యమ రూపు లభించింది. గాంధీజీ సారథ్యంలో 1930లో శాసనోల్లంఘన ఉద్యమం, 1942లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం జరిగాయి. భారతదేశానికి 1947 ఆగస్టు 15న స్వాతంత్య్రం సిద్ధించింది.
స్వాతంత్య్రం వచ్చాక కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభ
''మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చాక కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభ కొనసాగింది. దేశ స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంతో బలమైన సంబంధం ఉండటం అనే అంశం కాంగ్రెస్కు రాజకీయాల్లో ఎక్కువ మైలేజీని అందించింది. కొన్ని దశాబ్దాల పాటు దేశాన్ని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా హస్తం పార్టీ ఏలింది.
పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. గత 15 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్ రాజకీయ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. అయినప్పటికీ చాలా రాష్ట్రాల్లో బలమైన రాజకీయ శక్తిగా సత్తాను చాటుకుంటోంది'' అని ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వైభవ్ మాస్కే విశ్లేషించారు.