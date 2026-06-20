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మోదీ, ట్రంప్ భేటీపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు- భారత నావికుల మరణాల అంశం ఎందుకు ప్రస్తావించలేదని ప్రశ్న

జీ7 సదస్సు సందర్భంగా మోదీ-ట్రంప్ సమావేశంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు- అమెరికా దాడిలో ముగ్గురు భారతీయ నావికులు మరణించిన విషయాన్ని ఎందుకు లేవనెత్తలేదని ప్రశ్న- మన్మోహన్ సింగ్, ఇందిరా గాంధీ ఉదాహరణలు ప్రస్తావించిన కాంగ్రెస్

Congress On Modi Trump Meet
Congress leader Pawan Khera at a meeting in New Delhi (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 5:19 PM IST

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Congress On Modi Trump Meet : జీ7 సదస్సు సందర్భంగా ఫ్రాన్స్‌లో జరిగిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భేటీపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. అమెరికా సైనిక దాడిలో ముగ్గురు భారతీయ నావికులు మరణించిన అంశాన్ని ప్రధాని మోదీ ట్రంప్‌తో జరిగిన సమావేశంలో గట్టిగా ప్రస్తావించలేదని ఆరోపించింది. దేశ ప్రయోజనాల కంటే ప్రచారానికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని కాంగ్రెస్ నేతలు విమర్శించారు.

శనివారం దిల్లీలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో కాంగ్రెస్ మీడియా, ప్రచార విభాగం అధిపతి పవన్ ఖేరా మాట్లాడారు. జీ7 సదస్సు సందర్భంగా మోదీ-ట్రంప్ సమావేశం జరిగిన తీరు దేశ గౌరవానికి తగినట్లుగా లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా దాడిలో భారతీయ నావికులు ప్రాణాలు కోల్పోయినా, ఆ అంశంపై ట్రంప్‌ను ప్రధాని నిలదీయలేదని ఆరోపించారు. భారత నావికుల మరణం వంటి కీలక అంశాన్ని పక్కనపెట్టి ఇతర విషయాలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారని ఖేరా అన్నారు. ట్రంప్ చేసిన ప్రశంసలతో సంతోషపడటం తప్ప, భారతీయుల ప్రాణనష్టం గురించి స్పష్టంగా మాట్లాడలేదని విమర్శించారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం తరఫున వెళ్లిన నాయకత్వం మరింత దృఢంగా వ్యవహరించాల్సిందని పేర్కొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్, మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీల వైఖరిని కాంగ్రెస్ గుర్తు చేసింది. 2013లో భారత విదేశాంగ శాఖ అధికారి దేవయాని ఖోబ్రగాడే అరెస్టు, అవమానకర వ్యవహారంపై మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం అమెరికాకు గట్టి సందేశం ఇచ్చిందని పవన్ ఖేరా అన్నారు. అలాగే దేశ ప్రయోజనాల విషయంలో ఇందిరా గాంధీ ఎప్పుడూ రాజీపడలేదని గుర్తు చేశారు. 1986లో అమెరికాకు చెందిన 'వాయిస్ ఆఫ్ అమెరికా' సంస్థ శ్రీలంకలో, భారత తీరానికి సమీపంగా ట్రాన్స్‌మిటర్ ఏర్పాటు చేయాలని భావించినప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం అనుమతించలేదని ఆయన చెప్పారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడూ జాతీయ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చాయని పేర్కొన్నారు. పాకిస్థాన్‌కు సంబంధించిన అంశాలనూ పవన్ ఖేరా ప్రస్తావించారు. యూపీఏ హయాంలో పాకిస్థాన్‌ను ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (FATF) గ్రే లిస్ట్‌లోకి తీసుకురావడంలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషించిందని చెప్పారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత కూడా పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీమ్ మునీర్‌ను ట్రంప్ విందుకు ఆహ్వానించడం ఆందోళన కలిగించే అంశమని అన్నారు.

మోదీ-ట్రంప్ సమావేశం తర్వాత అమెరికా తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలను కూడా కాంగ్రెస్ ప్రస్తావించింది. అమెరికా ఇండో-పసిఫిక్ కమాండ్ పేరును మళ్లీ పసిఫిక్ కమాండ్‌గా మార్చడం, పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్‌ను పాకిస్థాన్‌లో భాగంగా చూపిస్తూ మ్యాప్ విడుదల చేయడం, భారతీయులపై ప్రభావం చూపే EB-2, EB-5 వీసాల ప్రక్రియలను నిలిపివేయడం వంటి పరిణామాలను ఖేరా గుర్తు చేశారు. మోదీ ట్రంప్‌తో సమావేశమైనప్పుడు ఈ అంశాలను కూడా లేవనెత్తాల్సిందని కాంగ్రెస్ అభిప్రాయపడింది. అమెరికాతో జరుగుతున్న వాణిజ్య ఒప్పందం, ఆపరేషన్ సిందూర్‌పై ట్రంప్ చేసిన కాల్పుల విరమణ వ్యాఖ్యలు, భారతీయ నావికుల మరణాల అంశం వంటి వాటిపై స్పష్టమైన చర్చ జరగాల్సిందని పేర్కొంది.

ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ ఉదాహరణను కూడా పవన్ ఖేరా ప్రస్తావించారు. ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆమె వెంటనే స్పందించి తన వైఖరిని స్పష్టం చేశారని, అంతర్జాతీయ వేదికలపై నాయకత్వం ఎలా ఉండాలో అది చూపిస్తుందని అన్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ ఆరోపణలకు భిన్నంగా, జీ7 సదస్సు సందర్భంగా మోదీ తన మీడియా ప్రకటనల్లో సముద్ర మార్గాల భద్రత, నావికుల రక్షణ అంశాలను ప్రస్తావించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది భారతీయ నావికులు సముద్ర వాణిజ్య రంగంలో పనిచేస్తున్నారని, వారి భద్రత అత్యంత ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. సముద్ర మార్గాల్లో స్వేచ్ఛాయుత రాకపోకలు కొనసాగాలని భారత్ ఎప్పటి నుంచో కోరుతోందని చెప్పారు.

జీ7 సదస్సు పక్కనే జరిగిన మోదీ-ట్రంప్ సమావేశంలో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం, రక్షణ రంగ సహకారం, భద్రతా సంబంధాలు, పశ్చిమ ఆసియా పరిస్థితులు వంటి అంశాలపై చర్చ జరిగినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. సమావేశం అనంతరం ట్రంప్ కూడా దీనిని అద్భుతమైన సమావేశంగా అభివర్ణిస్తూ ప్రధాని మోదీపై ప్రశంసలు కురిపించారు. అయితే అమెరికా దాడిలో భారతీయ నావికులు మరణించిన ఘటన నేపథ్యంలో, ఆ అంశాన్ని ప్రధాని మరింత స్పష్టంగా ప్రస్తావించాల్సిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టుబడుతోంది. దేశ ప్రయోజనాల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మరింత దృఢంగా వ్యవహరించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.

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