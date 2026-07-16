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పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో అయోధ్య విరాళాల చోరీని ఎండగడతాం- డీలిమిటేషన్ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తాం : కాంగ్రెస్

జులై 20 నుంచి ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు- దిల్లీలోని సోనియా నివాసంలో సమావేశమైన కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు- పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో డీలిమిటేషన్ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తామని వెల్లడి

Parliament Monsoon Session 2026
Parliament Monsoon Session 2026 (X/Congress)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 4:13 PM IST

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Parliament Monsoon Session 2026 : త్వరలో ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాల్లో అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం, విద్యా వ్యవస్థలో నెలకొన్న వ్యవస్థాగత క్షీణత వంటి కీలక అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామని కాంగ్రెస్ పేర్కొంది. డీలిమిటేషన్, తీవ్రమైన నేరాల్లో అరెస్టై 30 రోజులకు మించి జైల్లో ఉన్న ప్రధానులు, సీఎంలు, మంత్రులను పదవి నుంచి తొలగించే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును కూడా గట్టిగా వ్యతిరేకిస్తామని స్పష్టం చేసింది. దిల్లీలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ (సీపీపీ) అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ నివాసంలో హస్తం పార్టీ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్‌సభ‌లో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్, జైరాం రమేశ్, చిదంబరం, నసీర్ హుస్సేన్, మాణికం ఠాగూర్, తారిఖ్ అన్వర్, శశి థరూర్, మనీశ్ తివారీ తదితరులు సమావేశమయ్యారు. ఈ మీటింగ్‌లో పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో పార్టీ అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించారు.

ఆ అంశాలపై మోదీ సర్కార్‌ను నిలదీస్తాం : ఖర్గే
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో దేశంలో పేపర్ లీక్‌లు, ధరల పెరుగుదల, విదేశాంగ విధానం, అవినీతి ఆరోపణలు, అట్టడుగు వర్గాల హక్కులతో సహా పలు అంశాలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, రాజ్యసభలో విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే తెలిపారు. పౌరుల జీవితాలు, ఆశయాలపై ప్రభావం చూపే అత్యవసర అంశాలపై కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో చర్చించామని పేర్కొన్నారు. సీపీసీ సమావేశం అనంతరం ఈ మేరకు ఖర్గే ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

"అయోధ్య విరాళాల చోరీ, పేపర్ లీక్‌లు, విద్యా వ్యవస్థ క్షీణత, వ్యవస్థలను తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకోవడం, రాజకీయ పార్టీలను చీల్చడం, కుంభకోణాలు, అవినీతి ఆరోపణలు, ప్రజల నడ్డి విరిచే ధరల పెరుగుదల, విదేశాంగ విధాన వైఫల్యాలు, మోదీ ప్రభుత్వ వ్యూహాత్మక తప్పిదాలు, 3.5 కోట్ల వాహన యజమానులపై ఇథనాల్ మిశ్రమ విధానాన్ని రుద్దడం, అదుపులేని అటవీ నిర్మూలన, అలాగే ఎస్‌సీ, ఎస్‌టీ, ఓబీసీలు, మైనారిటీల హక్కులపై నిరంతర దాడులు వంటి కీలక అంశాలపై రాబోయే పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మోదీ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తుంది. " అని ఖర్గే పేర్కొన్నారు.

అఖిలపక్షం ఏర్పాటు చేయాలని మోదీకి ఖర్గే లెటర్
నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరిగి పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోందన్న వార్తల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గురువారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశారు. ఈ బిల్లును పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టే ముందు దాని నిశిత పరిశీలనకు తమకు తగిన సమయం ఇవ్వాలని లేఖలో కోరారు. డీలిమిటేషన్ బిల్లు సవరించిన ప్రతిపాదనలపై చర్చించేందుకు అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇదే విషయంలో ఈ ఏడాది మార్చి, ఏప్రిల్‌లో పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజుకు తాను లేఖలు రాశానని ఖర్గే పేర్కొన్నారు. దురదృష్టవశాత్తు ఆ అభ్యర్థనలను ఆయన పట్టించుకోలేదన్నారు. ఆ తర్వాత 2026 ఏప్రిల్ 17న లోక్‌సభలో డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు అవసరమైన మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ ప్రభుత్వానికి లోక్‌సభలో లభించలేదని పేర్కొన్నారు.

