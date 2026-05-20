తమిళనాడులో 59 ఏళ్ల తర్వాత మంత్రివర్గంలోకి కాంగ్రెస్
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కేబినెట్ విస్తరణ- మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న ఇద్దరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు
Published : May 20, 2026 at 9:54 PM IST
CONG Join TN Cabinet : తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. దాదాపు 59 ఏళ్ల తర్వాత కాంగ్రెస్ తమిళనాడు ప్రభుత్వంలో భాగస్వామి కాబోతోంది. మంత్రివర్గ విస్తరణలో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు గురువారం మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత కేసీ వేణుగోపాల్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ శాసనసభా పక్ష నేత కే రాజేశ్ కుమార్, మరో ఎమ్మెల్యే పి విశ్వనాథన్ మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు చెప్పారు. దశాబ్ద కాలానికి పైగా కాంగ్రెస్ డీఎంకేలో బలమైన మిత్రపక్షంగా ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడూ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం దక్కలేదు.
అయితే, ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి సీఎంగా పగ్గాలు చేపట్టిన విజయ్ కాంగ్రెస్కు రెండు మంత్రి పదవులు ఇచ్చారు. దీంతో 1967 తర్వాత మళ్లీ కాంగ్రెస్ తమిళనాడు కేబినెట్లో అడుగుపెట్టబోతోంది. మేలూరు(మదురై) నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచిన పి. విశ్వనాథన్, కన్యాకుమారి జిల్లాలోని కిల్లియూర్ నియోజకవర్గం నుంచి విజయం సాధించిన అడ్వొకేట్ రాజేశ్ కుమార్కు మంత్రిపదవులు దక్కనున్నాయి. రాజేశ్ కుమార్ గత కొంతకాలంగా కాంగ్రెస్కు అధికారంలో వాటా ఇవ్వాలని బహిరంగంగానే డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చారు. గత ఏడాదే తమిళనాడులో సంకీర్ణ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
' ప్రజల ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తారని ఆశిస్తున్నా'
మరోవైపు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోకి రావడంపై వేణుగోపాల్ సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ, "కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆమోదంతో రాజేశ్ కుమార్, పి. విశ్వనాథన్ గురువారం మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. తమిళనాడు ప్రజల ఆశయాలకు అనుగుణంగా వారు పనిచేస్తారని విశ్వసిస్తున్నాం. రాహుల్ గాంధీ ప్రతిపాదించిన ప్రజాహిత పరిపాలన లక్ష్యాలను వారు ముందుకు తీసుకెళ్తారని ఆశిస్తున్నా" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, టీవీకే సీనియర్ నేత, పబ్లిక్ వర్క్స్, క్రీడాశాఖ మంత్రి ఆధవ్ అర్జున కాంగ్రెస్, వీసీకే, ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ (ఐయూఎంఎల్) పార్టీలను ప్రభుత్వంలో చేరాలని కోరారు. ఇది ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆకాంక్ష అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం కాని కాంగ్రెస్
ఇక, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఈ పరిణామానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ఎందుకంటే, 1967లో డీఎంకే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం కాలేదు. 1952 నుంచి 1967 వరకు అప్పటి మద్రాస్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో కొనసాగింది. సి. రాజగోపాలాచారి, కె. కామరాజ్, ఎం. భక్తవత్సలం ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేశారు. అయితే, 1967లో డీఎంకే ఘనవిజయం సాధించి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ద్రావిడ పార్టీల ఆధిపత్యం కొనసాగింది. అప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకేతో పొత్తులు పెట్టుకున్నప్పటికీ ప్రభుత్వంలో మాత్రం భాగస్వామ్యం కాలేదు. ప్రత్యేకంగా 2006-11 మధ్య డీఎంకే ప్రభుత్వంలో కాంగ్రెస్ అధికార భాగస్వామ్యం కోరినా ఫలితం లేకపోయింది.