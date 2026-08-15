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మహిళా రిజర్వేషన్లపై మోదీది ద్వంద్వవైఖరి- ఆయన మాటల్లో నిజాయితీ లేదు: కాంగ్రెస్​

మోదీపై కాంగ్రెస్​ తీవ్ర విమర్శలు- ప్రధాని మాటల్లో కపటత్వం ఉందటూ విమర్శ- 2029 లోక్‌సభ ఎన్నికల నుంచే మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేయాలని స్పష్టం

Congress Slams PM Modi
కాంగ్రెస్ సీనియర్​ నేత జైరాం రమేశ్​ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 1:16 PM IST

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Congress Slams PM Modi : స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో మహిళా రిజర్వేషన్ల గురించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. మోదీ మాటల్లో కపటత్వం ఉందంటూ కాంగ్రెస్ సీనియర్​ నేత జైరాం రమేశ్​ ఆరోపించారు. ఎక్స్ వేదికగా ఆయన మోదీపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. 'నారీ శక్తి వందన్ అధినియమ్' (మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు) 2023 సెప్టెంబర్​లోనే పార్లమెంట్‌లో ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందినప్పటికీ, బీజేపీ ప్రభుత్వ ద్వంద్వ విధానాల వల్ల అది 2024 ఎన్నికల నుంచే అమలులోకి రాకుండా పోయిందని ఆరోపించారు. ఈ చట్టానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ను 2026 ఏప్రిల్ 16న రాత్రి వేళ అత్యంత హడావుడిగా విడుదల చేశారని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, ప్రస్తుతం లోక్‌సభలో ఉన్న 543 స్థానాల పరిధిలోనే, 2029 లోక్‌సభ ఎన్నికల నుంచి మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేయాలనేది కాంగ్రెస్ నిర్ణయమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తమ పార్టీ వైఖరిలో ఎటువంటి మార్పులేదని తేల్చి చెప్పారు.

"స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాని చేసిన ప్రసంగంలో మహిళా రిజర్వేషన్ల విషయంలో అసత్యమైన వాదన ఉంది. 2023 సెప్టెంబర్​లో పార్లమెంటు 'నారీ శక్తి వందన్ అధినియం'ను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించిందన్న విషయం ఆయనకు తెలిసి ఉండాలి. కానీ మోదీ ప్రభుత్వ ద్వంద్వ ప్రమాణాలు, కపట వైఖరి కారణంగా, 2024 ఎన్నికల వరకు దీనిని అమలు చేయలేకపోయారు. 1993లో ఆమోదించిన 73, 74వ రాజ్యాంగ సవరణల ద్వారా మహిళా రిజర్వేషన్ల అంశం రాజ్యాంగంలో చేర్చారు. దీనిని సాకారం చేయడంలో రాజీవ్ గాంధీ దూరదృష్టి, దృఢ సంకల్పం ఉన్నాయని ప్రధానమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి."
-జైరాం రమేశ్​, కాంగ్రెస్​ సీనియర్​ నేత

ఎర్రకోటలో ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ, మహిళలకు రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలనే ప్రయత్నం, గత 40 ఏళ్లుగా ఏదో ఒక కారణంతో రాజకీయ వివాదాలకు బలవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పార్లమెంటు, రాష్ట్ర అసెంబ్లీలలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేలా చర్యలు చేపట్టాలని అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు పిలుపునిచ్చారు. దానికి బదులుగా జైరాం రమేశ్​ ఎక్స్​లో ఈ మేరకు స్పందించారు.

ఇదిలా ఉండగా, జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం' వివాదంపై కూడా జైరాం రమేశ్​ స్పందించారు. ఆ పాటలోని మొదటి రెండు చరణాలను మాత్రమే జాతీయ గేయంగా స్వీకరించాలని స్వయంగా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరే నెహ్రూకు లేఖ రాశారని ఆయన గుర్తుచేశారు. వాస్తవానికి ఆ లేఖ ఆధారంగానే కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ తీర్మానం రూపుదిద్దుకుందని చెప్పారు.

మహిళలకు రిజర్వేషన్​ కల్పించిందే కాంగ్రెస్​
మరోవైపు, కర్ణాటక, స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్​ కల్పించిందే కాంగ్రెస్​ అని ఆ రాష్ట్ర మంత్రి సంతోశ్ లాడ్​ పేర్కొన్నారు. గతంలో కాంగ్రెస్ హయాంలోనే మహిళా బిల్లును తెచ్చామని, అయితే అప్పట్లో రాజ్యసభలో తమకు పూర్తి మెజారిటీ లేకపోవడం వల్లే అది నిలిచిపోయిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో సంబంధం లేకుండా ప్రస్తుత బిల్లును రూపొందిస్తే, అందుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి తమ పార్టీ సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. అయితే, మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో ఎందుకు ముడిపెట్టారో అర్థం కావడం లేదన వ్యాఖ్యానించారు. ఒకవేళ డీలిమిటేషన్​ బిల్లును దీని నుంచి వేరుగా ఉంచితే, అందుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. కాగా, నారీ శక్తి వందన అధినియమ్, 2023 బిల్లు, పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో ఆమోదం పొందినప్పటికీ, అమలు దిశగా ముందుకు సాగలేదు. రాజ్యాంగబద్ధంగా అవసరమైన మూడింట రెండో వంతుల మెజారిటీని పొందలేదు. దీంతో ఏప్రిల్ 17న లోక్‌సభలో రాజ్యాంగ (131వ సవరణ) బిల్లు వీగిపోయింది.

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