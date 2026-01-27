ETV Bharat / bharat

'మరో రోజులో బడ్జెట్ సెషన్​- ఎజెండా ఇంకెప్పుడు?'- కేంద్రాన్ని నిలదీసిన కాంగ్రెస్!

బడ్జెట్‌ సమావేశాల అజెండా ఆలస్యంపై ప్రభుత్వానికి చురకలు- కాంగ్రెస్‌ పార్టీ విమర్శలు

Parliament Budget Session Agenda
Parliament Budget Session Agenda (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Parliament Budget Session Agenda : పార్లమెంట్‌ బడ్జెట్‌ సమావేశాలకు ముందు ప్రభుత్వం శాసన అజెండాను మంగళవారానికి కూడా అధికారికంగా విడుదల చేయకపోవడంపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. బడ్జెట్‌ సమావేశాల ముందు నిర్వహించే అఖిలపక్ష సమావేశంలో ఆ అంశాన్ని కాంగ్రెస్‌ నాయకులు లేవనెత్తారు. ప్రజాస్వామ్య పరంగా ఎంతో కీలకమైన సమావేశాల ముందు చర్చించాల్సిన బిల్లులు, ప్రతిపాదనలు ఏమిటన్నది స్పష్టంగా చెప్పకపోవడం ప్రభుత్వ వైఫల్యమేనని కాంగ్రెస్‌ ఆరోపించింది.

పార్లమెంట్‌ పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం
అఖిలపక్ష సమావేశానికి ఈసారి రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సమావేశంలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల ప్రతినిధులు పాల్గొని సమావేశాల నిర్వహణ, కీలక అంశాలపై చర్చించారు. కాంగ్రెస్‌ సహా పలువురు ప్రతిపక్ష నేతలు, శాసన అజెండాను ముందుగానే అందజేస్తే, సమావేశాల్లో నిర్మాణాత్మకంగా చర్చలకు సిద్ధమయ్యే అవకాశం ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ చివరి నిమిషంలో అజెండా ఇస్తే, సరైన అధ్యయనం లేకుండా చర్చలు జరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ఇది పార్లమెంట్‌ పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొన్నారు.

పార్లమెంటరీ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధం!
సమావేశం అనంతరం కాంగ్రెస్‌ భా నాయకుడు కె. సురేష్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, శాసన అజెండా లేకుండా అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించడం అర్థరహితమని వ్యాఖ్యానించారు. "బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో ఏయే బిల్లులు ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు? ఏ అంశాలపై చర్చ జరగనుంది? అన్న విషయాలు ఇప్పటికీ తెలియజేయలేదు. ఇది పార్లమెంటరీ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధం" అని ఆయన విమర్శించారు.

దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి, అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై విస్తృత చర్చ
అయితే సమావేశానికి హాజరైన కేంద్ర మంత్రులు ఆ విమర్శలను తోసిపుచ్చారు. శాసన అజెండాను త్వరలోనే అన్ని పార్టీలకు పంపిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మొదటి దశ సమావేశాల్లో ప్రధానంగా రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాల తీర్మానంపై చర్చ, కేంద్ర బడ్జెట్‌పై సమగ్ర చర్చ ఉంటుందని తెలిపారు. బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో ప్రధానంగా దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి, అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై విస్తృత చర్చ జరగనుందని తెలిపింది. శాసన అజెండా సిద్ధమవుతోందని, త్వరలోనే అన్ని పార్టీలకు పంపిస్తామని కేంద్ర మంత్రులు స్పష్టం చేశారు.

బడ్జెట్ సమావేశాలు ఎప్పటి వరకు?
బడ్జెట్‌ సమావేశాల తొలి దశ బుధవారం ప్రారంభం కానుంది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము లోక్‌సభ, రాజ్యసభల సంయుక్త సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. ఆ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాల తీర్మానంపై చర్చ జరగనుంది. అలాగే ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన, ఆదివారం రోజున కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన కేంద్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్న తొలి దశలో ప్రధానంగా బడ్జెట్‌పై చర్చలు, ధన్యవాదాల తీర్మానం ఆమోదం ప్రధాన అజెండాగా ఉంటాయి. అనంతరం కొద్దిరోజుల విరామం తర్వాత మార్చి 9న మళ్లీ పార్లమెంట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఏప్రిల్‌ 2వ తేదీతో బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ముగియనున్నాయి.

