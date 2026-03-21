బీజేపీకి కాంగ్రెస్ 'బీ- టీమ్'- రాహుల్ గాంధీపై కేరళ సీఎం విమర్శలు
రాహుల్ గాంధీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డ కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్- బీజేపీకి కాంగ్రెస్ 'బీ- టీమ్'గా వ్యవహరిస్తోందని వ్యాఖ్య
Published : March 21, 2026 at 3:21 PM IST
Kerala CM Slams Rahul Gandhi B Team : అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కేరళలో మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది. అధికార, ప్రతిపక్షాలు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో ఓ ఆసక్తికర పరిణామం జరిగింది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. బీజేపీకి రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ 'బీ- టీమ్'గా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిపక్ష నాయకులను కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు విచారిస్తున్నప్పటికీ, కేరళ సీఎం మాత్రం ఎందుకు విచారించడం లేదని ఇటీవల రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్గా విజయన్ స్పందించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇండియా కూటమిలో కాంగ్రెస్, సీపీఎం భాగస్వామ్య పక్షాలుగా ఉన్నాయి. జాతీయస్థాయిలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కలిసి గొంతును వినిపిస్తున్న ఇండియా కూటమిలోని పార్టీలు ఇవి. అలాంటి రాజకీయ పక్షాలు బీజేపీకి 'బీ- టీమ్' అంటూ ఒకరిపై ఒకరు దుమ్మెత్తిపోసుకోవడం గమనార్హం.
శనివారం పీటీఐ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో విజయన్ కాంగ్రెస్, రాహుల్ గాంధీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తమ ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విజయన్ అన్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలు అనుసరిస్తున్న విధానాలు బీజేపీకి లబ్ధి చేకూర్చేలా ఉన్నాయని, అందుకే వారిని బీజేపీకి బీ-టీమ్ అని పిలవడంలో తప్పు లేదని విజయన్ అన్నారు. మైనార్టీల మద్దతును పొందేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన విమర్శించారు. కానీ ఎల్డీఎఫ్ మాత్రం మతపరమైన ఓట్ల కోసం రాజీ పడబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మత సామరస్యాన్ని కాపాడటంలో తాము ఎప్పుడూ ముందుంటామన్నారు. సమాజంలో ఐక్యతను కాపాడడమే తమ ప్రభుత్వ ఏకైక లక్ష్యమన్నారు. మరోవైపు, విద్యా రంగంపై కూడా సీఎం పినరయి విజయన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలోని విద్యా సంస్థల ప్రమాణాలను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు అనేక మార్పులు చేపట్టామని తెలిపారు.
VIDEO | Kannur: "Central government has shown hostile stand towards Kerala on various issues, including Wayanad rehabilitation", says Kerala CM Vijayan to PTI Videos.
కేరళను అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడమే మా లక్ష్యం!
'ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టో ఇప్పటికే తయారవుతోంది. విజన్ 2031 అనే పత్రానికి ఇప్పటికే ఆమోదం లభించింది. రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని వివిధ రంగాలు ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి, ఎలా పురోగమించాలి అనే విషయాన్ని ఈ విజన్ వివరిస్తుంది. ఆధునిక కాలానికి తగిన విధంగా రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించడమే మా లక్ష్యం. కేరళను ఉన్నత విద్యా కేంద్రంగా మార్చాలని 2021లోనే మేం ప్రతిజ్ఞ చేశాం. ఆ విషయంలో ఇప్పటికే గణనీయమైన మార్పులు జరిగాయి. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో పరిశోధనలను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ప్రజలు ఉద్యోగాల కోసం ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లడం మాకు ఇష్టం లేదు. వారి విద్య, అర్హతలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగాలు ఇక్కడే అందుబాటులో ఉండాలి. అటువంటి అవకాశాలకు తగిన అభివృద్ధి ఇక్కడే జరగాలి. ఆ దిశగా మేం అడుగులు వేస్తున్నాం' అని విజయన్ పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Kannur: On election manifesto, Kerala CM Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) says, "In fact, our election manifesto is currently being prepared. However, even before that, a document called Vision 2031 has already been approved. It explains how different sectors in Kerala…
నిందితులను వదిలిపెట్టబోం
అదేవిధంగా, శబరిమల ఆలయానికి సంబంధించిన బంగారం మాయం వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ చేస్తున్న ఆరోపణలను ముఖ్యమంత్రి కొట్టిపారేశారు. ఈ కేసు ప్రస్తుతం కేరళ హైకోర్టు పర్యవేక్షణలో ఉందని, ఇప్పటివరకు దర్యాప్తులో ఎలాంటి లోపాలను కోర్టు కనుగొనలేదని ఆయన గుర్తు చేశారు. అదేవిధంగా, ఈ కేసులో ఎవరైనా తప్పు చేసినట్లు తేలితే వారిని కఠినంగా శిక్షిస్తామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఈ అంశం రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపదని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఏప్రిల్ 9న జరగనున్న ఎన్నికల్లో ప్రజలు తమ ప్రభుత్వాన్ని మళ్లీ ఆశీర్వదిస్తారని విజయన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కూడా ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు. ముఖ్యంగా వాయనాడ్ పునరావాసం కోసం అవసరమైన ఆర్థిక సహాయం విషయంలో కేంద్రం నిర్లక్ష్య వైఖరి అవలంబిస్తోందని ఆరోపించారు. కేరళ రాష్ట్రానికి తగిన సహాయం అందించడం లేదని అన్నారు. మరోవైపు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కేరళకు విస్తృత సహాయం చేసిందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా సీఎం ఖండించారు.