కేంద్ర సర్కార్ ప్రవేశపెట్టబోయే బిల్లులపై సవిరంగా చర్చించాం : జైరాం రమేశ్
రాబోయే పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ప్రతిపాదిత డీలిమిటేషన్ బిల్లును తిరిగి ప్రవేశపెడితే తమ పార్టీ దానిని గట్టిగా వ్యతిరేకిస్తుందని కాంగ్రెస్ నాయకుడు జైరాం రమేశ్ స్పష్టం చేశారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కేంద్ర సర్కార్ ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉన్న బిల్లులు,'ఒకే దేశం, ఒకే ఎన్నిక' అంశంపై జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ నివేదిక వంటి అంశాలపై సీపీసీ సమావేశంలో సవివరంగా చర్చలు జరిపిందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ అధికారిక శాసనపరమైన అజెండా తమ పార్టీకి ఇంకా అందలేదని, జులై 19న జరగనున్న అఖిలపక్ష సమావేశంలో వివరాలు తెలుసుకుంటామని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ మీటింగ్ అనంతరం జైరాం రమేశ్ ఈ మేరకు విలేకరులతో వ్యాఖ్యానించారు.

"ఏప్రిల్ 17న మోదీ ప్రభుత్వానికి మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ లేక పార్లమెంట్‌లో వీగిపోయిన డీలిమిటేషన్ బిల్లును కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా మళ్లీ తిరిగి సభలో తిరిగి ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని మేము విన్నాము. డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై కాంగ్రెస్ వైఖరి ఎల్లప్పుడూ స్పష్టంగా, స్థిరంగా ఉంది. మేము డీలిమిటేషన్ బిల్లును తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తాం. వ్యతిరేకిస్తూనే ఉంటాం. ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నింటిలో ఐక్యత కోసం అన్ని విధాలా ప్రయత్నిస్తాం. ప్రతిపక్ష పార్టీలను చీల్చడం ద్వారా ఈ బిల్లును ఆమోదించడానికి అవసరమైన సంఖ్యాబలాన్ని సంపాదించడానికి మోదీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. ఏప్రిల్ 16, 17 తేదీలలో డీలిమిటేషన్ బిల్లును తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన అన్ని పార్టీలతో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉన్న తీవ్రమైన నేరాల్లో అరెస్టై 30 రోజులకు మించి జైల్లో ఉన్న ప్రధానులు, సీఎంలు, మంత్రులను పదవి నుంచి తొలగించే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు, వికసిత్ భారత్ శిక్షా అధిష్ఠాన్ బిల్లు-2025, విదేశీ విరాళాల నియంత్రణ చట్టం సవరణ బిల్లు, జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం (NFSA)-2013 సవరణ బిల్లును కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తుంది."
--జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకుడు

అమిత్ షా పార్టీలను చీల్చారు : జైరాం రమేశ్
మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లుకు కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇస్తుందని, అయితే దానిని ప్రతిపాదిత డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియతో ముడిపెట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తుందని జైరాం రమేశ్ అన్నారు. లోక్‌సభ ప్రస్తుత సభ్యుల సంఖ్య ఆధారంగానే మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేయాలని తాము అనేక సార్లు డిమాండ్ చేశామని గుర్తు చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అలా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటే తాము ఆ బిల్లుకు మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటించారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా పలు పార్టీలను చీల్చారని ఆరోపించారు. కుతంత్రాల ద్వారా లోక్‌సభలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీని సాధించాలని చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇది రాజ్యాంగాన్ని అవమానించడమేనని విమర్శించారు. ఒకవేళ అళా మెజారిటీ సాధించినా అది ప్రజాస్వామ్యానికే మచ్చగా మిగిలిపోతుందని అన్నారు. అయితే లోక్‌సభలో బీజేపీకి మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ లభించే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు.

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