'దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు రాజకీయంగా నష్టం' - నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై కాంగ్రెస్ ఆందోళన
లోక్సభ సీట్ల పెంపులో ఉత్తర రాష్ట్రాలకు అధిక లాభం అంటున్న దక్షిణాది కాంగ్రెస్ నేతలు- జనాభా ఆధారిత పునర్విభజనతో దక్షిణ రాష్ట్రాలు వెనుకబడే ప్రమాదం
Published : March 31, 2026 at 10:13 AM IST
Manickam Tagore On Delimitation : దేశంలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియపై దక్షిణాది కాంగ్రెస్ నేతలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లోక్సభ సీట్ల పెంపు నేపథ్యంలో దక్షిణ రాష్ట్రాలు రాజకీయంగా వెనుకబడే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ మాణికం ఠాగూర్ మంగళవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
లోక్సభలో ప్రస్తుతం 543 సీట్లు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. కేంద్ర ప్రభుత్వం సీట్ల సంఖ్యను దాదాపు 50 శాతం పెంచాలని చూస్తోంది. దీంతో 543 లోక్సభ స్థానాలు 816కి పెరిగే అవకాశం ఉంది. రిజర్వేషన్ కోటా కింద ఇందులో 273 సీట్లను మహిళలకు రిజర్వ్ అవుతాయి.
అయితే ఈ సీట్ల పెంపు ప్రక్రియలో అసలు సమస్య ఎక్కడుందంటే, సీట్ల పునర్విభజన కోసం ఎంచుకున్న ప్రమాణాలే అని కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు. 2011 జనగణన ఆధారంగా సీట్లను పంచితే అధిక జనాభా ఉన్న ఉత్తర రాష్ట్రాలకు పెద్ద ఎత్తున అదనపు సీట్లు లభిస్తాయని మాణికం ఠాగూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. జనాభా ప్రాతిపదికన సీట్లు కేటాయిస్తే నియంత్రణ పాటించిన రాష్ట్రాలను అన్యాయం జరుగుతుందన్నారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా పోస్టులో ఆయన లెక్కలతో సహా వివరించారు.
The proposed Lok Sabha expansion is not just about adding seats — it's about who gains power and who gets pushed aside.— Manickam Tagore
జనాభా ప్రాతిపదికన సీట్లు కేటాయించడం కేటాయిసేత ఉత్తర రాష్ట్రాలు దాదాపు 200 అదనపు స్థానాలు పొందే అవకాశముంటే, దక్షిణ రాష్ట్రాలకు కేవలం 66 సీట్లు మాత్రమే పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇది సమానత్వానికి విరుద్ధమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఉదాహరణగా ఉత్తరప్రదేశ్లో సీట్లు 80 నుంచి 120కు పెరిగే అవకాశం ఉందని, అదే సమయంలో తెలంగాణలో 17 నుంచి 26కు మాత్రమే పెరుగుతాయని చెప్పారు. దీంతో రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం మరింత పెరుగుతుందని మాణికం ఠాగూర్ పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలకు ఆయన మద్దతు తెలిపారు. డిలిమిటేషన్ కేవలం సీట్ల పెంపు కాదని, ఇది దేశ రాజకీయ శక్తి సమతౌల్యాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశమని ఆయన అన్నారు.
బీజేపీ, ఎల్డీఎఫ్ కుమ్మక్కు వల్లే శబరిమలపై మోదీ మౌనం : రాహుల్ గాంధీ
వ్యక్తిగత విదేశాంగ విధానం- విశ్వగురును విశ్వనకిలీగా బట్టబయలు చేసింది: ప్రధానిపై కాంగ్రెస్ ఫైర్